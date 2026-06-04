Essa mudança foi o que impulsionou a ascensão de Cabo Verde... e podemos surpreender a todos na Copa do Mundo

É muito difícil jogar contra Cabo Verde... e essas são nossas principais armas

A seleção da Arábia Saudita é “imprevisível”… e vamos jogar contra ela com o objetivo de vencer

Temos de explorar os espaços contra a Espanha... e o futebol não se joga com base no valor de mercado

Vamos jogar com liberdade porque não temos “histórico”… e Bobista é um dos segredos do sucesso da seleção

Antes de a seleção de Cabo Verde inscrever seu nome pela primeira vez no registro dos participantes da Copa do Mundo, Sandro Mendes foi um dos jogadores que vestiu a camisa da seleção em sua carreira internacional, o que lhe confere uma visão especial sobre o caminho percorrido pelo futebol neste pequeno país rumo ao maior palco do futebol do mundo.

O ex-meio-campista defensivo, que nasceu em Portugal e representou as seleções de base do país antes de vestir a camisa de Cabo Verde internacionalmente no início do novo milênio, é um dos nomes que acompanhou diferentes fases da história do futebol no país, desde os começos modestos até a chegada ao maior palco do futebol mundial.

Durante uma carreira profissional que se estendeu entre 1995 e 2012, Mendes passou por vários clubes em Portugal e na Espanha, deixando sua marca nos campos europeus, especialmente com o Villarreal espanhol, além de conquistar os títulos da Taça de Portugal e da Taça da Liga Portuguesa com o Vitória de Setúbal. Após se aposentar, ele se tornou técnico em 2014 e passou por várias experiências no futebol português, antes de assumir o comando do clube Comércio e Indústria desde o verão do ano passado.

A poucos dias do início da Copa do Mundo de 2026, o Kooora realizou uma entrevista exclusiva com Mendes para falar sobre a primeira participação histórica da seleção de Cabo Verde na Copa do Mundo, após a grande conquista que alcançou ao se classificar para a fase final.

O ex-jogador revelou os segredos do boom que a seleção está vivendo e as razões por trás de sua transformação em um dos nomes em ascensão no continente africano, além de falar sobre o papel do técnico Bobista e a estabilidade técnica na construção desse sucesso.

Mendes também revelou sua visão sobre a trajetória de Cabo Verde no Grupo H, que inclui Espanha, Arábia Saudita e Uruguai, afirmando a capacidade da seleção de seu país de surpreender a todos e apontando uma ligeira vantagem sobre a Arábia Saudita em determinadas circunstâncias, além da possibilidade de causar dificuldades à Espanha, apesar das grandes diferenças em valor de mercado e potencial individual.

Ele também abordou os principais pontos fortes e fracos da seleção saudita, conhecida como “Os Verdes”, e as chances de Cabo Verde de escrever um novo capítulo de sua história no futebol em solo americano. Segue o texto da entrevista: