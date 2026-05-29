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Ex-jogador do Arsenal fundou uma empresa de produtos bioquímicos ecológicos enquanto jogava pelo AC Milan e agora fala abertamente sobre sua incrível carreira fora do futebol
Berlusconi inspira uma revolução verde
Em uma entrevista aprofundada ao La Gazzetta dello Sport, Flamini explicou como fundou sua empresa, a GFBiochemicals, enquanto jogava pelo AC Milan. Ao chegar ao clube em 2008, aos 24 anos, ele absorveu a atmosfera empreendedora de Milanello e se inspirou profundamente na figura enigmática de Berlusconi.
Refletindo sobre esse impacto, Flamini afirmou: “Silvio Berlusconi abriu um mundo totalmente novo para mim. Ele era um empreendedor que venceu em todas as áreas: futebol, negócios e política. Ele estava em Milanello todas as semanas e, nos fins de semana, viajava conosco para os jogos fora de casa. Ele fazia questão de que seus jogadores fossem apaixonados por algo além do futebol. Ele foi uma fonte de inspiração para mim.”
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Meio-campista aborda a mentalidade corporativa
Flamini, que jogou pelo Arsenal em duas passagens, refletiu sobre sua trajetória única e destacou com orgulho seu impacto científico. “Joguei pelo AC Milan e descobri a química. Graças às minhas patentes, o mundo é um lugar mais limpo”, afirmou.
Em seguida, ele detalhou quando o empreendimento começou e como, inicialmente, serviu como uma válvula de escape psicológica essencial durante sua carreira no futebol, acrescentando: “Durante meu tempo no AC Milan, quase como uma forma de desabafar. Quando não estava treinando, dedicava meu tempo ao desenvolvimento da GFBiochemicals, uma empresa que trabalha com soluções químicas sustentáveis relacionadas à saúde e ao meio ambiente.”
O francês também destacou como os esportes de elite moldaram diretamente sua mentalidade empresarial e acrescentou: “Disciplina, trabalho em equipe, ter uma visão, sacrifício e metas. O aspecto mental faz a diferença: no futebol, você pode ter todo o talento do mundo, mas sem uma boa mentalidade, não vai chegar muito longe. E o mesmo vale para o empreendedorismo: você pode ter muitas ideias, mas não saber como colocá-las em prática.”
Operação global garante liderança em patentes
O ex-jogador da seleção francesa também destacou a vantagem competitiva de sua empresa, que, segundo ele, detém atualmente mais de 200 patentes relacionadas a moléculas de biomassa vegetal ecologicamente corretas.
Flamini falou sobre a trajetória da empresa, dizendo: “Nos posicionamos em várias moléculas que já haviam sido identificadas há algum tempo pelo governo dos EUA e que agora queremos transformar em alternativas ecológicas, para uma química mais sustentável.
“Temos mais de 200 patentes. Somos os únicos a produzir essas moléculas em escala global. Ainda há pouca concorrência, mas ela está chegando. Sou um empreendedor, exijo o melhor. Passamos mais de dez anos desenvolvendo as patentes e, assim que terminamos, entramos no mercado. E essa é a fase mais empolgante. Hoje, vendemos globalmente para todos os países do mundo.”
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Visões de crescimento contínuo
O empreendedor competitivo continua totalmente focado em seus negócios, ao mesmo tempo em que acompanha seus queridos ex-clubes. Após uma década dedicada a cuidar de suas patentes, a empresa de Flamini está agora em plena fase de vendas comerciais globais.
No horizonte do futebol, o ex-meio-campista planeja assistir ao grande evento europeu e declarou: “Estive em Londres para comemorar o título da Premier League, o que foi uma façanha. E agora espero que o [Arsenal] ganhe a Liga dos Campeões também; estarei em Budapeste.”