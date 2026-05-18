Ex-jogador do Arsenal e do Manchester City revela que jogou sob um nome falso por dois anos

Em uma participação reveladora em um podcast apresentado pelo ex-rapper K-Mel, Nasri relembrou o início pouco convencional de sua carreira repleta de conquistas. O ex-jogador do Marselha e da Premier League surpreendeu o apresentador ao admitir que seus primeiros passos no futebol de clubes foram dados com uma licença fraudulenta.

“Comecei com uma licença falsa, joguei usando o nome de outra pessoa”, confessou o nativo de Marselha. O motivo do engodo era simples: Nasri tinha apenas quatro anos na época, mas as diretrizes da Federação Francesa de Futebol (FFF) determinam que as crianças devem ter pelo menos cinco ou seis anos para se inscreverem na categoria Sub-6. Para colocá-lo em campo mais cedo, seu clube local tomou medidas drásticas.