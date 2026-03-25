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Alberto CostaGetty Images
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Ex-jogador da Juventus: como está indo a temporada de Alberto Costa no Porto: o craque das assistências que agrada ao Paris Saint-Germain

Juventus
Porto

O lateral português está tendo uma boa temporada no Porto, após os sete meses discretos que passou na Juventus em 2025

Em 24 de julho de 2025, a Juventus anunciou a transferência de Alberto Costa para o Porto, após apenas sete meses em Turim, com um total de 14 partidas disputadas e nenhum gol marcado.


Conforme constava no comunicado do clube bianconero:A Juventus Football Club S.p.A. informa ter chegado a um acordo com o clube Porto FC para a cessão definitiva dos direitos de prestação esportiva do jogador Alberto Oliveira Baio, por um valor de € 15 milhões, pagáveis em quatro exercícios, além de prêmios variáveis até um máximo de € 1 milhão. Essa operação gera um impacto econômico positivo no exercício em curso de aproximadamente € 2,3 milhões, líquidos de encargos acessórios”.


O português, nascido em 2003, havia sido adquirido a título definitivo em janeiropor “12,5 milhões de euros, pagáveis em quatro exercícios, além de encargos acessórios no valor de 1,3 milhão de euros e prêmios por um montante não superior a 2,5 milhões de euros, mediante o cumprimento de determinados objetivos esportivos”.


Adquirido em janeiro por Cristiano Giuntoli, Alberto Costa havia sido vendido em julho por Damien Comolli, após a reviravolta na diretoria da Juventus no final da última temporada. Ao mesmo tempo, Comolli contratou João Mário do Porto, para depois vendê-lo em janeiro ao Bologna, clube com o qual é provável que haja uma negociação para a venda definitiva do lateral.

  • OS NÚMEROS INDIVIDUAIS

    É verdade, mas como tem sido até agora a temporada de Alberto Costa no Porto? Em termos de números, o lateral somou 36 partidas (22 no campeonato, 9 na Liga Europa e 5 na Taça de Portugal), totalizando 2.392 minutos em campo. Alberto Costa não marcou gols, mas deu 7 assistências. Recebeu um total de 8 cartões amarelos, sem nenhuma expulsão.


    Das 22 partidas no campeonato, o ex-jogador da Juve foi titular em 18 e entrou como reserva em 4; das 9 na Liga Europa, foi titular em 6 e entrou como reserva em 3; e das 5 na Taça de Portugal, foi titular em 2 e entrou como reserva em 3.

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  • O QUE A EQUIPE FEZ

    Nesta temporada, Alberto Costa cresceu e amadureceu, tornando-se um dos pontos fortes da equipe líder da classificação, o Porto de Francesco Farioli, que na 27ª rodada de 34 tem 7 pontos de vantagem sobre o Sporting Lisboa (que, no entanto, tem um jogo a menos). Também na Europa as coisas vão bem para os Dragões, que se classificaram para as quartas de final da Liga Europa (onde enfrentarão o Nottingham Forest). Na Copa de Portugal, por fim, o Porto disputará a semifinal contra o Sporting Lisboa.

  • OS OLHOS DO PSG

    O bom desempenho de Alberto Costa chamou a atenção de alguns dos principais clubes europeus, entre os quais o Paris Saint-Germain, que em janeiro considerou e ainda estaria considerando o jogador como uma alternativa para a lateral direita.


    Os franceses o colocaram na lista para a próxima temporada e estão pensando em agir para tentar se antecipar à concorrência da Premier League.


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