Ex-goleiro do Bayern antes de deixar o Inter de Milão: Yann Sommer parece estar de olho em uma transferência totalmente inesperada

Lá, Sommer já teria estado no local para se familiarizar com as condições. O jogador de 37 anos teria manifestado sua determinação em se juntar ao clube, 20 vezes campeão.

Os dirigentes do clube também estariam otimistas, embora ainda haja alguns obstáculos a superar. Ao que tudo indica, o Bruges ofereceria ao suíço apenas um contrato de um ano, enquanto o próprio Sommer gostaria de assinar por dois anos.

O contrato do jogador de 37 anos com seu clube atual, o Inter de Milão, vence em 30 de junho; a partir daí, o Bruges poderia contratá-lo sem custo de transferência. No time belga, Sommer poderia substituir Simon Mignolet, que anunciou o fim da carreira na primavera.