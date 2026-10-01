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Ex-coproprietário bilionário do West Ham, David Sullivan entra com processo de £ 150 milhões contra a BBC por documentário sobre má conduta sexual
Ação judicial contra a BBC
De acordo com The Athletic, Sullivan apresentou uma ação por difamação na High Court contra a BBC por causa do programa 'Predator: The Billionaire Football Boss'. O documentário apresentou alegações de sete mulheres sobre a conduta de Sullivan durante as décadas de 1980 e 1990.
Sullivan negou qualquer irregularidade e busca £150 milhões em indenização. Além disso, ele quer uma ordem judicial para forçar a remoção do documentário das plataformas da BBC e impedir nova publicação das alegações, citando a seção 13 da Defamation Act do Reino Unido. A BBC se recusou a comentar o caso.
- AFP
Grave impacto financeiro e pessoal
Sullivan afirma que a BBC agiu com "indiferença temerária em relação à verdade, escolhendo deliberadamente permanecer intencionalmente cega" a fatores relacionados às denúncias. Sullivan declarou que a emissora "apresentou esse conjunto de sete relatos não como queixas históricas contestadas e não corroboradas... mas como prova conclusiva de um curso ininterrupto de exploração sexual criminosa ao longo de 30 anos".
Ele afirma que a transmissão causou "alienação comercial imediata e severa, disrupção bancária e destruição financeira quantificável em seus extensos portfólios de propriedades comerciais, private equity e investimentos corporativos", ao mesmo tempo em que ignorou seu sofrimento clinicamente comprovado.
Dando um passo para trás no West Ham
Sullivan deixou suas funções no West Ham após alegações "sobre a minha vida pessoal", que ele rejeitou veementemente como "factualmente incorretas". Ao confirmar sua renúncia ao cargo de diretor, o clube revelou que foi notificado sobre "a publicação iminente de graves alegações históricas".
No entanto, o West Ham esclareceu rapidamente que "nenhuma das alegações está relacionada ao West Ham United ou a qualquer uma de suas operações". Em linha com a posição do clube, Sullivan acrescentou que "nenhuma das alegações está relacionada aos meus mais de 30 anos no futebol". Por fim, ele descartou as acusações como "infelizmente inevitáveis", dado seus empreendimentos anteriores no setor de entretenimento adulto.
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O que vem a seguir para Sullivan?
Sullivan ainda detém uma participação de 38,8% no West Ham, embora relatos sugiram que ele está aberto a vender suas ações no clube da Championship. A Alta Corte agora vai determinar o desfecho da ação por difamação, o que pode dar início a uma longa batalha judicial entre Sullivan e a BBC.
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