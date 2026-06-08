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Ex-companheiro de equipe de Mohamed Salah critica duramente as críticas “repugnantes” à superestrela egípcia - e a lenda do Liverpool, Jamie Carragher, é criticado por comentários que ele nunca faria pessoalmente
Lovren critica agenda "repugnante"
Lovren saiu em defesa de seu amigo íntimo, Salah, após uma temporada em que o desempenho e o futuro do atacante dominaram as manchetes. Apesar do status de lenda de Salah em Anfield, uma queda no rendimento após uma campanha brilhante em 2024-25 gerou uma onda de críticas negativas que, na opinião de Lovren, ultrapassou os limites e se transformou em ataques pessoais.
Em uma entrevista franca à WinWin, Lovren expressou sua incredulidade diante da narrativa em torno do ponta que está de saída. “A maneira como o trataram nesta temporada não é dura”, disse ele. “É repugnante. Por que não falaram dele assim nos últimos oito ou nove anos? Me digam... OK, uma temporada, e então ele é o alvo novamente. Há tantos outros problemas.”
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Carragher é acusado de exagero na TV
O zagueiro croata não mediu palavras ao se referir aos comentários feitos pela lenda do Liverpool, Carragher, que anteriormente havia acusado Salah de egoísmo. Lovren sugeriu que as críticas de Carragher tinham mais a ver com a audiência televisiva do que com uma análise tática genuína, e desafiou o ex-zagueiro a ser mais direto com os jogadores que critica.
Lovren acrescentou: “Ele está sendo muito criticado. Alguns comentaristas fazem isso apenas para chamar atenção, talvez porque não tenham tido sucesso em outras áreas de suas vidas, então agora precisam se destacar... especialmente Carragher, ele diz o que quer. Sempre disse que ele deveria dizer isso na cara dele, dizer todas essas coisas para o Mo na cara dele. Ele nunca dirá isso. Porque sei que ele nunca dirá, porque nunca disse isso para mim. Ele falou mal de mim também, mas nunca disse isso para mim de qualquer maneira. Sabe, ele está apenas atuando na TV e é pago para isso, então precisa se comportar dessa maneira.”
Vaga é apontada como motivo da saída de Salah de Anfield
Além da tempestade midiática, Lovren apontou o dedo diretamente ao ex-técnico Arne Slot pela decisão de Salah de deixar Merseyside. Após uma briga pública e uma ruptura na comunicação, Lovren acredita que o ambiente técnico se tornou insustentável para o maior artilheiro da história do clube na Premier League, contrastando a situação com a confiança construída sob o comando de Jurgen Klopp.
“Não acho que tenha sido a diretoria (que levou Salah a sair)”, disse o atual jogador do PAOK. “Acho que foi apenas uma pessoa, e acho que foi justamente o técnico. Eles não tinham um bom relacionamento. Vamos simplificar. Com Klopp, ele tinha um relacionamento realmente bom. Não era sempre perfeito, mas eles se conheciam muito bem, digamos isso também, e confiavam um no outro, gostavam um do outro, e Mo dava tudo em campo pelo Klopp, e Klopp lhe dava essa confiança. Mas (com Slot) foi o contrário. É simples assim, e todo mundo sabe disso porque, quando você olha para as últimas oito ou nove temporadas, ele se saiu muito bem.”
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Falta de apoio interno
Lovren concluiu destacando o que considera uma falha da diretoria do clube em proteger seu craque do barulho externo. Ele ecoou os sentimentos do próprio Salah em relação à falta de proteção, sugerindo que o egípcio foi deixado sozinho para arcar com as consequências, enquanto outros membros do elenco evitaram assumir a responsabilidade por uma temporada difícil.
“Há outros jogadores que também deveriam assumir a responsabilidade e dizer: ‘sim, a culpa é minha’, mas, sabe, alguns jogadores nunca se manifestaram”, acrescentou Lovren. “Houve má gestão; internamente, eles não lidaram bem com a situação. Eles não lidaram bem com a situação. Mesmo que você tenha alguns problemas, precisa falar sobre isso no vestiário e, como eu disse, Mo nunca sentiu esse apoio. Ele sempre foi a manchete da primeira página: ‘Ah, é o Mohamed Salah, não se surpreenda’. Quero dizer... é um problema profundamente enraizado.”