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Ex-jogador da Premier League afirma que Declan Rice foi um dos SEIS jogadores do Arsenal que “não apareceram” na derrota para o Manchester City
A disputa pelo título se inclina a favor do Manchester City
O panorama da disputa pelo título da Premier League mudou drasticamente após a vitória do Manchester City sobre o Arsenal. Gols de Rayan Cherki e Erling Haaland, intercalados com o empate de Kai Havertz, garantiram que a equipe de Pep Guardiola desse um grande salto rumo à conquista do bicampeonato. O resultado é um golpe duro para Mikel Arteta, cuja equipe mantinha uma vantagem significativa na liderança há apenas 11 dias. As expectativas eram altas no Emirates, mas a derrota significa que o City agora pode ultrapassar seus rivais se conseguir garantir os três pontos contra o Burnley na quarta-feira. Muitos especialistas já apontam o City como o claro favorito para levantar o troféu mais uma vez em maio.
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Deeney aponta o dedo
Embora a genialidade tática do Manchester City tenha recebido elogios, o ex-atacante da Premier League Troy Deeney acredita que o resultado foi, na verdade, um reflexo das falhas internas do Arsenal. Em entrevista à CBS Sports, Deeney foi implacável em sua avaliação do desempenho individual dos jogadores de Arteta, sugerindo que vários nomes de destaque não apareceram quando a pressão estava no auge.
“Falamos sobre como o Manchester City é excelente, mas é preciso admitir que Noni Madueke não apareceu, Martin Zubimendi não apareceu, Martin Odegaard não apareceu, Cristhian Mosquera não apareceu, Piero Hincapie não apareceu”, comentou Deeney.
O nível de empenho de Rice também é questionado
Talvez a crítica mais contundente tenha sido dirigida a Rice, jogador com quem Deeney admite ter uma amizade pessoal. Apesar do status do jogador da seleção inglesa como peça fundamental do meio-campo do Arsenal, Deeney considerou que ele não conseguiu exercer sua influência habitual na partida.
Com base em sua lista anterior, Deeney acrescentou: “E, sem dúvida — ele é meu amigo —, Declan Rice não apareceu. Quando o Arsenal tem tantos jogadores que não aparecem e não apresentam o nível de desempenho que se esperaria, é preciso questionar isso, é preciso questionar onde eles estavam.”
- AFP
Previsões de um colapso “épico” do Arsenal
Com um confronto crucial contra o Newcastle se aproximando, a pressão sobre Arteta aumenta para que ele consiga estabilizar o time antes que a temporada entre em colapso. No entanto, Deeney acredita que o dano à moral do elenco já pode estar feito, alertando que a reação dos torcedores e da mídia pode agravar a situação, já que o clube corre o risco de perder o controle sobre os títulos. “Isso criou um enredo maravilhoso, mas também, eu tenho tentado manter isso para mim e ser respeitoso, mas o colapso do Arsenal será épico. O colapso online será épico”, previu Deeney.