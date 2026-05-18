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Ex-jogador do Arsenal e do Manchester City revela que jogou sob um nome falso por dois anos
Uma identidade secreta em campo
Em uma participação reveladora em um podcast apresentado pelo ex-rapper K-Mel, Nasri relembrou o início pouco convencional de sua carreira repleta de conquistas. O ex-jogador do Marselha e da Premier League surpreendeu o apresentador ao admitir que seus primeiros passos no futebol de clubes foram dados com uma licença fraudulenta.
“Comecei com uma licença falsa, joguei usando o nome de outra pessoa”, confessou o nativo de Marselha. O motivo do engodo era simples: Nasri tinha apenas quatro anos na época, mas as diretrizes da Federação Francesa de Futebol (FFF) determinam que as crianças devem ter pelo menos cinco ou seis anos para se inscreverem na categoria Sub-6. Para colocá-lo em campo mais cedo, seu clube local tomou medidas drásticas.
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Conheça Alexandre Maras
Nasri contou como o clube conseguiu esconder sua verdadeira identidade das autoridades durante seus primeiros anos no esporte. “Eles escolheram um rapaz do meu bairro que tinha a idade certa para ter a licença e, por duas temporadas, joguei sob o nome de Alexandre Maras”, revelou o ex-jogador da seleção francesa durante a entrevista.
O engodo exigiu um esforço constante das pessoas ao seu redor para garantir que o jovem prodígio não cometesse nenhum deslize. Nasri explicou: “Eles me diziam: ‘Você parece um francês’, e eu joguei com esse nome falso até ter idade suficiente para obter a licença. Nos jogos, eles faziam lavagem cerebral em mim, dizendo: ‘Não se esqueça, seu nome é Alexandre’.”
Das brincadeiras de bairro até Marselha
O homem anteriormente conhecido pelas autoridades como Alexandre Maras não ficou na sombra por muito tempo, já que seu imenso talento rapidamente chamou a atenção dos maiores clubes do país.
Após duas temporadas no Pennes-Mirabeau, o jovem meia foi para o gigante do Mediterrâneo. “Assinei com o Marselha aos nove anos e, aos 13, entrei no centro de treinamento”, explicou ele.
Embora tenha passado seus primeiros anos sob um pseudônimo, a confiança de Nasri em sua própria habilidade era evidente desde muito jovem. Ele observou: “Desde os sete anos, eu queria seguir carreira no futebol, mas foi aos 13 que percebi que talvez houvesse algo ali, e ainda mais quando fiz parte da seleção francesa sub-16.”
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Recompensas financeiras desde cedo
Sua ascensão nas categorias de base do Marselha foi acompanhada por um apoio financeiro significativo para um jogador adolescente. Nasri admitiu que recebeu um tratamento especial para garantir que permanecesse no clube. Ele revelou que recebia 5.000 francos por mês desde os 13 anos, o que equivale a aproximadamente € 1.153 atualmente.
Além disso, sua família recebeu uma quantia substancial para ajudar em seu desenvolvimento e logística. “Para comprar um carro”, explicou Nasri, referindo-se a um cheque de 150.000 francos (cerca de € 34.605) entregue a seus pais. Antes dessa compra, o clube estava tão empenhado em facilitar seu treinamento que disponibilizou um motorista particular para levá-lo e buscá-lo nos treinos do Marselha.