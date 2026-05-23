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Arsenal's Patrick Vieira (2nd L) celebratAFP

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Ex-jogador do Arsenal e da seleção francesa afirma que ter recusado a oferta do Real Madrid para permanecer no Arsenal é o único arrependimento de sua carreira

Arsenal
Premier League
P. Vieira
Real Madrid

A lenda do Arsenal, Patrick Vieira, falou abertamente sobre o momento decisivo de sua carreira como jogador, admitindo que sua decisão de recusar o Real Madrid é o único arrependimento de sua carreira repleta de conquistas. O francês, que foi a pedra angular do meio-campo dos Gunners durante a era mais bem-sucedida da história recente do clube, admitiu que a atração do Santiago Bernabéu continua sendo um grande “e se” mesmo muito tempo depois de sua aposentadoria.

  • A transferência para o Real Madrid que nunca aconteceu

    Vieira se consolidou como um dos melhores meio-campistas do futebol mundial durante seus nove anos no norte de Londres, conquistando três títulos da Premier League. Seu domínio em Highbury naturalmente atraiu a atenção do Real Madrid durante a era dos “Galácticos”, mas, apesar da persistência de vários anos por parte do gigante espanhol, a transferência nunca se concretizou.

    Em entrevista à La Gazzetta dello Sport, Vieira confessou que sua lealdade ao Arsenal acabou impedindo-o de se juntar ao maior clube do mundo. “Só me arrependo de uma coisa. De não ter ido para o Real Madrid. Eles me fizeram a proposta por quatro anos seguidos, quando eu estava no Arsenal. No último ano, eu disse sim, todos os acordos estavam fechados, mas então pensei melhor. Eu amava demais o Arsenal”, explicou o ex-jogador da seleção francesa.

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    Uma reunião com Florentino Pérez

    Durante esse período, o presidente do clube, Florentino Pérez, fez uma forte pressão para contratar Vieira para um elenco repleto de estrelas. Mais tarde, Vieira relembrou um encontro posterior com o dirigente do Real Madrid que destacou o quão perto ele esteve de vestir a famosa camisa branca.

    Ao relembrar o encontro, Vieira disse: “Quando fui a Madri como embaixador do Manchester City, ele me mostrou uma matéria de primeira página do Marca sobre a contratação. Ele me disse: ‘Você foi o único jogador que recusou o Real Madrid’”. Essa admissão ressalta o caráter excepcional de sua decisão, já que poucos jogadores daquela época recusaram a oportunidade de se juntar ao projeto repleto de estrelas da capital espanhola.


  • Lições aprendidas com Mourinho

    Vieira manifestou seu apoio a José Mourinho em meio a intensas especulações que associam o lendário técnico a um retorno de grande repercussão ao Real Madrid. O ex-meio-campista acredita que a combinação única de disciplina tática e autoridade intransigente de Mourinho o torna especialmente qualificado para lidar com os imensos egos dentro do Bernabéu, afirmando: “Ele pode ser o homem certo; ele sabe como lidar com campeões.”

    Vieira compartilhou uma história específica de 2009 que mudou sua perspectiva: “Mourinho me disse o que eu não queria ouvir. Vou contar uma anedota. Março de 2009, partida entre Manchester United e Inter. Eu estava voltando de uma lesão, e Mourinho me disse: preciso de você no time titular; você vai jogar 60 minutos. Após quatro minutos, perdi a marcação de Vidic, que marcou, e no intervalo vi as substituições no quadro: eu saía, Muntari entrava. No dia seguinte, fui ao escritório dele; ele não tinha cumprido a promessa dos 60 minutos. E ele me disse: ‘Você não jogou bem; tenho que fazer o que é melhor para a equipe’. Hoje, como técnico, digo que ele estava certo.”

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    O futuro de Vieira e os elogios da Premier League

    Atualmente em busca de seu próximo desafio como técnico, Vieira expressou um forte desejo de retornar à Série A, citando “assuntos pendentes” na Itália. Ele também aproveitou para elogiar Declan Rice, atual estrela do Arsenal, destacando as semelhanças entre seu próprio estilo de jogo e a abordagem altruísta do jogador da seleção inglesa na função de meio-campista.

    “Quando vencemos, há 22 anos, nunca imaginei que teria de esperar tanto tempo. E digo-vos, Declan Rice é como eu: joga pela equipa, não por si próprio”, observou Vieira.

    Olhando para a final da Liga dos Campeões, ele acrescentou uma dica para as futuras ambições europeias dos Gunners: “Acho que haverá gols, mas não um 1 a 0. Se o PSG jogar de forma tão aberta quanto fez contra o Bayern, vai correr riscos. E mudei de ideia: agora vou torcer pelo Arsenal.”

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