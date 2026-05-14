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Ex-jogador do Chelsea está entre os dois candidatos ao cargo de técnico do Bayer Leverkusen, com o clube da Bundesliga prestes a demitir o sucessor de Erik ten Hag
O mandato de Hjulmand chega ao limite
Hjulmand corre o risco de ser demitido do Bayer Leverkusen após menos de uma temporada completa no comando. O técnico de 54 anos foi nomeado após a saída repentina de Erik ten Hag, logo na segunda rodada da atual temporada, mas tem enfrentado dificuldades para repetir o sucesso que levou o Werkself ao título da Bundesliga em 2024.
Dúvidas internas sobre a adequação de Hjulmand para o cargo persistem há vários meses. Essas preocupações chegaram agora ao auge após uma derrota devastadora por 3 a 1 para o Stuttgart, resultado que praticamente eliminou o Leverkusen da disputa por uma vaga na Liga dos Campeões. Apesar de um contrato válido até 2027, a diretoria do clube estaria pronta para tomar uma decisão.
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O ex-jogador do Chelsea Filipe Luís é um dos principais candidatos
O ex-zagueiro do Chelsea e do Atlético de Madrid, Luis, surgiu como uma prioridade surpreendente para a diretoria do Leverkusen, segundo a Sky. O jogador de 40 anos, que teve uma carreira repleta de títulos na Europa, passou a atuar como técnico do Flamengo em setembro de 2024. Ele obteve sucesso imediato no Brasil, conquistando tanto o título do campeonato quanto a prestigiada Copa Libertadores antes de sua saída em março.
Os dirigentes do clube, Fernando Carro e Simon Rolfes, são conhecidos admiradores do brasileiro. Curiosamente, a equipe de recrutamento do Leverkusen teria tentado contratar Luis durante sua carreira de jogador, e agora considera sua perspicácia tática e seu histórico de vitórias como a combinação perfeita para o elenco atual. O fato de ele estar sem clube o torna uma opção altamente atraente e acessível.
Michel, do Girona, também está na lista de candidatos
Embora Filipe Luís continue sendo o principal alvo, o Leverkusen também está de olho no técnico do Girona, Michel. O treinador de 50 anos tem feito um trabalho impressionante no clube espanhol desde que chegou em 2021, embora atualmente esteja envolvido em uma tensa batalha contra o rebaixamento na La Liga, onde apenas cinco pontos separam o oitavo do 19º lugar.
Espera-se que Michel deixe o Girona no final da temporada, independentemente da posição final do time na liga. Seu trabalho nos últimos três anos chamou a atenção de vários grandes clubes europeus, e o Leverkusen acredita que seu estilo de jogo se alinha às tradições ofensivas do Werkself. No entanto, seu envolvimento atual na primeira divisão espanhola continua sendo um fator complicador.
- AFP
Uma temporada de transição para os ex-campeões
A decisão do Leverkusen de agir agora destaca os elevados padrões estabelecidos na BayArena após a histórica conquista do título em 2024. Ter que substituir Ten Hag tão cedo na temporada foi um revés, mas o fracasso em garantir uma vaga entre os quatro primeiros sob o comando de Hjulmand é visto como um retrocesso inaceitável para um clube com os recursos e a ambição do Bayer.
Com a busca por um sucessor já em andamento, a diretoria está procurando um líder capaz de restaurar a consistência e a identidade tática. Seja recorrendo ao brilhantismo juvenil de Luis ou à comprovada experiência espanhola de Michel, uma reformulação significativa do projeto esportivo parece inevitável neste verão, à medida que o clube busca disputar o topo da tabela mais uma vez.