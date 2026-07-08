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Al Najmah v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Luis Felipe Gonçalves

Ex-Flamengo, Jorge Jesus fica perto de assumir a seleção de Portugal

J. Jesus
Portugal
Copa do Mundo
Flamengo

Ídolo rubro-negro está próximo de comandar projeto português até a Copa do Mundo de 2030

Jorge Jesus está perto de assumir, pela primeira vez na carreira, o comando de uma seleção. Livre no mercado desde a saída do Al Nassr, o ex-técnico do Flamengo é o principal alvo da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) para substituir Roberto Martínez e pode ser anunciado nos próximos dias.

A definição ganhou força após a eliminação de Portugal para a Espanha nas oitavas de final da Copa do Mundo. Martínez deixou o cargo, e a FPF acelerou as conversas para fechar com o treinador de 71 anos, que vê a oportunidade como a realização de um antigo objetivo: liderar seu país em uma Copa do Mundo.

Segundo a imprensa portuguesa, Jorge Jesus recusou a renovação com o Al Nassr e também descartou propostas do Oriente Médio e da África para priorizar um projeto de longo prazo com a seleção portuguesa, mirando a Eurocopa de 2028 e o Mundial de 2030, que será disputado em Portugal, Espanha e Marrocos.

Com passagens por clubes como Benfica, Sporting, Flamengo, Fenerbahçe, Al Hilal e Al Nassr, Jesus soma 25 títulos na carreira e nunca comandou uma equipe nacional.

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  • FBL-HKG-KSA-SUPER CUP-NASSR-ITTIHADAFP

    Abrindo mão de valores

    Para assumir Portugal, Jorge Jesus também deverá abrir mão de uma remuneração milionária. De acordo com o jornal A Bola, o treinador deve assinar contrato até 2030 com salário inferior a quatro milhões de euros brutos por temporada.

    O valor representa uma redução significativa em relação ao que recebia no Al Nassr. No clube saudita, os vencimentos giravam em torno de 12 milhões de euros anuais, cerca de três vezes mais do que receberá na seleção portuguesa.

    A expectativa da FPF é concluir o acordo rapidamente para iniciar o novo ciclo ainda neste mês. Com isso, Jorge Jesus passaria a liderar Portugal nas próximas Eliminatórias, na Eurocopa de 2028 e na Copa do Mundo de 2030.

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  • Al Ahly FC v Inter Miami CF: Group A - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport

    Surpresa na comissão técnica

    A comissão técnica deve manter boa parte da equipe que acompanha Jorge Jesus há anos. Os auxiliares João de Deus e Fábio Jesus, o preparador físico Márcio Sampaio e os analistas Rodrigo Araújo e Gil Henriques devem integrar o projeto em Portugal.

    Além deles, a Federação Portuguesa estuda incluir um nome de peso no grupo de trabalho. O ex-zagueiro Pepe, aposentado desde 2024 e com forte identificação com a seleção portuguesa, é um dos cotados para integrar a comissão técnica como representante da FPF.


  • Flamengo v Ceara - Brasileirao Series A 2019Getty Images Sport

    Passagem pelo Flamengo

    Jorge Jesus construiu uma das passagens mais marcantes da história recente do Flamengo. Entre 2019 e 2020, comandou a equipe em 58 partidas, com 44 vitórias, 10 empates e apenas quatro derrotas, alcançando 81,6% de aproveitamento.

    Sob seu comando, o Rubro-Negro conquistou cinco títulos: Campeonato Brasileiro, Libertadores, Campeonato Carioca, Supercopa do Brasil e Recopa Sul-Americana, consolidando uma equipe considerada uma das mais dominantes do futebol brasileiro neste século.

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