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Ex-companheiro explica tratamento ‘duro’ dado a Romelu Lukaku, ex-Manchester United e Chelsea, e avalia artilheiro histórico pouco valorizado
A carreira de Lukaku: Inglaterra, Itália e Turquia
Lukaku chegou a Stamford Bridge pela primeira vez em 2011, mas ainda era um talento bruto, e o Chelsea decidiu que não tinha tempo para lapidá-lo. Um empréstimo produtivo ao West Brom levou a outro, no Everton, e depois a uma transferência definitiva para Merseyside.
O robusto belga passou a marcar gols com regularidade na Premier League ao longo de cinco temporadas produtivas, chegando a 25 na campanha de 2016/17, e foi para Old Trafford por £75 milhões (US$ 99 milhões). Seu desempenho pelo Manchester United não foi tão ruim quanto alguns fazem parecer, com 42 gols em 96 partidas.
Ele foi negociado com a Inter em 2019 e conquistou o título da Serie A na Itália. A passagem goleadora por San Siro convenceu o Chelsea a desembolsar £98 milhões (US$ 129 milhões), mas ele ficou apenas uma temporada, na qual marcou 15 gols, antes de deixar novamente a capital inglesa.
Desde então, teve mais sucesso no Napoli e atualmente pertence ao Fenerbahce, gigante turco. Mas será que Lukaku recebe o reconhecimento que seus números merecem, tendo chegado a 94 gols pela seleção?
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Lukaku foi criticado injustamente no Manchester United e no Chelsea?
Questionado sobre isso, Mulumbu, ex-jogador do West Brom que falou em parceria com o Parimatch Online Casino, disse à GOAL: “É curioso, porque Romelu foi muito bem na Itália.
“Sei do carinho que ele tem pelo Reino Unido e pelos times da Premier League. Ele sempre quis jogar por um time da Premier League. Mas acho que fomos muito duros com Romelu, especialmente quando ele estava no Manchester United.
“Ele é um jogador muito bom, que pode ajudar o time. Pode marcar gols e segurar a bola. Acho que não souberam aproveitá-lo muito bem quando ele estava no Manchester United.”
Lukaku recebe o reconhecimento que seus números merecem?
Ao ser novamente questionado sobre por que Lukaku não recebe o mesmo respeito dedicado a alguns atacantes de sua geração, Mulumbu acrescentou: “Acho que talvez a cobrança e a expectativa em relação a ele fossem muito altas. Mas, se você observar o jogo de Romelu, verá que ele é um atacante que gosta de correr nas costas da defesa. Ele sabe fazer gols.
“Mas, como ele não marcou em um jogo grande quando estava no Chelsea e quando estava no Manchester United, acho que não recebeu o devido reconhecimento. Na Inter de Milão, porém, ele foi simplesmente incrível. Fiquei muito triste por ele não ter vencido a Champions League, mas teve uma carreira muito boa.”
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Atacante belga se aproxima dos 100 gols pela seleção
Lukaku, que soma 135 jogos pela seleção, vai querer chegar aos 100 gols pela Bélgica antes de pensar em se despedir da seleção.
Aos 33 anos, ele também busca recuperar o bom momento no futebol de clubes, após um início lento em Istambul. Mas, se a história nos ensinou algo, é que nunca se deve descartar um jogador que divide opiniões.
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