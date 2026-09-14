Edu se juntou oficialmente ao Levski Sofia como parte de um conselho de administração recém-nomeado, composto por cinco pessoas. A mudança surge como uma grande surpresa após sua recente saída do Nottingham Forest no início deste mês, como noticiado pelo Daily Mail.

O clube reestruturou completamente sua hierarquia, trazendo Edu para o grupo ao lado de Claudio Pracownik, Felipe Berliner, Matthew Cherry e do atual diretor-executivo Daniel Borimirov. Embora sua função exata ainda não tenha sido especificada, o conselho elegerá um presidente e um diretor-executivo em uma próxima reunião para definir as responsabilidades.