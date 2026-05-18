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Ex-jogador do Barcelona incentiva Robert Lewandowski a considerar uma transferência sensacional para o Wrexham e sugere que Harry Kane poderia substituir o atacante polonês no Camp Nou
Lewandowski pondera seu próximo passo
Enquanto Lewandowski se prepara para encerrar sua trajetória repleta de títulos na Espanha, as especulações sobre seu próximo destino atingiram o auge. O atacante de 37 anos deu a entender recentemente que seus dias no alto nível podem estar contados. Ao confessar que a ideia de uma mudança de ares para uma liga menos exigente fisicamente é uma possibilidade real, ele admitiu: “Pode haver uma opção em uma liga de nível inferior. Tenho quase 38 anos, mas me sinto bem fisicamente, então estou considerando isso. Tenho que levar em conta a possibilidade de que seja hora de jogar e aproveitar a vida. Talvez essa opção surja, e não estou descartando isso.”
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Atacante polonês é convidado a participar de um projeto em Hollywood
Em entrevista ao PlayUK, Mendieta sugeriu que o experiente atacante deveria pensar no norte do País de Gales para sua próxima aventura. “Robert Lewandowski disse que está aberto a dar um passo atrás e, se quiser ser ator depois de se aposentar, Wrexham é o lugar certo!”, afirmou o ex-jogador do Barça. “Ele está procurando o próximo passo. Se quiser continuar jogando futebol, obviamente tem opções. Não tenho certeza sobre o nível da liga ou a categoria.”
Mendieta, no entanto, alertou que uma transferência para as divisões inferiores da Inglaterra não seria moleza: “Não acho que esse tipo de jogador sempre se dê bem, especialmente na Championship ou na Segunda Divisão espanhola. São ligas muito difíceis para jogadores como ele. Acho que sua qualidade e habilidade ainda podem contribuir com algo. Não acho que ele vá ficar sem opções, então vamos ver o que acontece. Mas seria emocionante.”
Kane é cotado para uma transferência para o Camp Nou
Com a saída de Barcelona já confirmada, a questão de quem sucederá o polonês continua sendo o principal assunto em Espanha. Mendieta acredita que o clube não precisa procurar mais longe do que Kane, o craque do Bayern de Munique, que foi contratado para substituir Lewandowski na Allianz Arena em 2023. “Eu adoraria ver Harry Kane no Barcelona, na La Liga. Ele é um jogador fantástico que, mais uma vez, tem tido muito azar com esses troféus. Por que não? Vimos Robert Lewandowski chegar, ninguém achava que ele viria para o Barça, mas ele veio”, acrescentou Mendieta.
O ex-jogador da seleção espanhola comentou sobre a viabilidade de tal negociação: “Acho que, neste momento, o Barça está em uma situação financeira muito melhor do que estava há dois ou três anos. Olhando para a capacidade da equipe de se reconstruir, ser competitiva e vencer. Bem, eles já ganharam a La Liga duas vezes. Acho que isso vai atrair muitos grandes jogadores, como ele estava dizendo, que decidirão ir por menos dinheiro do que normalmente receberiam em outro clube, apenas para ir ao Barcelona porque é o Barcelona e para priorizar a conquista de troféus lá, em vez de ficar em algum lugar onde talvez não vençam.”
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Uma despedida emocionante para uma lenda
A saída de Lewandowski já está repleta de emoção, depois que ele se despediu dos torcedores após sua última partida em casa contra o Real Betis. O atacante não conseguiu conter as lágrimas enquanto a torcida gritava seu nome. Foi um final digno para uma passagem de quatro anos que rendeu 119 gols e um lugar garantido nos livros de história do clube.
Dirigindo-se aos torcedores pela última vez, o lendário camisa nove deixou claro o quanto o clube significava para ele. “Este é um dia muito emocionante e difícil. Quando cheguei a Barcelona, sabia que este clube era enorme, mas o apoio de vocês tem sido incrível”, disse ele. “Me senti em casa aqui desde o início. Nunca esquecerei de ouvir vocês cantando meu nome. Agradeço aos meus companheiros de equipe, aos treinadores e a todos que trabalham no clube. Foi uma honra jogar pelo Barça. Compartilhamos grandes momentos durante esses quatro anos. Tenho muito orgulho de tudo o que conquistamos. Hoje me despeço deste estádio, mas o Barça sempre permanecerá no meu coração. Visca el Barça e Visca Catalunya.”