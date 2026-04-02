Ex-jogador do Arsenal e do Manchester City enfrenta conta astronômica de 5 milhões de euros em disputa fiscal, com imóveis apreendidos e contas bancárias congeladas

Em uma tentativa de garantir os fundos reivindicados pelo Estado, as autoridades francesas tomaram a medida decisiva de apreender vários imóveis de propriedade do ex-jogador de futebol. Esses bens, localizados em bairros de luxo, estão atualmente retidos como garantia até a conclusão do processo judicial. Isso representa um duro golpe para a carteira de investimentos que Nasri construiu durante seus anos lucrativos na Inglaterra, conforme noticiado pelo Les Echos.

Além disso, as contas bancárias de Nasri teriam sido congeladas, limitando severamente seu acesso a capital líquido. Essa medida agressiva da Receita Federal é comum em disputas de alto valor na França, com o objetivo de impedir a transferência de ativos antes que se chegue a uma resolução final. Nasri enfrenta agora uma corrida contra o tempo para resolver a questão por meio de seus representantes legais.