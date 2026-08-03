Para encerrar de vez os rumores virais e elogiar o comportamento exemplar do ponta enquanto esteve no local, a diretoria do clube divulgou uma explicação completa detalhando a verdadeira natureza de sua visita.

Em comunicado oficial, o dono do Flixton, Christopher Garcia, disse: "Nos últimos dias, vimos uma série de posts e comentários circulando sobre a visita de Jadon Sancho ao Flixton FC.

"Para esclarecer, Jadon não estava em período de testes no clube e não esteve envolvido em nenhuma discussão sobre transferência. Ele apenas utilizou nossas instalações para uma sessão de treino particular, a fim de manter a forma física enquanto se prepara para o próximo capítulo de sua carreira.

"Temos orgulho de que a qualidade do nosso gramado e das nossas instalações tenha feito do Flixton um lugar onde um jogador do calibre dele se sentiu à vontade para treinar, e ele é bem-vindo para treinar no Flixton FC sempre que quiser."

Garcia continuou: "Durante sua visita, Jadon foi apenas profissional, humilde e generoso com seu tempo. Depois de completar sua sessão, ele encontrou com alegria os jovens torcedores, posou para fotos, deu autógrafos e deixou uma impressão duradoura em todos que tiveram o prazer de conhecê-lo.

"Jadon é um jogador de classe mundial que conquistou mais no futebol do que a maioria dos jogadores poderia sonhar. Ele merece respeito tanto por suas conquistas quanto pela maneira como se comportou durante sua visita, e não pelas críticas injustificadas que se seguiram."