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Sandro Mendes - Exclusive interviewKooora.com

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Ex-jogador de Cabo Verde em entrevista ao Koora: Temos vantagem sobre a Arábia Saudita nesta situação... e podemos causar problemas à Espanha

Espanha x Cabo Verde
Espanha
Cabo Verde
Copa do Mundo
Uruguai x Cabo Verde
Uruguai
Cabo Verde x Arábia Saudita
Arábia Saudita
S. Mendes
I. Camoes
L. Yamal
Espanha
Cabo Verde
EUA
Uruguai
Arábia Saudita
Portugal

Essa mudança foi o que impulsionou a ascensão de Cabo Verde... e podemos surpreender a todos na Copa do Mundo

É muito difícil jogar contra Cabo Verde... e essas são nossas principais armas

A seleção da Arábia Saudita é “imprevisível”… e vamos jogar contra ela com o objetivo de vencer

Temos de explorar os espaços contra a Espanha... e o futebol não se joga com base no valor de mercado

Vamos jogar com liberdade porque não temos “histórico”… e Bobista é um dos segredos do sucesso da seleção

Antes de a seleção de Cabo Verde inscrever seu nome pela primeira vez no registro dos participantes da Copa do Mundo, Sandro Mendes foi um dos jogadores que vestiu a camisa da seleção em sua carreira internacional, o que lhe confere uma visão especial sobre o caminho percorrido pelo futebol neste pequeno país rumo ao maior palco do futebol do mundo.

O ex-meio-campista defensivo, que nasceu em Portugal e representou as seleções de base do país antes de vestir a camisa de Cabo Verde internacionalmente no início do novo milênio, é um dos nomes que acompanhou diferentes fases da história do futebol no país, desde os começos modestos até a chegada ao maior palco do futebol mundial.

Durante uma carreira profissional que se estendeu entre 1995 e 2012, Mendes passou por vários clubes em Portugal e na Espanha, deixando sua marca nos campos europeus, especialmente com o Villarreal espanhol, além de conquistar os títulos da Taça de Portugal e da Taça da Liga Portuguesa com o Vitória de Setúbal. Após se aposentar, ele se tornou técnico em 2014 e passou por várias experiências no futebol português, antes de assumir o comando do clube Comércio e Indústria desde o verão do ano passado.

A poucos dias do início da Copa do Mundo de 2026, o Kooora realizou uma entrevista exclusiva com Mendes para falar sobre a primeira participação histórica da seleção de Cabo Verde na Copa do Mundo, após a grande conquista que alcançou ao se classificar para a fase final.

O ex-jogador revelou os segredos do boom que a seleção está vivendo e as razões por trás de sua transformação em um dos nomes em ascensão no continente africano, além de falar sobre o papel do técnico Bobista e a estabilidade técnica na construção desse sucesso.

Mendes também revelou sua visão sobre a trajetória de Cabo Verde no Grupo H, que inclui Espanha, Arábia Saudita e Uruguai, afirmando a capacidade da seleção de seu país de surpreender a todos e apontando uma ligeira vantagem sobre a Arábia Saudita em determinadas circunstâncias, além da possibilidade de causar dificuldades à Espanha, apesar das grandes diferenças em valor de mercado e potencial individual.

Ele também abordou os principais pontos fortes e fracos da seleção saudita, conhecida como “Os Verdes”, e as chances de Cabo Verde de escrever um novo capítulo de sua história no futebol em solo americano. Segue o texto da entrevista:

  • A seleção de Cabo Verde tornou-se um nome de destaque na África e se classificou para a Copa do Mundo ao derrotar a Camarões. Qual é o segredo desse sucesso repentino?

    A ascensão da seleção de Cabo Verde não surgiu do nada nem por mero acaso. É o resultado de anos de trabalho na construção da estrutura, da identidade e da confiança no projeto. Como alguém que fez parte dessa evolução, posso afirmar que a combinação de talentos, mentalidade forte e melhor organização foi um fator decisivo. Aprendemos a competir, e não apenas a participar, e essa mudança de mentalidade fez uma grande diferença.

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  • Cabo Verde v Serbia - International FriendlyGetty Images Sport

    Cabo Verde é uma das quatro seleções que participam pela primeira vez da Copa do Mundo... Você acha que eles vão causar uma surpresa neste grupo difícil?

    É a nossa primeira participação na Copa do Mundo, mas não vamos lá apenas para aproveitar o momento. Respeitamos o grupo, é claro, mas também confiamos nas nossas capacidades. A seleção de Cabo Verde é um adversário muito difícil de enfrentar. E se mantivermos a nossa coesão, disciplina e coragem, podemos surpreender a todos.

  • Como você avalia o confronto contra a seleção saudita, que chega ao torneio sob o comando de um novo técnico?

    A chegada de um novo técnico para comandar a seleção da Arábia Saudita traz uma certa incerteza, mas também acrescenta um elemento de imprevisibilidade. Situações como essa podem se desenrolar de duas maneiras. Acredito que será uma partida extremamente tática, e os pequenos detalhes serão decisivos.

  • De que lado está a balança neste confronto?

    Acho que será um confronto bastante equilibrado. E se a seleção de Cabo Verde conseguir lidar melhor com o aspecto mental e impor seu ritmo e sua força, talvez tenhamos uma ligeira vantagem.

  • Saudi ArabiaGetty Images

    Será que a instabilidade técnica e a pouca participação dos jogadores sauditas em seus clubes podem motivar Cabo Verde a jogar para vencer?

    Sim, esses fatores podem incentivar Cabo Verde a jogar para vencer. A falta de continuidade e o pouco tempo de jogo nos clubes podem afetar o ritmo e a confiança. Mas precisamos ter cuidado, pois a Arábia Saudita possui talento e experiência em grandes competições.

  • Na sua opinião, quais são os principais pontos fortes e fracos da seleção saudita?

    Entre os pontos fortes da Arábia Saudita estão sua habilidade técnica e rapidez nas jogadas. Os jogadores se sentem muito à vontade quando estão com a posse de bola. Por outro lado, a falta de estabilidade e organização defensiva pode, por vezes, ser um ponto fraco, especialmente sob pressão.

  • Qual é o jogador que você mais teme enfrentar na seleção saudita?

    Sempre há jogadores perigosos, especialmente nas posições de ataque, mas gostaria de destacar especialmente os alas, pois são jogadores capazes de fazer a diferença nos confrontos individuais.

  • Você jogou na La Liga e aprendeu muito sobre o futebol espanhol. Como você vê a primeira partida da história de Cabo Verde na Copa do Mundo contra a Espanha?

    O jogo contra a Espanha tem um significado muito especial para mim, pois conheço muito bem o futebol espanhol. Eles têm uma identidade bem definida, uma alta posse de bola e grande qualidade técnica. Mas, às vezes, as equipes que dominam a posse de bola deixam espaços. E Cabo Verde precisa ser inteligente e eficaz.

  • FBL-FRIENDLY-ESP-EGYAFP

    O valor de mercado do elenco de Cabo Verde não ultrapassa 60 milhões de euros, enquanto só o Lamine Yamal vale 200 milhões. Como você vê essas diferenças?

    O futebol não se joga com base no valor de mercado. Com todo o respeito, 200 milhões de euros, por si só, não ganham jogos. A organização, o empenho e o espírito de equipe são fatores capazes de superar o talento individual. E é aí que a seleção de Cabo Verde pode competir.

  • As surpresas estão sempre presentes na Copa do Mundo, e a mais recente foi a derrota da Argentina para a Arábia Saudita. Será que Cabo Verde vai conseguir causar uma surpresa contra a Espanha?

    É claro que as surpresas fazem parte do futebol, e é por isso que adoramos esse esporte. A Arábia Saudita já demonstrou isso contra a Argentina. E Cabo Verde também pode causar dificuldades à Espanha se jogarmos com coragem, disciplina e confiança.

  • O confronto contra o Uruguai não é menos difícil do que o contra a Espanha. Você está preocupado com a falta de experiência de Cabo Verde diante de uma seleção experiente na Copa do Mundo?

    A seleção do Uruguai é extremamente competitiva, possui grande experiência e grande força física. A experiência é importante, mas, às vezes, as equipes que não têm esse “histórico” jogam com mais liberdade. E Cabo Verde precisa aproveitar isso a seu favor.

  • Cape Verde v Finland - FIFA SeriesGetty Images Sport

    Popista treina Cabo Verde há seis anos. Você acha que a estabilidade técnica contribuiu para esses resultados notáveis?

    A estabilidade é um elemento fundamental. Bobista fez um excelente trabalho. Seis anos são tempo suficiente para construir uma identidade, confiança e ideias claras. Essa estabilidade é uma das principais razões para o sucesso da seleção de Cabo Verde.

  • Quem são os principais jogadores de Cabo Verde e quem você acha que será a grande estrela da seleção neste torneio?

    As principais armas de Cabo Verde são a organização coletiva, a determinação e a união. Não dependemos de um único jogador, mas acredito que alguns jogadores são capazes de se destacar; aqueles que combinam talento com uma mentalidade forte são os que vão se destacar nesta competição.

  • O que você acha da exclusão de Yelsin Kamouich da lista? Você acha que ele não teve oportunidades suficientes no Al-Ahli?

    Essas decisões são sempre difíceis. As seleções nacionais precisam de determinados tipos de jogadores e de quem está em boa fase. E se o jogador não marcou, é natural que surjam questionamentos. Talvez ele não tenha tido oportunidades suficientes, mas, nesse nível, é preciso aproveitar as oportunidades que surgem. E o técnico tomou sua decisão com base no que acredita ser necessário para a equipe.