De acordo com The Athletic, Sullivan apresentou uma ação por difamação na High Court contra a BBC por causa do programa 'Predator: The Billionaire Football Boss'. O documentário apresentou alegações de sete mulheres sobre a conduta de Sullivan durante as décadas de 1980 e 1990.

Sullivan negou qualquer irregularidade e busca £150 milhões em indenização. Além disso, ele quer uma ordem judicial para forçar a remoção do documentário das plataformas da BBC e impedir nova publicação das alegações, citando a seção 13 da Defamation Act do Reino Unido. A BBC se recusou a comentar o caso.