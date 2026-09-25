Ex-estrela do Manchester United, Jadon Sancho é oferecido ao Krasnodar, mas clube russo recusa a chance de contratar o ponta em meio a futuro incerto

O ponta de 26 anos segue sem clube após sua saída do Manchester United no fim da última temporada, um movimento que colocou um ponto final definitivo em sua frustrante passagem por Old Trafford. Relatos da Rússia sugerem que Sancho foi oferecido recentemente ao Krasnodar enquanto busca um caminho de volta ao futebol competitivo, mas o time russo optou por não avançar em um acordo pelo agente livre.

De acordo com o Foot Mercato, Sancho foi oferecido aos campeões russos, mas o clube recusou sua contratação. Essas conversas teriam sido preliminares e nunca chegaram a um estágio em que salário ou duração de contrato fossem debatidos seriamente. Trata-se de um desdobramento preocupante para um jogador que já foi um dos talentos mais cobiçados do futebol mundial e que agora vê portas se fecharem até mesmo em ligas fora das tradicionais cinco grandes da Europa.