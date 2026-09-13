Ex-capitão do Pescara, Andrea Camplone está na UTI após desmaiar durante partida de padel

A emergência ocorreu em um complexo esportivo de Montesilvano quando o ex-lateral-direito perdeu a consciência repentinamente durante uma partida de padel por volta das 18h30 no horário local, segundo o Il Messaggero. Um médico no local administrou imediatamente os primeiros socorros antes de as equipes de emergência médica do 118 chegarem e utilizarem um dispositivo mecânico de compressão torácica para a reanimação. Ele foi prontamente intubado no local e levado às pressas em código vermelho ao Hospital Civil Spirito Santo, em Pescara.