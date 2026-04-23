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Santos v Fluminense - Brasileirao 2026Getty Images Sport

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Ex-jogador da seleção brasileira afirma que Neymar “não está no nível que precisa estar” para a Copa do Mundo de 2026

Neymar
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Rai, campeão da Copa do Mundo de 1994 pelo Brasil, colocou em dúvida a aptidão de Neymar para o torneio de 2026, alegando que o atacante do Santos já não está no nível físico exigido para a competição internacional, apesar de seu inegável brilhantismo técnico. O ex-jogador do Barcelona e do Paris Saint-Germain ainda enfrenta dificuldades para recuperar a forma física no Santos, antes da busca da seleção brasileira pela glória na América do Norte neste verão.

  • Rai expressa preocupações com a forma física

    O debate em torno do papel de Neymar na seleção brasileira se intensificou após comentários de Rai, campeão da Copa do Mundo de 1994. Em entrevista ao programa francês “Rothen S'enflamme”, o ex-meio-campista da seleção brasileira e do PSG sugeriu que o atacante de 34 anos está enfrentando dificuldades para manter o nível físico necessário para o futebol internacional de alto nível.

    Embora reconheça o impacto que Neymar pode causar, Rai foi direto ao falar sobre o estado físico atual do jogador. “Se ele vier, vai causar impacto na equipe”, afirmou Rai. “[Carlo] Ancelotti está avaliando os jogadores para ver o que eles acham. Ele é um técnico perspicaz; saberá avaliar se Neymar é uma influência positiva para a equipe. Ele não está no seu melhor; teve muitos problemas físicos. Não consegue voltar à sua melhor forma; perdeu velocidade. Claro, ele ainda dá ótimos passes — é uma estrela —, mas acho que, neste momento, não está no nível que precisa estar.”

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  • Santos v Recoleta FC - Copa CONMEBOL Sudamericana 2026Getty Images Sport

    O longo caminho para a recuperação

    A trajetória de Neymar nos últimos anos tem sido marcada mais pelo tempo passado na mesa de tratamento do que pelo brilhantismo em campo. Após uma transferência muito comentada para o Al-Hilal, da Liga Profissional da Arábia Saudita, em 2023, sua passagem pelo Oriente Médio foi arruinada por uma lesão devastadora no joelho sofrida durante uma partida das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo, entre Brasil e Uruguai, em outubro de 2023. Essa partida continua sendo sua última atuação pela seleção nacional. O retorno ao Santos, clube da infância, em janeiro de 2025, pouco contribuiu para restaurar sua sorte.

    Em nove partidas pelo Santos nesta temporada, Neymar marcou quatro gols e deu quatro assistências em jogos do campeonato nacional e continental. No entanto, sua equipe técnica continua cautelosa; ele perdeu vários jogos nacionais por precaução e recentemente passou por um procedimento cirúrgico regenerativo com plasma rico em plaquetas para fortalecer suas articulações e acelerar seu retorno à forma física ideal.

  • A dor de cabeça de Ancelotti na escolha do time

    A chegada de Ancelotti como técnico da Seleção Brasileira trouxe um novo nível de rigor ao processo de seleção do elenco. O técnico italiano enfatizou que apenas jogadores em plena forma física serão considerados para o torneio de 2026 na América do Norte. Isso deixa Neymar em uma situação incerta, enquanto ele luta contra o tempo para provar sua resistência.

    Espera-se que Ancelotti anuncie sua lista final para a Copa do Mundo em 18 de maio. Até lá, a comissão técnica acompanhará de perto a carga de trabalho de Neymar no Santos. Apesar de ser o maior artilheiro de todos os tempos da seleção brasileira, a falta de preparo físico para disputar partidas no mais alto nível continua sendo um fator decisivo que pode deixar o lendário camisa 10 de fora da seleção.

  • Santos v Fluminense - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Gerenciamento da carga de trabalho em Santos

    Atualmente, o foco de Neymar continua sendo encontrar regularidade no Santos. O técnico Cuca confirmou que ele não participará da próxima partida da Série A contra o Bahia, na esperança de que o descanso garanta sua boa forma para o confronto crucial da Copa Sul-Americana contra o San Lorenzo, na Argentina. Esse delicado equilíbrio destaca a fragilidade de seu atual estado físico.

    Para a Seleção, o dilema é se eles podem se dar ao luxo de trazer uma versão enfraquecida de seu craque. Como observou Rai, embora a visão de jogo e os passes de Neymar continuem de nível mundial, a perda de velocidade explosiva em um futebol moderno e de alta intensidade pode ser um problema. O mundo do futebol agora aguarda o dia 18 de maio para ver se um dos maiores talentos do esporte terá uma última chance de brilhar no cenário mundial.

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