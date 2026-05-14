Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Live Scores, Stats, and the Latest News
VfB Stuttgart v Bayer 04 Leverkusen - BundesligaGetty Images Sport
Khaled Mahmoud

Traduzido por

Ex-jogador do Chelsea está entre os dois candidatos ao cargo de técnico do Bayer Leverkusen, com o clube da Bundesliga prestes a demitir o sucessor de Erik ten Hag

Bayer Leverkusen
K. Hjulmand
Chelsea
Girona
Luis
Michel
Bundesliga
Premier League
La Liga

O Bayer Leverkusen se prepara para seguir um novo rumo, à medida que o mandato de Kasper Hjulmand na BayArena chega ao fim. O ex-técnico da seleção dinamarquesa está prestes a ser demitido após uma sequência decepcionante que destruiu as ambições do clube na Liga dos Campeões. O ex-zagueiro do Chelsea, Filipe Luís, surgiu como o principal candidato à sua sucessão.

  • O mandato de Hjulmand chega ao limite

    Hjulmand corre o risco de ser demitido do Bayer Leverkusen após menos de uma temporada completa no comando. O técnico de 54 anos foi nomeado após a saída repentina de Erik ten Hag, logo na segunda rodada da atual temporada, mas tem enfrentado dificuldades para repetir o sucesso que levou o Werkself ao título da Bundesliga em 2024.

    Dúvidas internas sobre a adequação de Hjulmand para o cargo persistem há vários meses. Essas preocupações chegaram agora ao auge após uma derrota devastadora por 3 a 1 para o Stuttgart, resultado que praticamente eliminou o Leverkusen da disputa por uma vaga na Liga dos Campeões. Apesar de um contrato válido até 2027, a diretoria do clube estaria pronta para tomar uma decisão.

    • Publicidade
  • Flamengo v Lanus - CONMEBOL Recopa 2026Getty Images Sport

    O ex-jogador do Chelsea Filipe Luís é um dos principais candidatos

    O ex-zagueiro do Chelsea e do Atlético de Madrid, Luis, surgiu como uma prioridade surpreendente para a diretoria do Leverkusen, segundo a Sky. O jogador de 40 anos, que teve uma carreira repleta de títulos na Europa, passou a atuar como técnico do Flamengo em setembro de 2024. Ele obteve sucesso imediato no Brasil, conquistando tanto o título do campeonato quanto a prestigiada Copa Libertadores antes de sua saída em março.

    Os dirigentes do clube, Fernando Carro e Simon Rolfes, são conhecidos admiradores do brasileiro. Curiosamente, a equipe de recrutamento do Leverkusen teria tentado contratar Luis durante sua carreira de jogador, e agora considera sua perspicácia tática e seu histórico de vitórias como a combinação perfeita para o elenco atual. O fato de ele estar sem clube o torna uma opção altamente atraente e acessível.

  • Michel, do Girona, também está na lista de candidatos

    Embora Filipe Luís continue sendo o principal alvo, o Leverkusen também está de olho no técnico do Girona, Michel. O treinador de 50 anos tem feito um trabalho impressionante no clube espanhol desde que chegou em 2021, embora atualmente esteja envolvido em uma tensa batalha contra o rebaixamento na La Liga, onde apenas cinco pontos separam o oitavo do 19º lugar.

    Espera-se que Michel deixe o Girona no final da temporada, independentemente da posição final do time na liga. Seu trabalho nos últimos três anos chamou a atenção de vários grandes clubes europeus, e o Leverkusen acredita que seu estilo de jogo se alinha às tradições ofensivas do Werkself. No entanto, seu envolvimento atual na primeira divisão espanhola continua sendo um fator complicador.

  • FBL-GER-BUNDESLIGA-LEVERKUSEN-LEIPZIGAFP

    Uma temporada de transição para os ex-campeões

    A decisão do Leverkusen de agir agora destaca os elevados padrões estabelecidos na BayArena após a histórica conquista do título em 2024. Ter que substituir Ten Hag tão cedo na temporada foi um revés, mas o fracasso em garantir uma vaga entre os quatro primeiros sob o comando de Hjulmand é visto como um retrocesso inaceitável para um clube com os recursos e a ambição do Bayer.

    Com a busca por um sucessor já em andamento, a diretoria está procurando um líder capaz de restaurar a consistência e a identidade tática. Seja recorrendo ao brilhantismo juvenil de Luis ou à comprovada experiência espanhola de Michel, uma reformulação significativa do projeto esportivo parece inevitável neste verão, à medida que o clube busca disputar o topo da tabela mais uma vez.