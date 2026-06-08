Ex-companheiro de equipe de Mohamed Salah critica duramente as críticas “repugnantes” à superestrela egípcia - e a lenda do Liverpool, Jamie Carragher, é criticado por comentários que ele nunca faria pessoalmente

O zagueiro croata não mediu palavras ao se referir aos comentários feitos pela lenda do Liverpool, Carragher, que anteriormente havia acusado Salah de egoísmo. Lovren sugeriu que as críticas de Carragher tinham mais a ver com a audiência televisiva do que com uma análise tática genuína, e desafiou o ex-zagueiro a ser mais direto com os jogadores que critica.

Lovren acrescentou: “Ele está sendo muito criticado. Alguns comentaristas fazem isso apenas para chamar atenção, talvez porque não tenham tido sucesso em outras áreas de suas vidas, então agora precisam se destacar... especialmente Carragher, ele diz o que quer. Sempre disse que ele deveria dizer isso na cara dele, dizer todas essas coisas para o Mo na cara dele. Ele nunca dirá isso. Porque sei que ele nunca dirá, porque nunca disse isso para mim. Ele falou mal de mim também, mas nunca disse isso para mim de qualquer maneira. Sabe, ele está apenas atuando na TV e é pago para isso, então precisa se comportar dessa maneira.”



