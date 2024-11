Ex-Corinthians, Junior Moraes decide pendurar as chuteiras e faz apelo pelo fim da guerra na Ucrânia: “a paz é inegociável”

Atacante revela expectativa pelo G20 e explica por que não retornou ao Santos, clube que o revelou

Article continues below

Article continues below

Article continues below

Mais artigos abaixo

O futebol ucraniano virou reduto de brasileiros na Europa. Antes da guerra com a Rússia, por exemplo, cerca de 30 brasileiros atuavam na elite do país. Entre eles Júnior Moraes, que se naturalizou ucraniano em 2019 e passou a defender a seleção da Ucrânia. No início de 2022, o atacante sentiu na pele as mazelas da guerra. Ele deixou o país logo depois que o conflito explodiu, mas até hoje sente na pele a dor daqueles momentos.

Desde então, Junior Moraes passou a levantar a bandeira da paz e tem sido uma voz importante da Ucrânia pelo mundo. Em bate papo com a GOAL, ele contou detalhes do momento que vive na carreira e revelou expectativa pelo G20, encontro entre os principais lideres mundiais, que acontece esta semana no Rio de Janeiro.

“Estou num processo de transição. Estou encerrando a minha carreira, terminando alguns ajustes para o encerramento. Chegou um momento que eu entendi que é o momento de ter um novo desafio. Muito feliz com tudo o que aconteceu no futebol. Meu pai jogou, minha mãe jogou, eu joguei e estou desde os 4 anos de idade nessa loucura do futebol, agora estou mudando um pouco de ares”.