Ex-jogador da Juventus: como está indo a temporada de Alberto Costa no Porto: o craque das assistências que agrada ao Paris Saint-Germain

Em 24 de julho de 2025, a Juventus anunciou a transferência de Alberto Costa para o Porto, após apenas sete meses em Turim, com um total de 14 partidas disputadas e nenhum gol marcado.





Conforme constava no comunicado do clube bianconero: “A Juventus Football Club S.p.A. informa ter chegado a um acordo com o clube Porto FC para a cessão definitiva dos direitos de prestação esportiva do jogador Alberto Oliveira Baio, por um valor de € 15 milhões, pagáveis em quatro exercícios, além de prêmios variáveis até um máximo de € 1 milhão. Essa operação gera um impacto econômico positivo no exercício em curso de aproximadamente € 2,3 milhões, líquidos de encargos acessórios”.





O português, nascido em 2003, havia sido adquirido a título definitivo em janeiropor “12,5 milhões de euros, pagáveis em quatro exercícios, além de encargos acessórios no valor de 1,3 milhão de euros e prêmios por um montante não superior a 2,5 milhões de euros, mediante o cumprimento de determinados objetivos esportivos”.





Adquirido em janeiro por Cristiano Giuntoli, Alberto Costa havia sido vendido em julho por Damien Comolli, após a reviravolta na diretoria da Juventus no final da última temporada. Ao mesmo tempo, Comolli contratou João Mário do Porto, para depois vendê-lo em janeiro ao Bologna, clube com o qual é provável que haja uma negociação para a venda definitiva do lateral.