Segundo o Mundo Deportivo, o atacante de 23 anos definiu o jogo em casa de sábado contra o Toulouse como palco para sua estreia oficial em 2026-27. Uma distensão na panturrilha sofrida durante a pré-temporada levou o departamento médico a adotar uma abordagem cautelosa, adiando seu retorno para depois da pausa internacional. Sua presença na lista de relacionados para a partida agora depende da liberação final da comissão técnica para garantir que ele volte sem nenhum risco de recaída.