Ex-jogador da seleção brasileira sugere que Neymar “não quer ir à Copa do Mundo”, em comparação com Ronaldo

Em participação no programa “Campeão do Mundo com Galvão”, no canal N Sports, Luizao não mediu palavras ao falar sobre o estado de espírito atual do maior artilheiro da história da seleção brasileira. Enquanto grande parte do mundo do futebol ainda espera que Neymar seja o craque-chave da próxima Copa do Mundo, o campeão de 2002 sugeriu que os próprios desejos do jogador podem não corresponder a essas expectativas.

“Acho que o Neymar não quer ir para a Copa do Mundo”, começou Luizao. O ex-atacante, conhecido por seu finalizador preciso durante uma carreira que lhe rendeu 12 convocações para a seleção brasileira e o transformou em um ícone no Corinthians, apontou para uma aparente falta de iniciativa por parte de Neymar em relação à sua relação com a estrutura da seleção nacional.