Ex-jogador da seleção brasileira afirma sem rodeios que Neymar seria um “pato sem cabeça” se fosse escalado para o confronto emocionante entre PSG e Bayern de Munique e que “não merece” jogar na Copa do Mundo de 2026

As esperanças de Neymar de liderar o Brasil na Copa do Mundo de 2026 foram seriamente questionadas após uma atuação decepcionante pelo Santos contra o San Lorenzo na Copa Sul-Americana. Em entrevista ao UOL Notícias Esporte, o ex-atacante da Seleção Casagrande destacou a enorme diferença entre o estado físico atual de Neymar e os padrões de elite do futebol europeu, observados no clássico instantâneo da Liga dos Campeões desta semana entre PSG e Bayern.

Ele disse: “Pegue o Neymar, esse que jogou contra o San Lorenzo, pegue esse Neymar e coloque-o no meio de campo do PSG e do Bayern de Munique. Como você o vê em campo? Pegue o que ele fez, pegue a intensidade dele e coloque isso no PSG e no Bayern de Munique. Ele ficaria como uma galinha sem cabeça, olhando para um lado e para outro — ele não conseguiria pegar a bola. Não há como olhar para isso e dizer que Neymar é capaz de jogar na Copa do Mundo.”