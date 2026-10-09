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Ex-estrela do Barcelona, Ansu Fati se aproxima de retorno do Monaco contra o Toulouse após período fora por lesão
Fati se aproxima de retorno no Monaco
Segundo o Mundo Deportivo, o atacante de 23 anos definiu o jogo em casa de sábado contra o Toulouse como palco para sua estreia oficial em 2026-27. Uma distensão na panturrilha sofrida durante a pré-temporada levou o departamento médico a adotar uma abordagem cautelosa, adiando seu retorno para depois da pausa internacional. Sua presença na lista de relacionados para a partida agora depende da liberação final da comissão técnica para garantir que ele volte sem nenhum risco de recaída.
- News Images
Sinais encorajadores em amistoso do Pisa
Sinais encorajadores sobre sua condição física surgiram pela primeira vez em 3 de outubro, quando o Monaco confirmou que ele havia atuado em um amistoso contra o Pisa. O ex-atacante do Barcelona foi titular e jogou os primeiros 45 minutos da vitória por 2 a 0, garantida pelo pênalti de Folarin Balogun e por um gol de Mika Biereth. Essa participação provou que sua recuperação estava firmemente no caminho certo após semanas de reabilitação individual.
Luis controla as expectativas em relação à estrela espanhola
Refletindo sobre essa participação em comentários citados pelo Nice-Matin, Filipe Luis elogiou a capacidade de Fati de criar perigo sempre que recebia a bola perto da área. No entanto, o técnico brasileiro apontou que o atacante ainda precisa aprimorar sua movimentação sem a bola para explorar os espaços ofensivos de forma adequada. Essa postura cautelosa reflete os regimes de treinamento individualizados também aplicados a Balogun, Takumi Minamino e Mohammed Salisu para reconstruir sua intensidade com segurança.
- PRESSE SPORTS
Novo começo longe da Catalunha
O Monaco transformou seu empréstimo em uma transferência em definitivo no verão de 2026 depois que ele marcou 12 gols em 30 partidas em todas as competições na temporada passada. Deixar para trás os recorrentes problemas físicos continua sendo vital para que ele cumpra a enorme promessa mostrada durante sua ascensão vinda de La Masia. Com uma sequência de jogos desafiadora pela frente, ganhar minutos regularmente sob o comando de Luis será crucial para consolidar sua retomada.
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