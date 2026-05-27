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Ex-jogador do Chelsea e da Seleção Brasileira está em negociações para assumir o cargo de técnico do Bayer Leverkusen
O Leverkusen inicia negociações com Luis
O Leverkusen iniciou negociações com Luis, na tentativa de dar início a uma nova era. De acordo com a Sky Sport, o técnico de 40 anos é a escolha clara da diretoria do clube, embora o Die Werkself mantenha uma lista de alternativas caso o acordo não se concretize.
O time alemão está atualmente finalizando a saída de Hjulmand, que tem enfrentado dificuldades para atender às expectativas desde que assumiu o lugar de Erik ten Hag, que teve que deixar o cargo após a segunda rodada da última temporada. Embora Hjulmand tenha contrato até 2027, a diretoria do clube está preparada para anunciar sua saída assim que um sucessor for definido.
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Ascensão rápida no banco de reservas
Luis só pendurou as chuteiras no início de 2024, após uma carreira lendária como jogador que incluiu 333 partidas pelo Atlético de Madrid e 44 convocações para a seleção brasileira. No entanto, sua transição para o cargo de técnico foi notavelmente rápida, tendo assumido o comando do Flamengo, gigante do futebol brasileiro, em setembro de 2024.
Durante sua breve passagem pela América do Sul, o ex-lateral-esquerdo demonstrou sua perspicácia tática ao levar o Flamengo ao título do campeonato e ao prestigioso troféu da Copa Libertadores. Apesar de ter sido demitido em março, sua reputação continua alta em toda a Europa devido às suas conquistas no Brasil.
Não ter garantido a classificação para a Liga dos Campeões
A busca por um novo treinador surge após uma temporada frustrante na Bundesliga para o Leverkusen. O clube não conseguiu atingir seu principal objetivo, que era garantir a classificação para a Liga dos Campeões, ficando para trás em uma disputa acirrada com times como o Stuttgart. Em vez disso, o Leverkusen terminou a campanha na sexta colocação, o que garante sua participação na Liga Europa na próxima temporada.
A insatisfação dentro do elenco e da diretoria ficou evidente nas últimas semanas da temporada, com muitos apontando para a falta de consistência tática. A contratação de Luis representaria uma mudança significativa na filosofia, já que o Leverkusen busca retornar à competição de elite da Europa.
- AFP
Títulos europeus e trajetória como jogador
Luís traz consigo uma vasta experiência no futebol europeu, adquirida ao longo de sua distinta carreira como jogador no Atlético de Madrid e no Chelsea. Durante sua passagem pelos Rojiblancos, o zagueiro brasileiro conquistou o título da La Liga, a Copa del Rey, dois troféus da Liga Europa e três Supercopas da UEFA, além de ter chegado à final da Liga dos Campeões em duas ocasiões. Sua passagem pela Inglaterra foi igualmente marcante, tendo conquistado tanto o título da Premier League quanto a Taça da Liga com o Chelsea.