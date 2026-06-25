Conforme relata o especialista em transferências Sacha Tavolieri, o ex-goleiro da seleção suíça está considerando uma transferência para o FC Bruges, clube de ponta da Bélgica.
Traduzido por
Ex-goleiro do Bayern antes de deixar o Inter de Milão: Yann Sommer parece estar de olho em uma transferência totalmente inesperada
Lá, Sommer já teria estado no local para se familiarizar com as condições. O jogador de 37 anos teria manifestado sua determinação em se juntar ao clube, 20 vezes campeão.
Os dirigentes do clube também estariam otimistas, embora ainda haja alguns obstáculos a superar. Ao que tudo indica, o Bruges ofereceria ao suíço apenas um contrato de um ano, enquanto o próprio Sommer gostaria de assinar por dois anos.
O contrato do jogador de 37 anos com seu clube atual, o Inter de Milão, vence em 30 de junho; a partir daí, o Bruges poderia contratá-lo sem custo de transferência. No time belga, Sommer poderia substituir Simon Mignolet, que anunciou o fim da carreira na primavera.
Sommer esteve sob contrato com o FC Bayern por meio ano
Sommer é formado nas categorias de base do FC Basel e, em 2014, foi transferido para o Borussia Mönchengladbach, onde defendeu o gol do clube por nove anos.
Em seguida, transferiu-se para o FC Bayern de Munique para substituir Manuel Neuer, que na época estava gravemente lesionado; no entanto, sua passagem pelo clube mais titulado da Alemanha chegou ao fim após apenas meia temporada.
Em 2023, o suíço foi finalmente contratado pelo Inter de Milão, onde se tornou titular. Nas últimas três temporadas, ele defendeu a meta dos Nerazzurri como goleiro titular, embora, nos últimos tempos, as críticas a ele tenham se tornado cada vez mais intensas.
O Inter supostamente quer renovar o contrato de Sommer, mas internamente já o vê apenas como segundo goleiro, atrás de Josep Martinez. Aparentemente, esse também é um argumento a favor da saída de Sommer dos Nerazzurri.