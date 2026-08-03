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Ex-fracasso do Manchester United, Jadon Sancho vê time da 10ª divisão divulgar comunicado bizarro sobre transferência após saída de Old Trafford
Flixton FC esclarece situação de Sancho
O Flixton FC foi obrigado a divulgar um comunicado oficial para esclarecer que não está em negociações para contratar o ex-ponta do United Sancho. O jogador de 26 anos, que se tornou agente livre em 1º de julho, vem usando as instalações do clube da 10ª divisão, na Grande Manchester, para manter a forma enquanto avalia várias ofertas profissionais de diferentes partes do mundo.
A situação bizarra se desenvolveu depois de Sancho aparecer em um vídeo elogiando a qualidade da estrutura do time fora da liga, o que levou a especulações de que ele poderia protagonizar uma surpreendente queda na pirâmide do futebol. No vídeo, o ex-ponta do United disse: "Vocês têm uma estrutura muito boa aqui. É a minha primeira vez nesta área, e é a primeira vez que vejo um gramado bom [nesta área], tirando o United e o City."
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Dono do clube esclarece a situação
Para encerrar de vez os rumores virais e elogiar o comportamento exemplar do ponta enquanto esteve no local, a diretoria do clube divulgou uma explicação completa detalhando a verdadeira natureza de sua visita.
Em comunicado oficial, o dono do Flixton, Christopher Garcia, disse: "Nos últimos dias, vimos uma série de posts e comentários circulando sobre a visita de Jadon Sancho ao Flixton FC.
"Para esclarecer, Jadon não estava em período de testes no clube e não esteve envolvido em nenhuma discussão sobre transferência. Ele apenas utilizou nossas instalações para uma sessão de treino particular, a fim de manter a forma física enquanto se prepara para o próximo capítulo de sua carreira.
"Temos orgulho de que a qualidade do nosso gramado e das nossas instalações tenha feito do Flixton um lugar onde um jogador do calibre dele se sentiu à vontade para treinar, e ele é bem-vindo para treinar no Flixton FC sempre que quiser."
Garcia continuou: "Durante sua visita, Jadon foi apenas profissional, humilde e generoso com seu tempo. Depois de completar sua sessão, ele encontrou com alegria os jovens torcedores, posou para fotos, deu autógrafos e deixou uma impressão duradoura em todos que tiveram o prazer de conhecê-lo.
"Jadon é um jogador de classe mundial que conquistou mais no futebol do que a maioria dos jogadores poderia sonhar. Ele merece respeito tanto por suas conquistas quanto pela maneira como se comportou durante sua visita, e não pelas críticas injustificadas que se seguiram."
As dificuldades de Sancho em Old Trafford
O episódio bizarro em Flixton marca o mais recente capítulo de um período difícil para Sancho, que se juntou ao United por impressionantes £ 73 milhões vindo do Borussia Dortmund em 2021. Sua passagem pelo Theatre of Dreams nunca realmente decolou, rendendo apenas 12 gols em 83 partidas ao longo de um período de cinco anos.
O contrato de Sancho finalmente expirou em 1º de julho, deixando-o como um dos agentes livres de maior destaque no mercado. Embora tenha ajudado o Villa de Unai Emery a conquistar um título na Liga Europa enquanto esteve emprestado na última temporada, o internacional inglês foi frequentemente utilizado em um papel secundário, começando apenas 18 de suas 39 partidas ao longo da campanha.
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À espera do próximo capítulo
Embora os vínculos com clubes fora da liga profissional fossem puramente especulativos, o ponta de fato desperta interesse do exterior enquanto considera seu futuro. O Al-Rayyan, do Catar, surgiu como um dos poucos clubes a fazer uma consulta formal, oferecendo ao jogador de 26 anos um possível recomeço no Oriente Médio.
Sancho estaria aberto a uma variedade de opções, incluindo a Saudi Pro League ou um retorno à Bundesliga, onde anteriormente encontrou sucesso com o Dortmund. Por enquanto, ele segue sem clube, mantendo a rotina de treinos sozinho que brevemente transformou um time da 10ª divisão no centro do mundo do futebol.
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