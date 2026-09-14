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Moataz Elgammal

Traduzido por

Ex-diretor esportivo do Arsenal, Edu assume cargo surpreendente após decepcionante saída do Nottingham Forest

Arsenal
Nottingham Forest
Levski Sofia
Premier League

O ex-diretor esportivo do Arsenal, Edu Gaspar, garantiu um retorno inesperado ao futebol ao se juntar ao conselho de administração do campeão búlgaro Levski Sofia. Edu assume esse novo desafio pouco depois de seu contrato ter sido encerrado pelo Nottingham Forest, onde viveu uma passagem bastante difícil supervisionando as operações globais de futebol do clube em uma vasta rede multiclubes.

  • Mudança surpreendente para a Bulgária

    Edu se juntou oficialmente ao Levski Sofia como parte de um conselho de administração recém-nomeado, composto por cinco pessoas. A mudança surge como uma grande surpresa após sua recente saída do Nottingham Forest no início deste mês, como noticiado pelo Daily Mail.

    O clube reestruturou completamente sua hierarquia, trazendo Edu para o grupo ao lado de Claudio Pracownik, Felipe Berliner, Matthew Cherry e do atual diretor-executivo Daniel Borimirov. Embora sua função exata ainda não tenha sido especificada, o conselho elegerá um presidente e um diretor-executivo em uma próxima reunião para definir as responsabilidades.

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  • Comunicado oficial do clube

    O Levski Sofia demonstrou grande entusiasmo com a chegada de Edu, divulgando um comunicado público para detalhar o valor que ele agregará nos bastidores.

    O comunicado do clube diz: "Sua experiência em estratégia esportiva, recrutamento, desenvolvimento de talentos e construção organizacional será um ativo importante para o clube em sua trajetória rumo a uma estrutura de futebol sustentável e competitiva."

    Edu traz um currículo significativo, tendo anteriormente ajudado a reformular o Arsenal durante uma passagem bem-sucedida como diretor técnico e esportivo antes de pedir demissão em novembro de 2024.


  • Dificuldades no Forest

    Esse novo capítulo oferece a Edu um recomeço após uma passagem desastrosa pelo City Ground. Ele chegou ao Forest em julho de 2025 como diretor global de futebol, supervisionando as operações em todo o império de Evangelos Marinakis, que inclui Olympiacos e Rio Ave.

    No entanto, o clube enfrentou problemas com contratações ruins sob sua gestão. Edu se desentendeu com Nuno Espirito Santo, que foi um dos quatro treinadores a comandar o time no City Ground na última temporada. Relatos confirmaram sua saída neste mês, depois de Edu assistir ao seu último jogo em fevereiro, tendo supostamente sido instruído a ficar longe do centro de treinamento e do estádio.

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  • Manchester City v Arsenal FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    Qual é o próximo passo para Edu?

    Edu agora vai se concentrar em manter o domínio doméstico com o Levski Sofia, que atualmente lidera a liga com cinco pontos de vantagem após nove partidas. A equipe também caiu para a Liga Europa depois de perder o play-off da Liga dos Campeões para o AEK Athens. Edu agora precisa ajudar seu novo clube a conquistar títulos consecutivos e conduzir a equipe em seus próximos compromissos europeus.