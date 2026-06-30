Ex-jogador da seleção holandesa prevê que Virgil van Dijk se aposentará da seleção após o fracasso na Copa do Mundo de 2026, com Ronald Koeman “100%” fora do cargo

Após uma eliminação devastadora, que impediu a Holanda de chegar às quartas de final pela primeira vez em sua história gloriosa, Ronald de Boer acredita que uma mudança na liderança é inevitável.

Em entrevista à talkSPORT, o ex-meio-campista do Ajax e do Rangers expressou sua convicção de que Ronald Koeman não permanecerá no cargo após o torneio, especialmente porque o contrato do técnico de 63 anos expira neste verão.

“Deixe-me colocar desta forma: acho que ele mesmo vai tomar essa decisão, e acredito que o fará porque a pressão é grande”, explicou De Boer. “E ele disse: ‘Vou pensar nisso talvez por uma noite ou talvez por duas noites’, mas ele vai se afastar, com 100% de certeza. Ele vai fazer isso por conta própria, porque, se não o fizer, acho que Nigel de Jong, o diretor técnico da federação, vai tomar essa decisão. Precisamos de um novo ânimo nesta seleção holandesa e, começando pelo técnico, acho que isso vai acontecer.” O próprio técnico já admitiu estar refletindo sobre sua situação após a derrota dolorosa nos pênaltis.



