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Ex-estrela de West Ham e Portugal, Hugo Porfirio é visto trabalhando como motorista de Uber em Lisboa
- APL
Ex-jogador da seleção é encontrado ao volante
O ex-internacional português Porfirio surpreendeu torcedores depois de ser visto trabalhando como motorista da Uber por Lisboa aos 53 anos. O ponta, que atuou na Premier League pelo West Ham na temporada 1996-97, foi reconhecido de forma inesperada por dois passageiros em uma curta corrida entre Olivais e Chelas. O encontro rapidamente gerou ampla repercussão em Portugal, com o ex-atacante tendo passado anos deliberadamente longe dos holofotes.
Passeio viral revela passado ilustre
O encontro casual ganhou repercussão nas redes depois que o criador de conteúdo Andre Ramalho compartilhou imagens da inesperada viagem. Ao relatar sua incredulidade ao descobrir quem estava ao volante, Ramalho explicou as circunstâncias em um vídeo citado pelo veículo português A Bola: "Estávamos indo a pé porque só íamos de Olivais para Chelas, o que é uma caminhada de 10 minutos, mas estávamos um pouco atrasados, dormimos demais e tivemos que chamar um Uber."
O espanto dos passageiros aumentou ao perceberem que o motorista fez parte da geração de ouro de Portugal na Euro 1996. Dando sequência à sua reação no vídeo, Ramalho acrescentou: "Esse cara está totalmente nos tratando como se fosse algo normal. Como assim, nada demais? Ele jogou a Euro 1996, jogou com Rui Costa, Luis Figo, Vitor Baia. Ele é o cara mais legal de todos. Muito legal. Dirigiu bem... Eu nem sei se jogadores de futebol são conhecidos por dirigir bem."
- Panoramic by PsnewZ
Trajetória vitoriosa por ligas europeias
Muito antes de transportar passageiros pela capital, Porfirio teve uma carreira variada na elite depois de fazer sua estreia profissional com Sir Bobby Robson no Sporting CP. O habilidoso ponta passou a somar 27 partidas pelo West Ham e impressionou na Espanha com o Racing Santander antes de acertar a transferência para o Benfica. No crepúsculo de sua carreira como jogador, o internacional principal com três jogos por sua seleção representou o Nottingham Forest por empréstimo e depois atuou na Arábia Saudita com o Al-Nassr.
Vida tranquila substitui a glória esportiva
A última participação do veterano nascido em Lisboa no futebol profissional aconteceu há mais de uma década, como membro da comissão técnica do Sporting CP B. Ganhar a vida ao volante representa uma mudança marcante em relação a uma era em que dividia vestiários com os maiores talentos de seu país. Completamente afastado dos holofotes implacáveis do futebol moderno, Porfirio parece satisfeito em levar uma rotina diária sem ostentação, longe das câmeras.
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