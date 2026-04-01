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Ex-jogador do Inter comenta a "verdadeiramente estranha" disputa de Romelu Lukaku com o Napoli e pede "compreensão" em meio às dificuldades psicológicas do atacante
Ranocchia surpreso com a ausência de Lukaku
A relação entre Lukaku e o Napoli chegou a um ponto crítico durante a pausa para os jogos internacionais em março. Apesar de ter desistido da convocação para a seleção belga, o jogador de 32 anos não voltou à Itália como esperado, optando por permanecer em Antuérpia. O ex-atacante do Chelsea e da Inter teria passado por um tratamento de reabilitação em uma clínica especializada, o que gerou grande tensão com o clube.
Ranocchia, que dividiu o vestiário com o belga no San Siro, expressou sua perplexidade com a atual falta de comunicação. Em entrevista à Radio Kiss Kiss, ele disse: “Uma notícia estranha, realmente estranha. Agora, não sei — também precisamos entender os vários motivos, já que ele explicou um pouco”, destacando a natureza bizarra do conflito.
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Possíveis dificuldades psicológicas para o belga
A temporada 2025-26 de Lukaku tem sido, até agora, um verdadeiro pesadelo, com o atacante tendo atuado por apenas 64 minutos em sete partidas e marcado apenas um único gol. Embora grande parte da reação externa tenha se concentrado em sua falta de disciplina, Ranocchia acredita que possa haver fatores psicológicos subjacentes em jogo. A dificuldade de Lukaku em manter a forma em campo — o principal motivo pelo qual ele não participou dos amistosos da Bélgica contra os EUA e o México — sugere que o peso desses contratempos físicos está afetando seu bem-estar mental.
“Ele é certamente um jogador importante, sempre se sentiu importante e, talvez, após uma lesão que o deixou fora dos gramados por tanto tempo, ele tenha sofrido um pouco também no aspecto mental”, explicou Ranocchia. Ele pediu aos observadores que levassem em conta o impacto psicológico das lesões de longa duração, sugerindo que o comportamento atual do atacante pode ser resultado da frustração e da falta de ritmo em campo.
O rompimento da relação com o gerente
Um dos aspectos mais surpreendentes dessa saga é a aparente ruptura que ela causou entre Lukaku e sua comissão técnica. Ao longo de sua carreira, o jogador de 32 anos costumou se destacar sob o comando de treinadores que lhe davam total apoio emocional, e acreditava-se que sua relação com a atual comissão técnica do Napoli fosse sólida. Ranocchia destacou que esse histórico de lealdade torna a atual insubordinação ainda mais difícil de entender para quem está por dentro do mundo do futebol.
“Agora precisamos entender de verdade o que aconteceu. Temos que analisar o fato de que ele sempre teve um excelente relacionamento com o técnico, então o que ocorreu me surpreendeu um pouco”, acrescentou o ex-zagueiro.
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A diretoria do Napoli estuda a possibilidade de entrar com uma ação judicial
Enquanto Ranocchia pede compreensão, o clima na diretoria do Napoli é bem menos conciliador. Em comunicado oficial, o clube afirmou ter “o direito de tomar as medidas disciplinares cabíveis e decidir se o jogador continuará na equipe” devido à sua recusa em retornar.
O próprio Lukaku respondeu às frustrações do clube, dizendo: “Eu nunca poderia virar as costas para o Napoli, nunca. Não há nada que eu queira mais do que jogar e fazer meu time vencer, mas, neste momento, preciso garantir que estou clinicamente 100%, porque ultimamente não estava e isso também pesava sobre mim mentalmente.”