Ex-jogador do Arsenal e da seleção francesa afirma que ter recusado a oferta do Real Madrid para permanecer no Arsenal é o único arrependimento de sua carreira

Vieira se consolidou como um dos melhores meio-campistas do futebol mundial durante seus nove anos no norte de Londres, conquistando três títulos da Premier League. Seu domínio em Highbury naturalmente atraiu a atenção do Real Madrid durante a era dos “Galácticos”, mas, apesar da persistência de vários anos por parte do gigante espanhol, a transferência nunca se concretizou.

Em entrevista à La Gazzetta dello Sport, Vieira confessou que sua lealdade ao Arsenal acabou impedindo-o de se juntar ao maior clube do mundo. “Só me arrependo de uma coisa. De não ter ido para o Real Madrid. Eles me fizeram a proposta por quatro anos seguidos, quando eu estava no Arsenal. No último ano, eu disse sim, todos os acordos estavam fechados, mas então pensei melhor. Eu amava demais o Arsenal”, explicou o ex-jogador da seleção francesa.