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Ex-jogador do Chelsea e do Arsenal afirma que os clubes ingleses o “desencorajaram” a se tornar técnico antes de iniciar sua carreira na segunda divisão italiana
Cole assume o comando na Itália
O ex-jogador do Chelsea e do Arsenal decidiu dar um "salto de fé" ao assumir o comando do Cesena, da segunda divisão italiana, após quase sete anos atuando como assistente técnico de renome. Apesar de ter construído um extenso currículo como técnico no Chelsea, no Everton e na seleção sub-21 da Inglaterra, Cole viu-se repetidamente prejudicado pelo argumento da “falta de experiência” em seu país natal. Sua contratação na Emília-Romanha representa uma mudança rara para um técnico inglês na pirâmide do futebol italiano, onde ele já havia atuado como jogador pela Roma.
- AFP
Frustração com o sistema inglês
Cole criticou a lógica circular empregada pelos clubes ingleses, que exigem experiência, mas se recusam a oferecer as oportunidades necessárias para que ela seja adquirida. Ele destacou seu orgulho de ser um técnico negro inglês trabalhando no exterior e prometeu implementar um novo estilo de jogo de alta intensidade em seu novo clube.
Refletindo sobre as barreiras que enfrentou antes de se mudar para a Série B, Cole disse à BBC Sport: “Eu estava ficando um pouco desanimado com a falta de oportunidades, por parte de alguns clubes da Inglaterra com os quais conversei. Eles gostam de usar a desculpa de que ‘você não tem experiência’. E eu penso: ‘Entendo o que você está dizendo, concordo — mas como vou adquirir experiência?
“Essa é a batalha que você tem que travar como segundo técnico por seis ou sete anos — você tem que dar um voto de confiança, mas o clube também tem que dar um voto de confiança. Não acho que haja muitos técnicos negros ingleses trabalhando na Itália, então sim, é um voto de confiança enorme da parte deles e estou muito orgulhoso de estar aqui. É um ótimo lugar para estar e para começar. Estou feliz por estar de volta. Vamos fazer algo diferente — um pouco especial.”
Construindo uma identidade única
Enquanto contemporâneos como Frank Lampard assumiram rapidamente cargos de destaque, Cole insistiu que escolheu deliberadamente preparar o terreno para garantir que estivesse totalmente preparado para as pressões de ser um técnico. Ele citou figuras como Thierry Henry e Carlo Ancelotti como influências, mas manteve o foco em forjar sua própria identidade, em vez de simplesmente imitar técnicos do passado.
Ao discutir suas ambições de longo prazo e seu desejo de provar seu valor por meio do trabalho árduo, em vez de sua reputação, Cole afirmou: “Frank Lampard era tão bom — ele estava à frente de onde eu estava depois de me aposentar. Você recebe essa comparação com o Frank e as pessoas perguntam por que eu não aceitei um cargo. Eu não estava pronto. É bem simples. Tentei lançar as bases e garantir que estivesse pronto para essa oportunidade.”
Ele acrescentou: “Não vou ser um José Mourinho — não tenho essa estatura nem esse respeito porque ainda não ganhei nada. Carlo Ancelotti é tranquilo e calmo — além de ter sido um jogador e técnico de sucesso —, então não posso ser ele. Não posso ser um Rafa Benítez. Tenho que pegar um pouco de cada um deles, ser eu mesmo e confiar no meu processo, e me concentrar no Cesena. Quero trabalhar e, com sorte, um dia, poderei ganhar um troféu.”
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O teste contra o Palermo está por vir
Cole enfrenta um grande desafio tático neste sábado, quando leva o Cesena para enfrentar o Palermo em uma partida crucial da Série B. Atualmente em oitavo lugar na tabela, com 44 pontos em 34 partidas, o clube continua no caminho certo para se classificar para a fase preliminar dos playoffs de promoção. O novo técnico tem trabalhado para implementar um estilo mais adaptável e baseado na posse de bola, com o objetivo de reverter a recente queda de rendimento fora de casa, mantendo ao mesmo tempo a busca pelo retorno à primeira divisão.