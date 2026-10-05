O encontro casual ganhou repercussão nas redes depois que o criador de conteúdo Andre Ramalho compartilhou imagens da inesperada viagem. Ao relatar sua incredulidade ao descobrir quem estava ao volante, Ramalho explicou as circunstâncias em um vídeo citado pelo veículo português A Bola: "Estávamos indo a pé porque só íamos de Olivais para Chelas, o que é uma caminhada de 10 minutos, mas estávamos um pouco atrasados, dormimos demais e tivemos que chamar um Uber."

O espanto dos passageiros aumentou ao perceberem que o motorista fez parte da geração de ouro de Portugal na Euro 1996. Dando sequência à sua reação no vídeo, Ramalho acrescentou: "Esse cara está totalmente nos tratando como se fosse algo normal. Como assim, nada demais? Ele jogou a Euro 1996, jogou com Rui Costa, Luis Figo, Vitor Baia. Ele é o cara mais legal de todos. Muito legal. Dirigiu bem... Eu nem sei se jogadores de futebol são conhecidos por dirigir bem."