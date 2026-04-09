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Ex-jogador da seleção brasileira sugere que Neymar “não quer ir à Copa do Mundo”, em comparação com Ronaldo
Luizao questiona a motivação de Neymar
Em participação no programa “Campeão do Mundo com Galvão”, no canal N Sports, Luizao não mediu palavras ao falar sobre o estado de espírito atual do maior artilheiro da história da seleção brasileira. Enquanto grande parte do mundo do futebol ainda espera que Neymar seja o craque-chave da próxima Copa do Mundo, o campeão de 2002 sugeriu que os próprios desejos do jogador podem não corresponder a essas expectativas.
“Acho que o Neymar não quer ir para a Copa do Mundo”, começou Luizao. O ex-atacante, conhecido por seu finalizador preciso durante uma carreira que lhe rendeu 12 convocações para a seleção brasileira e o transformou em um ícone no Corinthians, apontou para uma aparente falta de iniciativa por parte de Neymar em relação à sua relação com a estrutura da seleção nacional.
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A comparação com Ronaldo Nazário
Ao justificar sua posição, Luizao traçou um paralelo claro entre a situação atual de Neymar e a lendária determinação demonstrada por Ronaldo Nazário na preparação para a Copa do Mundo de 2002 na Coreia do Sul e no Japão. Ronaldo superou lesões que ameaçavam sua carreira para levar o Brasil ao seu quinto título, um nível de ambição que Luizao não vê em Neymar.
“Vamos lá, Galvão, quando a gente quer, como o Ronaldo queria... Eu procurava o técnico para conversar, e o técnico procurava ele. Quando a gente quer, a gente vai atrás”, acrescentou Luizao.
Necessidade de uma liderança forte
Além das críticas a jogadores específicos, Luizao também voltou sua atenção para a gestão da seleção brasileira, elogiando a capacidade de impor disciplina de Carlo Ancelotti.
“Acho que esses jogadores precisam de um técnico forte”, afirmou. Luizao então refletiu sobre o prestígio da camisa amarela, relembrando o empenho que demonstrou em seus primeiros anos na seleção: “Tive que alugar um terno para ir para a seleção juvenil.”
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O tempo está se esgotando
Os destaques da carreira de Luizao incluem ter feito parte da seleção campeã da Copa do Mundo de 2002 e conquistado a medalha de bronze nas Olimpíadas de Atlanta em 1996. Seu histórico nacional é igualmente repleto de conquistas, tendo vencido a Copa Libertadores tanto com o Vasco da Gama quanto com o São Paulo, além de um título da Copa do Mundo de Clubes pelo Corinthians.
À medida que a contagem regressiva para a Copa do Mundo de 2026 chega ao fim, seus comentários servem como um forte lembrete dos padrões esperados dentro da seleção brasileira. Se Neymar conseguirá provar que seus críticos estão errados e igualar a garra das lendas do passado continua sendo uma questão fundamental para a Seleção antes de sua busca pela sexta estrela, com uma convocação de forma alguma garantida, já que ele não joga pela seleção desde 2023.