Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
FBL-WC-2026-MATCH75-NED-MARAFP
Mohamed Saeed

Traduzido por

Ex-jogador da seleção holandesa prevê que Virgil van Dijk se aposentará da seleção após o fracasso na Copa do Mundo de 2026, com Ronald Koeman “100%” fora do cargo

V. van Dijk
Países Baixos
Copa do Mundo
R. Koeman
R. de Boer
Marrocos

A Holanda ainda está se recuperando de um desastre histórico na Copa do Mundo, após a derrota nos pênaltis para o Marrocos nas oitavas de final. Agora, o ex-jogador da Oranje Ronald de Boer previu uma grande reformulação na seleção, sugerindo que tanto o capitão Virgil van Dijk quanto o técnico Ronald Koeman estão chegando ao fim de suas carreiras internacionais.

  • Saída de Koeman é “100%” certa

    Após uma eliminação devastadora, que impediu a Holanda de chegar às quartas de final pela primeira vez em sua história gloriosa, Ronald de Boer acredita que uma mudança na liderança é inevitável.

    Em entrevista à talkSPORT, o ex-meio-campista do Ajax e do Rangers expressou sua convicção de que Ronald Koeman não permanecerá no cargo após o torneio, especialmente porque o contrato do técnico de 63 anos expira neste verão.

    “Deixe-me colocar desta forma: acho que ele mesmo vai tomar essa decisão, e acredito que o fará porque a pressão é grande”, explicou De Boer. “E ele disse: ‘Vou pensar nisso talvez por uma noite ou talvez por duas noites’, mas ele vai se afastar, com 100% de certeza. Ele vai fazer isso por conta própria, porque, se não o fizer, acho que Nigel de Jong, o diretor técnico da federação, vai tomar essa decisão. Precisamos de um novo ânimo nesta seleção holandesa e, começando pelo técnico, acho que isso vai acontecer.” O próprio técnico já admitiu estar refletindo sobre sua situação após a derrota dolorosa nos pênaltis.


    • Publicidade
  • Netherlands v Morocco: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Van Dijk deve se aposentar da seleção

    Não se espera que as repercussões se limitem ao banco de reservas, já que o capitão Van Dijk, de 34 anos, também deve pendurar as chuteiras na seleção.

    Apesar de ser considerado o pilar defensivo da equipe, De Boer acredita que o jogador do Liverpool pode decidir que não tem mais nada a oferecer no âmbito internacional. Com o próximo grande torneio sendo a Euro 2028 — quando Van Dijk terá 37 anos —, uma troca de geração parece estar se aproximando.

    “Acho que vamos ouvir isso em breve e acho também que Van Dijk, que usava a braçadeira de capitão e foi um capitão incrível, provavelmente dirá que ‘este é meu último jogo’”, acrescentou De Boer. “Sim, houve muitas críticas por ele não ter conduzido a equipe com mais firmeza, mas, mesmo assim, todo o respeito a Van Dijk, pois ele foi um grande capitão; porém, às vezes, é hora de partir.”

  • Táticas defensivas sob fogo cruzado

    A eliminação diante do Marrocos representou um afastamento radical dos princípios tradicionais do futebol holandês, já que a Oranje, de forma bizarra, afirmou que o plano de jogo funcionou, apesar de ter registrado apenas dois chutes a gol ao longo dos 120 minutos de jogo.

    Van Dijk, que soma 96 partidas pela seleção, fez uma avaliação que deixou muitos observadores perplexos após a partida. Ele afirmou: “É muito difícil analisar isso agora. Foi uma partida intensa. Acho que fomos sólidos na defesa. Eles não conseguiram encontrar jogadores livres entre as linhas, então o plano de jogo funcionou, é claro. Acho que marcamos um bom gol. No final das contas, nos acréscimos, fomos pressionados. Depois, a partida foi para os pênaltis e, infelizmente, estamos fora.”


  • Netherlands v Morocco: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Um legado de liderança chega ao fim

    Van Dijk assumiu a capitania durante a primeira passagem de Koeman pelo comando e tem sido uma figura central no renascimento da Holanda no cenário mundial. Com 13 gols marcados pela seleção, ele continua sendo um dos zagueiros mais condecorados do país, embora sua trajetória internacional tenha sido marcada por oportunidades perdidas por pouco e decepções em torneios, incluindo a ausência na Euro 2020 devido a uma lesão e várias derrotas nos pênaltis.

    Refletindo sobre o impacto emocional da derrota, o capitão deixou claro que seu foco era proteger seus companheiros de equipe, em vez de se preocupar com seu próprio futuro logo após o jogo. “No momento, quero entrar o mais rápido possível para ficar com os rapazes. Esse é meu único pensamento agora”, comentou ele.

Copa do Mundo
Canadá crest
Canadá
CAN
Marrocos crest
Marrocos
MAR