Ex-jogador do Chelsea está entre os dois candidatos ao cargo de técnico do Bayer Leverkusen, com o clube da Bundesliga prestes a demitir o sucessor de Erik ten Hag

Hjulmand corre o risco de ser demitido do Bayer Leverkusen após menos de uma temporada completa no comando. O técnico de 54 anos foi nomeado após a saída repentina de Erik ten Hag, logo na segunda rodada da atual temporada, mas tem enfrentado dificuldades para repetir o sucesso que levou o Werkself ao título da Bundesliga em 2024.

Dúvidas internas sobre a adequação de Hjulmand para o cargo persistem há vários meses. Essas preocupações chegaram agora ao auge após uma derrota devastadora por 3 a 1 para o Stuttgart, resultado que praticamente eliminou o Leverkusen da disputa por uma vaga na Liga dos Campeões. Apesar de um contrato válido até 2027, a diretoria do clube estaria pronta para tomar uma decisão.