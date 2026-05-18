Ex-jogador do Barcelona incentiva Robert Lewandowski a considerar uma transferência sensacional para o Wrexham e sugere que Harry Kane poderia substituir o atacante polonês no Camp Nou

Com a saída de Barcelona já confirmada, a questão de quem sucederá o polonês continua sendo o principal assunto em Espanha. Mendieta acredita que o clube não precisa procurar mais longe do que Kane, o craque do Bayern de Munique, que foi contratado para substituir Lewandowski na Allianz Arena em 2023. “Eu adoraria ver Harry Kane no Barcelona, na La Liga. Ele é um jogador fantástico que, mais uma vez, tem tido muito azar com esses troféus. Por que não? Vimos Robert Lewandowski chegar, ninguém achava que ele viria para o Barça, mas ele veio”, acrescentou Mendieta.

O ex-jogador da seleção espanhola comentou sobre a viabilidade de tal negociação: “Acho que, neste momento, o Barça está em uma situação financeira muito melhor do que estava há dois ou três anos. Olhando para a capacidade da equipe de se reconstruir, ser competitiva e vencer. Bem, eles já ganharam a La Liga duas vezes. Acho que isso vai atrair muitos grandes jogadores, como ele estava dizendo, que decidirão ir por menos dinheiro do que normalmente receberiam em outro clube, apenas para ir ao Barcelona porque é o Barcelona e para priorizar a conquista de troféus lá, em vez de ficar em algum lugar onde talvez não vençam.”







