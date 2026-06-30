AFP
Traduzido por
Ex-jogador da seleção holandesa prevê que Virgil van Dijk se aposentará da seleção após o fracasso na Copa do Mundo de 2026, com Ronald Koeman “100%” fora do cargo
Saída de Koeman é “100%” certa
Após uma eliminação devastadora, que impediu a Holanda de chegar às quartas de final pela primeira vez em sua história gloriosa, Ronald de Boer acredita que uma mudança na liderança é inevitável.
Em entrevista à talkSPORT, o ex-meio-campista do Ajax e do Rangers expressou sua convicção de que Ronald Koeman não permanecerá no cargo após o torneio, especialmente porque o contrato do técnico de 63 anos expira neste verão.
“Deixe-me colocar desta forma: acho que ele mesmo vai tomar essa decisão, e acredito que o fará porque a pressão é grande”, explicou De Boer. “E ele disse: ‘Vou pensar nisso talvez por uma noite ou talvez por duas noites’, mas ele vai se afastar, com 100% de certeza. Ele vai fazer isso por conta própria, porque, se não o fizer, acho que Nigel de Jong, o diretor técnico da federação, vai tomar essa decisão. Precisamos de um novo ânimo nesta seleção holandesa e, começando pelo técnico, acho que isso vai acontecer.” O próprio técnico já admitiu estar refletindo sobre sua situação após a derrota dolorosa nos pênaltis.
- Getty Images Sport
Van Dijk deve se aposentar da seleção
Não se espera que as repercussões se limitem ao banco de reservas, já que o capitão Van Dijk, de 34 anos, também deve pendurar as chuteiras na seleção.
Apesar de ser considerado o pilar defensivo da equipe, De Boer acredita que o jogador do Liverpool pode decidir que não tem mais nada a oferecer no âmbito internacional. Com o próximo grande torneio sendo a Euro 2028 — quando Van Dijk terá 37 anos —, uma troca de geração parece estar se aproximando.
“Acho que vamos ouvir isso em breve e acho também que Van Dijk, que usava a braçadeira de capitão e foi um capitão incrível, provavelmente dirá que ‘este é meu último jogo’”, acrescentou De Boer. “Sim, houve muitas críticas por ele não ter conduzido a equipe com mais firmeza, mas, mesmo assim, todo o respeito a Van Dijk, pois ele foi um grande capitão; porém, às vezes, é hora de partir.”
Táticas defensivas sob fogo cruzado
A eliminação diante do Marrocos representou um afastamento radical dos princípios tradicionais do futebol holandês, já que a Oranje, de forma bizarra, afirmou que o plano de jogo funcionou, apesar de ter registrado apenas dois chutes a gol ao longo dos 120 minutos de jogo.
Van Dijk, que soma 96 partidas pela seleção, fez uma avaliação que deixou muitos observadores perplexos após a partida. Ele afirmou: “É muito difícil analisar isso agora. Foi uma partida intensa. Acho que fomos sólidos na defesa. Eles não conseguiram encontrar jogadores livres entre as linhas, então o plano de jogo funcionou, é claro. Acho que marcamos um bom gol. No final das contas, nos acréscimos, fomos pressionados. Depois, a partida foi para os pênaltis e, infelizmente, estamos fora.”
- Getty Images Sport
Um legado de liderança chega ao fim
Van Dijk assumiu a capitania durante a primeira passagem de Koeman pelo comando e tem sido uma figura central no renascimento da Holanda no cenário mundial. Com 13 gols marcados pela seleção, ele continua sendo um dos zagueiros mais condecorados do país, embora sua trajetória internacional tenha sido marcada por oportunidades perdidas por pouco e decepções em torneios, incluindo a ausência na Euro 2020 devido a uma lesão e várias derrotas nos pênaltis.
Refletindo sobre o impacto emocional da derrota, o capitão deixou claro que seu foco era proteger seus companheiros de equipe, em vez de se preocupar com seu próprio futuro logo após o jogo. “No momento, quero entrar o mais rápido possível para ficar com os rapazes. Esse é meu único pensamento agora”, comentou ele.