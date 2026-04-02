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Ex-jogador do Arsenal e do Manchester City enfrenta conta astronômica de 5 milhões de euros em disputa fiscal, com imóveis apreendidos e contas bancárias congeladas
Contas fiscais astronômicas para ex-jogador da seleção francesa
A investigação concentra-se num período específico da carreira de Nasri, com as autoridades suspeitando de discrepâncias na declaração de seus rendimentos e direitos de imagem. À medida que a disputa se agravava, as autoridades tomaram medidas para recuperar os valores em dívida, deixando o ex-jogador da seleção francesa diante de uma pesada dívida fiscal de 5 milhões de euros. As autoridades apreenderam seus bens e congelaram suas contas bancárias, colocando o jogador de 36 anos sob considerável pressão financeira enquanto ele recorre da decisão.
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Bens apreendidos e contas bancárias congeladas
Em uma tentativa de garantir os fundos reivindicados pelo Estado, as autoridades francesas tomaram a medida decisiva de apreender vários imóveis de propriedade do ex-jogador de futebol. Esses bens, localizados em bairros de luxo, estão atualmente retidos como garantia até a conclusão do processo judicial. Isso representa um duro golpe para a carteira de investimentos que Nasri construiu durante seus anos lucrativos na Inglaterra, conforme noticiado pelo Les Echos.
Além disso, as contas bancárias de Nasri teriam sido congeladas, limitando severamente seu acesso a capital líquido. Essa medida agressiva da Receita Federal é comum em disputas de alto valor na França, com o objetivo de impedir a transferência de ativos antes que se chegue a uma resolução final. Nasri enfrenta agora uma corrida contra o tempo para resolver a questão por meio de seus representantes legais.
Controvérsia sobre o status de residência em Dubai
No cerne do conflito está a alegação de Nasri de ser residente fiscal em Dubai. Embora os Emirados Árabes Unidos tenham se tornado um destino popular para expatriados de alto perfil, as autoridades francesas contestam seu status. O argumento delas baseia-se na convicção de que o “centro de interesses vitais” do ex-jogador do Manchester City continua sendo a França. Para sustentar essa tese, elas apontaram para o fato de ele possuir três imóveis na França e para dados de viagem obtidos junto às companhias aéreas.
Os registros sugerem que, entre 2021 e 2023, Nasri passou entre 126 e 208 dias por ano na França, significativamente mais do que os 42 a 124 dias que passou nos Emirados Árabes Unidos. Em uma prova incomum, as autoridades chegaram a rastrear seus hábitos de entrega de comida, observando que, em 2022, ele recebeu 212 refeições entregues em Paris pelo Deliveroo. Esses fatores levaram o tribunal a apoiar a visão da administração de que ele mantém uma presença duradoura em seu país natal.
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A origem da renda continua sendo um fator fundamental
A base tributável final na França depende fortemente do local onde os rendimentos de Nasri foram gerados. Mesmo que ele venha a ser considerado residente fiscal na França, os tratados fiscais bilaterais podem isentar os rendimentos auferidos no exterior da tributação francesa. Os defensores de Nasri têm destacado sua longa carreira no exterior, especificamente os anos em que obteve rendimentos elevados no Arsenal e no Manchester City, apontando a manutenção de uma conta bancária no Reino Unido como prova de sua presença financeira internacional.
Embora o tribunal tenha permitido que as apreensões cautelares permaneçam em vigor por enquanto, o julgamento completo sobre o ajuste fiscal propriamente dito ainda não chegou a uma conclusão. Para Nasri, que teve uma carreira brilhante na Premier League e conquistou dois títulos com o City, a batalha para proteger seus bens do Fisco francês provavelmente será uma longa disputa judicial. O desfecho provavelmente dependerá da capacidade de seus advogados de provar que sua vida em Dubai era mais do que apenas uma residência no papel.