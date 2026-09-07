O dirigente brasileiro deixou oficialmente o Nottingham Forest pouco mais de um ano após chegar ao clube como diretor global de futebol para liderar seu ambicioso projeto multiclubes, segundo o The Athletic. O profissional de 48 anos já havia sido efetivamente escanteado por meses, sem comparecer a uma partida desde fevereiro nem pisar no City Ground ou no centro de treinamento desde o início de março, quando surgiram pela primeira vez relatos sobre sua saída iminente.

O Forest não planeja contratar um substituto direto para Edu nem anunciar oficialmente sua saída, já que o diretor de futebol George Syrianos já assumiu responsabilidades ampliadas após o escanteamento do brasileiro. A ascensão de Syrianos a um papel mais proeminente também ajuda a preencher o vazio operacional deixado quando Ross Wilson saiu para o Newcastle United em outubro do ano passado.