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Ex-diretor do Arsenal, Edu deixa o Nottingham Forest após rescisão de contrato depois de passagem caótica
Saída rápida do City Ground
O dirigente brasileiro deixou oficialmente o Nottingham Forest pouco mais de um ano após chegar ao clube como diretor global de futebol para liderar seu ambicioso projeto multiclubes, segundo o The Athletic. O profissional de 48 anos já havia sido efetivamente escanteado por meses, sem comparecer a uma partida desde fevereiro nem pisar no City Ground ou no centro de treinamento desde o início de março, quando surgiram pela primeira vez relatos sobre sua saída iminente.
O Forest não planeja contratar um substituto direto para Edu nem anunciar oficialmente sua saída, já que o diretor de futebol George Syrianos já assumiu responsabilidades ampliadas após o escanteamento do brasileiro. A ascensão de Syrianos a um papel mais proeminente também ajuda a preencher o vazio operacional deixado quando Ross Wilson saiu para o Newcastle United em outubro do ano passado.
- AFP
Atritos e trocas de técnicos em série
A posição de Edu passou a ser alvo de intenso escrutínio após uma campanha caótica no City Ground. Depois de anteriormente ter brigado por uma vaga na Champions League sob o comando de Nuno Espirito Santo, o Forest desabou em uma tensa luta contra o rebaixamento depois que um desentendimento entre o treinador e o diretor desencadeou a saída de Nuno.
O que veio em seguida foi um período sem precedentes de instabilidade no comando técnico. Ange Postecoglou durou apenas 39 dias no cargo antes de dar lugar a Sean Dyche, que também foi demitido em fevereiro. Vitor Pereira assumiu brevemente a equipe antes de ser substituído pelo ex-treinador do Crystal Palace Oliver Glasner, enquanto o clube continua em busca da consistência que desapareceu durante o turbulento período de Edu à frente das operações de futebol.
Dificuldades de recrutamento e falhas táticas
Além das mudanças constantes no banco de reservas, a política de transferências de Edu no Forest recebeu duras críticas tanto de torcedores quanto de comentaristas. Apesar do respaldo financeiro substancial, uma sucessão de contratações de alto perfil teve dificuldades para justificar sua reputação, com nomes como Omari Hutchinson, Douglas Luiz e Oleksandr Zinchenko todos sem conseguir causar um impacto significativo no City Ground.
Esse fraco retrospecto de contratações marcou um contraste gritante com a reputação que ele construiu durante uma passagem bem-sucedida pelo norte de Londres. Edu chegou ao Arsenal como seu primeiro diretor técnico em 2019, nomeando o ex-companheiro de equipe Mikel Arteta como treinador mais tarde naquele ano, antes de ser promovido a diretor esportivo em novembro de 2022, cargo que ocupou até sua inesperada renúncia em novembro de 2024.
- Getty Images Sport
Uma carreira vitoriosa encontra um fim difícil
A saída de Edu marca um ponto baixo em uma carreira que, fora isso, foi definida por sucesso de alto nível tanto em campo quanto nos bastidores. Integrante do lendário time dos 'Invencíveis' do Arsenal de 2003-04 como jogador, ele havia construído a reputação de um dos dirigentes mais capazes do futebol.
Antes de seus períodos em cargos de gestão no futebol europeu, o brasileiro havia acumulado ampla experiência administrativa no futebol de seleções e de clubes. Ele passou cinco anos como diretor de futebol do Corinthians, atuou brevemente como assessor da seleção do Irã em 2014 e passou três anos como coordenador-geral da seleção brasileira.
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