Flamini, que jogou pelo Arsenal em duas passagens, refletiu sobre sua trajetória única e destacou com orgulho seu impacto científico. “Joguei pelo AC Milan e descobri a química. Graças às minhas patentes, o mundo é um lugar mais limpo”, afirmou.

Em seguida, ele detalhou quando o empreendimento começou e como, inicialmente, serviu como uma válvula de escape psicológica essencial durante sua carreira no futebol, acrescentando: “Durante meu tempo no AC Milan, quase como uma forma de desabafar. Quando não estava treinando, dedicava meu tempo ao desenvolvimento da GFBiochemicals, uma empresa que trabalha com soluções químicas sustentáveis relacionadas à saúde e ao meio ambiente.”

O francês também destacou como os esportes de elite moldaram diretamente sua mentalidade empresarial e acrescentou: “Disciplina, trabalho em equipe, ter uma visão, sacrifício e metas. O aspecto mental faz a diferença: no futebol, você pode ter todo o talento do mundo, mas sem uma boa mentalidade, não vai chegar muito longe. E o mesmo vale para o empreendedorismo: você pode ter muitas ideias, mas não saber como colocá-las em prática.”