Ex-jogador do Inter comenta a "verdadeiramente estranha" disputa de Romelu Lukaku com o Napoli e pede "compreensão" em meio às dificuldades psicológicas do atacante

A relação entre Lukaku e o Napoli chegou a um ponto crítico durante a pausa para os jogos internacionais em março. Apesar de ter desistido da convocação para a seleção belga, o jogador de 32 anos não voltou à Itália como esperado, optando por permanecer em Antuérpia. O ex-atacante do Chelsea e da Inter teria passado por um tratamento de reabilitação em uma clínica especializada, o que gerou grande tensão com o clube.

Ranocchia, que dividiu o vestiário com o belga no San Siro, expressou sua perplexidade com a atual falta de comunicação. Em entrevista à Radio Kiss Kiss, ele disse: “Uma notícia estranha, realmente estranha. Agora, não sei — também precisamos entender os vários motivos, já que ele explicou um pouco”, destacando a natureza bizarra do conflito.