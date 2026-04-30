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Ex-jogador da seleção brasileira afirma sem rodeios que Neymar seria um “pato sem cabeça” se fosse escalado para o confronto emocionante entre PSG e Bayern de Munique e que “não merece” jogar na Copa do Mundo de 2026
Casagrande questiona a intensidade de Neymar
As esperanças de Neymar de liderar o Brasil na Copa do Mundo de 2026 foram seriamente questionadas após uma atuação decepcionante pelo Santos contra o San Lorenzo na Copa Sul-Americana. Em entrevista ao UOL Notícias Esporte, o ex-atacante da Seleção Casagrande destacou a enorme diferença entre o estado físico atual de Neymar e os padrões de elite do futebol europeu, observados no clássico instantâneo da Liga dos Campeões desta semana entre PSG e Bayern.
Ele disse: “Pegue o Neymar, esse que jogou contra o San Lorenzo, pegue esse Neymar e coloque-o no meio de campo do PSG e do Bayern de Munique. Como você o vê em campo? Pegue o que ele fez, pegue a intensidade dele e coloque isso no PSG e no Bayern de Munique. Ele ficaria como uma galinha sem cabeça, olhando para um lado e para outro — ele não conseguiria pegar a bola. Não há como olhar para isso e dizer que Neymar é capaz de jogar na Copa do Mundo.”
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O debate sobre a Copa do Mundo de 2026
Embora Neymar continue sendo uma figura lendária no futebol brasileiro, suas estatísticas recentes geraram um debate acirrado sobre se a reputação por si só deveria ser suficiente para garantir sua vaga no torneio de 2026. Com o Brasil agora sob o comando de Carlo Ancelotti, Casagrande admitiu que, embora o técnico italiano ainda possa optar por incluir o craque, isso não se basearia no mérito ou na lógica esportiva.
“Ele pode até ser convocado por Ancelotti. Não duvido que seja. E se for convocado, tudo bem, tudo certo. É uma escolha do técnico. Ninguém vai ficar insistindo nisso. Pelo menos eu não vou. E que o técnico lide com ele para ver o que vai fazer. Mas, quanto a merecer, ele não merece”, acrescentou o ex-jogador do Corinthians.
As estatísticas por trás das críticas
Para fundamentar suas afirmações, Casagrande citou os dados brutos da atuação de Neymar no empate em 1 a 1 contra o San Lorenzo, que revelaram um jogador com dificuldades para influenciar o jogo.
“Os números mostram isso, não é? Um chute e não foi no alvo. Cinco cruzamentos, um correto. Cinco dribles, um correto. Então, ele perdeu a bola quatro vezes, cruzou quatro vezes incorretamente”, disse ele. “E mais 27 perdas de posse. Ele ganhou dois duelos de oito, então perdeu seis. Olha os números, cara. Os números mostram qual foi o desempenho dele na partida. Ficar discutindo um bom passe, ou um drible que deu certo, ou uma visão de jogo... Você tem 90 minutos mais a prorrogação. Divida isso por 90 minutos, e você verá que o volume de erros é esmagador em relação ao número de acertos.”
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E agora?
Neymar está ficando sem tempo para provar sua boa forma a Ancelotti, já que a lista definitiva da seleção brasileira para a Copa do Mundo será divulgada no dia 18 de maio. Ele precisa voltar a ter um desempenho decisivo pelo Santos para entrar na disputa, começando pelo confronto deste sábado contra o Palmeiras, que lidera a Série A brasileira.