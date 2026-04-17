Ex-jogador do Chelsea e do Arsenal afirma que os clubes ingleses o “desencorajaram” a se tornar técnico antes de iniciar sua carreira na segunda divisão italiana

Cole criticou a lógica circular empregada pelos clubes ingleses, que exigem experiência, mas se recusam a oferecer as oportunidades necessárias para que ela seja adquirida. Ele destacou seu orgulho de ser um técnico negro inglês trabalhando no exterior e prometeu implementar um novo estilo de jogo de alta intensidade em seu novo clube.

Refletindo sobre as barreiras que enfrentou antes de se mudar para a Série B, Cole disse à BBC Sport: “Eu estava ficando um pouco desanimado com a falta de oportunidades, por parte de alguns clubes da Inglaterra com os quais conversei. Eles gostam de usar a desculpa de que ‘você não tem experiência’. E eu penso: ‘Entendo o que você está dizendo, concordo — mas como vou adquirir experiência?

“Essa é a batalha que você tem que travar como segundo técnico por seis ou sete anos — você tem que dar um voto de confiança, mas o clube também tem que dar um voto de confiança. Não acho que haja muitos técnicos negros ingleses trabalhando na Itália, então sim, é um voto de confiança enorme da parte deles e estou muito orgulhoso de estar aqui. É um ótimo lugar para estar e para começar. Estou feliz por estar de volta. Vamos fazer algo diferente — um pouco especial.”