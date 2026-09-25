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Ex-estrela do Manchester United, Jadon Sancho é oferecido ao Krasnodar, mas clube russo recusa a chance de contratar o ponta em meio a futuro incerto
Krasnodar desiste do agente livre Sancho
O ponta de 26 anos segue sem clube após sua saída do Manchester United no fim da última temporada, um movimento que colocou um ponto final definitivo em sua frustrante passagem por Old Trafford. Relatos da Rússia sugerem que Sancho foi oferecido recentemente ao Krasnodar enquanto busca um caminho de volta ao futebol competitivo, mas o time russo optou por não avançar em um acordo pelo agente livre.
De acordo com o Foot Mercato, Sancho foi oferecido aos campeões russos, mas o clube recusou sua contratação. Essas conversas teriam sido preliminares e nunca chegaram a um estágio em que salário ou duração de contrato fossem debatidos seriamente. Trata-se de um desdobramento preocupante para um jogador que já foi um dos talentos mais cobiçados do futebol mundial e que agora vê portas se fecharem até mesmo em ligas fora das tradicionais cinco grandes da Europa.
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Uma queda dramática em desgraça
É um contraste enorme em relação ao verão de 2021, quando o Manchester United desembolsou uma taxa de transferência gigantesca para trazer o jovem de volta à Premier League. O ex-atacante do Borussia Dortmund foi liberado para sair de graça apenas alguns anos depois.
Sua passagem por Villa Park durante a temporada 2025-26 foi, de certa forma, irregular, apesar do sucesso geral do clube ao se classificar para a Champions League e conquistar um título. Embora tenha feito 39 partidas e saboreado o sucesso na final da Liga Europa, seu rendimento individual seguiu sendo uma preocupação para possíveis interessados. Ele marcou apenas um gol em toda a temporada, o que levantou questionamentos sobre sua eficiência no terço final do campo.
Lições da comparação com Dele Alli
A situação atual de Sancho gerou comparações com outros talentos ingleses que viram suas carreiras estagnarem de forma inesperada. O ex-astro do Aston Villa Ray Houghton observou que o ponta deveria olhar para a trajetória de Dele Alli como um alerta sobre o que acontece quando o embalo se perde.
Houghton falou à GOAL sobre os desafios mentais que os jogadores enfrentam quando chegam a esse tipo de encruzilhada, afirmando: "Isso é muito verdade. Você olha para o Dele, MK Dons, vai para o Spurs, tudo decola e depois, boom, o que aconteceu? Ele não se tornou um jogador ruim, é apenas a mentalidade, o que aconteceu com a mentalidade? E é aí que você espera que ele esteja recebendo a ajuda certa e que as pessoas estejam falando com ele da maneira certa, tentando tranquilizá-lo, e então cabe a você, como jogador cabe a você."
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Em busca de um novo começo
A rejeição do Krasnodar se soma a outras sondagens incomuns pelo ponta, incluindo uma abordagem supostamente bizarra do Arabian Falcons, da terceira divisão de Dubai. Embora esses relatos indicassem contato com seus representantes, nenhuma transferência se concretizou, deixando o jogador de 26 anos para continuar seu regime de treinos individuais longe dos holofotes do futebol profissional.
Como agente livre, Sancho tem a flexibilidade de assinar com um clube fora das janelas tradicionais de transferências, mas a falta de ofertas concretas de times europeus de alto nível sugere que seu próximo passo pode exigir um compromisso significativo em termos de prestígio da liga ou condições financeiras.
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