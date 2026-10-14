Ex-goleiro do Liverpool Peter Gulacsi é obrigado a ficar fora de jogo da Champions League após ser mantido sob a mira de uma arma

O goleiro de 36 anos precisou ser retirado da lista de relacionados do Submarino Amarelo para a partida de terça-feira pela Champions League após um assalto à mão armada em sua casa. Segundo a The Associated Press, quatro invasores mascarados e armados com pistolas entraram em sua residência de luxo em Puzol, ao norte de Valência, enquanto o goleiro estava no local com a esposa, Diana Vigh, e os filhos. Antes do início da partida, o clube anunciou que Gulacsi não estava disponível «por motivos pessoais», e Luiz Junior assumiu a posição no gol.



