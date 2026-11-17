Lukaku chegou a Stamford Bridge pela primeira vez em 2011, mas ainda era um talento bruto, e o Chelsea decidiu que não tinha tempo para lapidá-lo. Um empréstimo produtivo ao West Brom levou a outro, no Everton, e depois a uma transferência definitiva para Merseyside.

O robusto belga passou a marcar gols com regularidade na Premier League ao longo de cinco temporadas produtivas, chegando a 25 na campanha de 2016/17, e foi para Old Trafford por £75 milhões (US$ 99 milhões). Seu desempenho pelo Manchester United não foi tão ruim quanto alguns fazem parecer , com 42 gols em 96 partidas.

Ele foi negociado com a Inter em 2019 e conquistou o título da Serie A na Itália. A passagem goleadora por San Siro convenceu o Chelsea a desembolsar £98 milhões (US$ 129 milhões) , mas ele ficou apenas uma temporada, na qual marcou 15 gols, antes de deixar novamente a capital inglesa.

Desde então, teve mais sucesso no Napoli e atualmente pertence ao Fenerbahce, gigante turco. Mas será que Lukaku recebe o reconhecimento que seus números merecem, tendo chegado a 94 gols pela seleção?