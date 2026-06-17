Ex-jogador da seleção holandesa pede desculpas por comentário ofensivo sobre jogadores japoneses na estreia na Copa do Mundo

O jogador de 43 anos se viu no centro de uma polêmica nas redes sociais enquanto analisava a partida de estreia da Holanda na fase de grupos contra o Japão, em Dallas. Durante a análise pós-jogo, Van der Vaart sugeriu que todos os jogadores japoneses “se pareciam”, ao tentar explicar as dificuldades de Micky van de Ven durante a partida.

Ao comentar o gol de empate de Daichi Kamada no final da partida, Van der Vaart disse à NOS: “É realmente muito difícil defender um escanteio perfeito. Esse veio com a velocidade certa, logo acima da linha de cinco jardas. Com um pouco de sorte, teria entrado, mas o escanteio foi incrível. Eles [os jogadores japoneses] realmente se parecem, é claro, talvez ele [Van de Ven] tenha pensado isso… É uma piada, é claro. Mal ouso dizer alguma coisa.”