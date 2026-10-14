ZUMA Press Wire
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Ex-goleiro do Liverpool Peter Gulacsi é obrigado a ficar fora de jogo da Champions League após ser mantido sob a mira de uma arma
Veterano húngaro passa por situação aterrorizante
O goleiro de 36 anos precisou ser retirado da lista de relacionados do Submarino Amarelo para a partida de terça-feira pela Champions League após um assalto à mão armada em sua casa. Segundo a The Associated Press, quatro invasores mascarados e armados com pistolas entraram em sua residência de luxo em Puzol, ao norte de Valência, enquanto o goleiro estava no local com a esposa, Diana Vigh, e os filhos. Antes do início da partida, o clube anunciou que Gulacsi não estava disponível «por motivos pessoais», e Luiz Junior assumiu a posição no gol.
- PsnewZ
Invasores mascarados têm propriedade de luxo como alvo
O episódio aterrorizante durou cerca de uma hora na manhã de terça-feira. Sob a mira de uma arma, Gulacsi foi obrigado a entregar objetos de valor guardados em um cofre trancado. Felizmente, nenhum familiar sofreu ferimentos, mas o goleiro ficou muito abalado antes de a quadrilha fugir do local em dois carros de luxo. A polícia local abriu uma investigação para localizar os suspeitos, que continuam foragidos, enquanto as autoridades avaliam o valor total dos bens roubados.
Goleiro experiente enfrenta início conturbado
O episódio angustiante prejudica o início da nova trajetória de Gulacsi na Espanha. Ele chegou ao Villarreal em agosto, após passar 11 anos como titular do clube alemão RB Leipzig. Durante sua passagem pela Saxônia, o jogador da seleção húngara, que disputou 58 partidas antes de se aposentar da equipe nacional no verão de 2025, fez mais de 350 jogos oficiais. Antes de seu sucesso na Bundesliga, ele passou seis anos vinculado ao Liverpool a partir de 2007, sem disputar uma partida pela equipe principal, e teve passagens por empréstimo por Hereford United, Tranmere Rovers e Hull City.
- ANP
Triunfo histórico põe fim a jejum europeu
Apesar da ausência de Gulacsi, o Villarreal conquistou uma convincente vitória por 3 a 1 sobre o Napoli no Estadio de la Ceramica e conseguiu encerrar uma sequência de 12 jogos sem vencer na Champions League. A primeira vitória continental do clube desde abril de 2022 pôs fim, de forma contundente, à maior sequência sem vitórias de sua história na Copa dos Campeões da Europa. A prioridade imediata do clube é apoiar a recuperação psicológica do goleiro e aguardar novidades sobre a investigação policial antes que ele volte a atuar em competições nacionais.
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