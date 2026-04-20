Ex-jogador da Premier League afirma que Declan Rice foi um dos SEIS jogadores do Arsenal que “não apareceram” na derrota para o Manchester City

Embora a genialidade tática do Manchester City tenha recebido elogios, o ex-atacante da Premier League Troy Deeney acredita que o resultado foi, na verdade, um reflexo das falhas internas do Arsenal. Em entrevista à CBS Sports, Deeney foi implacável em sua avaliação do desempenho individual dos jogadores de Arteta, sugerindo que vários nomes de destaque não apareceram quando a pressão estava no auge.

“Falamos sobre como o Manchester City é excelente, mas é preciso admitir que Noni Madueke não apareceu, Martin Zubimendi não apareceu, Martin Odegaard não apareceu, Cristhian Mosquera não apareceu, Piero Hincapie não apareceu”, comentou Deeney.