Ex-jogador do Chelsea e da Seleção Brasileira está em negociações para assumir o cargo de técnico do Bayer Leverkusen

O Leverkusen iniciou negociações com Luis, na tentativa de dar início a uma nova era. De acordo com a Sky Sport, o técnico de 40 anos é a escolha clara da diretoria do clube, embora o Die Werkself mantenha uma lista de alternativas caso o acordo não se concretize.

O time alemão está atualmente finalizando a saída de Hjulmand, que tem enfrentado dificuldades para atender às expectativas desde que assumiu o lugar de Erik ten Hag, que teve que deixar o cargo após a segunda rodada da última temporada. Embora Hjulmand tenha contrato até 2027, a diretoria do clube está preparada para anunciar sua saída assim que um sucessor for definido.