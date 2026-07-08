Ex-Flamengo, Jorge Jesus fica perto de assumir a seleção de Portugal

Jorge Jesus está perto de assumir, pela primeira vez na carreira, o comando de uma seleção. Livre no mercado desde a saída do Al Nassr, o ex-técnico do Flamengo é o principal alvo da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) para substituir Roberto Martínez e pode ser anunciado nos próximos dias.

A definição ganhou força após a eliminação de Portugal para a Espanha nas oitavas de final da Copa do Mundo. Martínez deixou o cargo, e a FPF acelerou as conversas para fechar com o treinador de 71 anos, que vê a oportunidade como a realização de um antigo objetivo: liderar seu país em uma Copa do Mundo.

Segundo a imprensa portuguesa, Jorge Jesus recusou a renovação com o Al Nassr e também descartou propostas do Oriente Médio e da África para priorizar um projeto de longo prazo com a seleção portuguesa, mirando a Eurocopa de 2028 e o Mundial de 2030, que será disputado em Portugal, Espanha e Marrocos.

Com passagens por clubes como Benfica, Sporting, Flamengo, Fenerbahçe, Al Hilal e Al Nassr, Jesus soma 25 títulos na carreira e nunca comandou uma equipe nacional.