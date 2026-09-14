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Ex-diretor esportivo do Arsenal, Edu assume cargo surpreendente após decepcionante saída do Nottingham Forest
Mudança surpreendente para a Bulgária
Edu se juntou oficialmente ao Levski Sofia como parte de um conselho de administração recém-nomeado, composto por cinco pessoas. A mudança surge como uma grande surpresa após sua recente saída do Nottingham Forest no início deste mês, como noticiado pelo Daily Mail.
O clube reestruturou completamente sua hierarquia, trazendo Edu para o grupo ao lado de Claudio Pracownik, Felipe Berliner, Matthew Cherry e do atual diretor-executivo Daniel Borimirov. Embora sua função exata ainda não tenha sido especificada, o conselho elegerá um presidente e um diretor-executivo em uma próxima reunião para definir as responsabilidades.
Comunicado oficial do clube
O Levski Sofia demonstrou grande entusiasmo com a chegada de Edu, divulgando um comunicado público para detalhar o valor que ele agregará nos bastidores.
O comunicado do clube diz: "Sua experiência em estratégia esportiva, recrutamento, desenvolvimento de talentos e construção organizacional será um ativo importante para o clube em sua trajetória rumo a uma estrutura de futebol sustentável e competitiva."
Edu traz um currículo significativo, tendo anteriormente ajudado a reformular o Arsenal durante uma passagem bem-sucedida como diretor técnico e esportivo antes de pedir demissão em novembro de 2024.
Dificuldades no Forest
Esse novo capítulo oferece a Edu um recomeço após uma passagem desastrosa pelo City Ground. Ele chegou ao Forest em julho de 2025 como diretor global de futebol, supervisionando as operações em todo o império de Evangelos Marinakis, que inclui Olympiacos e Rio Ave.
No entanto, o clube enfrentou problemas com contratações ruins sob sua gestão. Edu se desentendeu com Nuno Espirito Santo, que foi um dos quatro treinadores a comandar o time no City Ground na última temporada. Relatos confirmaram sua saída neste mês, depois de Edu assistir ao seu último jogo em fevereiro, tendo supostamente sido instruído a ficar longe do centro de treinamento e do estádio.
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Qual é o próximo passo para Edu?
Edu agora vai se concentrar em manter o domínio doméstico com o Levski Sofia, que atualmente lidera a liga com cinco pontos de vantagem após nove partidas. A equipe também caiu para a Liga Europa depois de perder o play-off da Liga dos Campeões para o AEK Athens. Edu agora precisa ajudar seu novo clube a conquistar títulos consecutivos e conduzir a equipe em seus próximos compromissos europeus.
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