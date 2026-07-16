getty
Traduzido por
Ex-jogador da seleção inglesa afirma que “de jeito nenhum” Thomas Tuchel pode continuar como técnico em um desabafo cheio de palavrões e cita dois possíveis substitutos
Butt exige a saída imediata de Tuchel
Os sonhos da Inglaterra de conquistar a glória na Copa do Mundo terminaram com a já conhecida decepção, ao perder a vantagem de 1 a 0 contra a Argentina e ser eliminada nas semifinais. Apesar de Anthony Gordon ter dado a vantagem aos Três Leões, a Argentina manteve com sucesso sua tendência no torneio de decidir partidas nos momentos finais, marcando duas vezes com Enzo Fernández e Lautaro Martínez, impedindo assim que a Inglaterra chegasse à final da Copa do Mundo pela primeira vez desde seu único título, em 1966.
Em entrevista à Paddy Power, Butt não mediu palavras ao avaliar o futuro do técnico. “Não tem como ele continuar no cargo. Não tem a menor chance do mundo depois disso”, disse Butt. “Se ele continuar, John McDermott também precisa ser demitido. Não dá para mantê-lo agora. Ele não é um Sir Bobby Robson ou um Kevin Keegan, alguém que a nação ama.”
- Getty Images Sport
Preocupações com táticas negativas e identidade
A crítica decorre do que Butt considera uma falta de ousadia no cenário mundial, especialmente considerando o talento disponível na seleção da Inglaterra. O ex-meio-campista argumentou que o ex-técnico do Chelsea e do Bayern de Munique não conseguiu cativar o público e acabou fazendo o jogo do adversário durante o confronto decisivo. Especificamente, a decisão de Tuchel de adotar uma abordagem defensiva ao colocar Ezri Konsa, Nico O’Reilly e Dan Burn em campo saiu pela culatra de forma espetacular.
“Estamos falando de um técnico que assumiu o cargo e praticou um futebol negativo, um futebol extremamente negativo, na semifinal contra uma seleção argentina que era possível vencer”, continuou Butt. “E isso nem deveria importar, mas as pessoas vão se voltar contra ele porque ele também é alemão, então ele vai passar por um pesadelo. Ele é um técnico de clube incrível, então é melhor deixá-lo ir. Ele não vai querer ficar. Ele pode dizer que quer, mas, no fundo, vai estar pensando: ‘paguem o que me devem, estou fora daqui’.”
São divulgados os nomes dos possíveis substitutos para o cargo na seleção inglesa
Com a poeira baixando após mais uma campanha fracassada, o debate passou a girar em torno de quem deveria liderar a seleção nacional daqui para frente. Butt apontou Eddie Howe e Pep Guardiola como os principais candidatos, embora tenha admitido que o momento para este último possa ser problemático. Guardiola encerrou recentemente uma passagem histórica de 10 anos pelo Manchester City, onde conquistou seis títulos da Premier League e o primeiro troféu da Liga dos Campeões da história do clube. Enquanto isso, Howe transformou o Newcastle em uma potência de primeira linha desde 2021, levando o time a duas participações na Liga dos Campeões e a uma conquista da Copa da Liga.
“Se estivéssemos nove meses à frente, eu definitivamente escolheria Pep Guardiola”, explicou Butt. “Mas Pep não pode deixar o Man City há um mês, dizendo que precisa de um descanso do futebol, e depois voltar direto para o cargo. Ele não pode fazer isso. Eddie Howe seria brilhante. Eu adoraria que ele assumisse, seria ótimo.”
- Getty Images Sport
A ligação com Pochettino e a dinâmica da Inglaterra
Embora Howe e Guardiola sejam opções populares, Butt também destacou Mauricio Pochettino como um candidato sério — já que o argentino levou recentemente a Seleção dos EUA às oitavas de final da Copa do Mundo deste verão, antes de sofrer uma derrota por 4 a 1 para a Bélgica — devido ao seu relacionamento já estabelecido com o diretor técnico da FA, McDermott. Os dois trabalharam em estreita colaboração durante o período em que estiveram no Tottenham, uma relação que Butt testemunhou enquanto trabalhava no sistema de formação do Manchester United.
“Mauricio Pochettino tem uma relação incrível com John McDermott, e é ele quem escolhe [o técnico]. Quando McDermott era diretor da base do Tottenham, Pochettino era o técnico, e eles tinham uma relação muito, muito boa”, disse Butt. “Eu não ficaria surpreso se isso acontecesse e não seria contra de forma alguma. Ele é um técnico muito, muito bom. É uma pessoa simpática, pratica um bom futebol onde quer que vá. Mas todos nós dizíamos o mesmo sobre o Tuchel; no entanto, quando eles entram naquela dinâmica da Inglaterra, simplesmente mudam, é uma loucura. Não consigo entender exatamente o porquê.”
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.