Ex-jogador da seleção brasileira afirma que Neymar “não está no nível que precisa estar” para a Copa do Mundo de 2026

O debate em torno do papel de Neymar na seleção brasileira se intensificou após comentários de Rai, campeão da Copa do Mundo de 1994. Em entrevista ao programa francês “Rothen S'enflamme”, o ex-meio-campista da seleção brasileira e do PSG sugeriu que o atacante de 34 anos está enfrentando dificuldades para manter o nível físico necessário para o futebol internacional de alto nível.

Embora reconheça o impacto que Neymar pode causar, Rai foi direto ao falar sobre o estado físico atual do jogador. “Se ele vier, vai causar impacto na equipe”, afirmou Rai. “[Carlo] Ancelotti está avaliando os jogadores para ver o que eles acham. Ele é um técnico perspicaz; saberá avaliar se Neymar é uma influência positiva para a equipe. Ele não está no seu melhor; teve muitos problemas físicos. Não consegue voltar à sua melhor forma; perdeu velocidade. Claro, ele ainda dá ótimos passes — é uma estrela —, mas acho que, neste momento, não está no nível que precisa estar.”