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Ex-jogador da seleção holandesa pede desculpas por comentário ofensivo sobre jogadores japoneses na estreia na Copa do Mundo
Comentários polêmicos geram reações negativas
O jogador de 43 anos se viu no centro de uma polêmica nas redes sociais enquanto analisava a partida de estreia da Holanda na fase de grupos contra o Japão, em Dallas. Durante a análise pós-jogo, Van der Vaart sugeriu que todos os jogadores japoneses “se pareciam”, ao tentar explicar as dificuldades de Micky van de Ven durante a partida.
Ao comentar o gol de empate de Daichi Kamada no final da partida, Van der Vaart disse à NOS: “É realmente muito difícil defender um escanteio perfeito. Esse veio com a velocidade certa, logo acima da linha de cinco jardas. Com um pouco de sorte, teria entrado, mas o escanteio foi incrível. Eles [os jogadores japoneses] realmente se parecem, é claro, talvez ele [Van de Ven] tenha pensado isso… É uma piada, é claro. Mal ouso dizer alguma coisa.”
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Van der Vaart apresenta um pedido formal de desculpas
Após ampla condenação de suas declarações, o ex-meia divulgou um comunicado por meio de sua equipe de assessoria para esclarecer sua posição e expressar seu pesar. Ele fez questão de ressaltar que, apesar da natureza de sua “piada”, não teve a intenção de ser discriminatório em relação à seleção japonesa ou à comunidade japonesa.
“Entendo que algumas pessoas consideraram minhas palavras ofensivas. Lamento sinceramente por isso. Se causei transtorno a alguém por causa disso, peço desculpas. Essa nunca foi minha intenção. Levo a sério as reações que surgiram e compreendo que as palavras podem ser interpretadas de maneiras diferentes. Portanto, acho importante deixar claro que não houve nenhuma intenção racista ou discriminatória por trás da minha declaração. Espero que esta explicação traga mais clareza sobre minhas intenções e o contexto em que o comentário foi feito”, dizia o comunicado.
Críticas a Van Dijk e ao desempenho da seleção holandesa
A observação sobre o Japão não foi a única crítica contundente de Van der Vaart durante a transmissão, já que ele também mirou no atual capitão da seleção holandesa, Virgil van Dijk. O comentarista comparou a mobilidade do zagueiro do Liverpool à de uma aeronave pesada depois que a Oranje não conseguiu garantir a vitória na estreia no torneio.
“Tenho que ser honesto: fiquei bastante chocado com o Van Dijk”, admitiu Van der Vaart durante a análise do intervalo. “Ao vê-lo, pensei: isso não parece bom. Especialmente nas viradas. Está se mostrando muito difícil. Um pouco como um Boeing 747 fazendo uma curva. Espero que ele comece a virar um pouco mais rápido durante o torneio.”
Ele ainda criticou a equipe de Ronald Koeman por se retrair e não ter “pressionado mais” para garantir a vitória.
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O caminho a seguir no Grupo F
A seleção holandesa tentará deixar o drama para trás quando enfrentar a Suécia no NRG Stadium, em Houston, no sábado. Enquanto isso, o Japão buscará dar continuidade à sua impressionante recuperação ao viajar para Monterrey para enfrentar a Tunísia — que vem de uma derrota por 5 a 1 para a Suécia —, sabendo que uma vitória o colocaria em uma posição privilegiada para avançar na fase de grupos.