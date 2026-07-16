Ex-jogador da seleção inglesa afirma que “de jeito nenhum” Thomas Tuchel pode continuar como técnico em um desabafo cheio de palavrões e cita dois possíveis substitutos

Os sonhos da Inglaterra de conquistar a glória na Copa do Mundo terminaram com a já conhecida decepção, ao perder a vantagem de 1 a 0 contra a Argentina e ser eliminada nas semifinais. Apesar de Anthony Gordon ter dado a vantagem aos Três Leões, a Argentina manteve com sucesso sua tendência no torneio de decidir partidas nos momentos finais, marcando duas vezes com Enzo Fernández e Lautaro Martínez, impedindo assim que a Inglaterra chegasse à final da Copa do Mundo pela primeira vez desde seu único título, em 1966.

Em entrevista à Paddy Power, Butt não mediu palavras ao avaliar o futuro do técnico. “Não tem como ele continuar no cargo. Não tem a menor chance do mundo depois disso”, disse Butt. “Se ele continuar, John McDermott também precisa ser demitido. Não dá para mantê-lo agora. Ele não é um Sir Bobby Robson ou um Kevin Keegan, alguém que a nação ama.”