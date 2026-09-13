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Ex-capitão do Pescara, Andrea Camplone está na UTI após desmaiar durante partida de padel
Colapso repentino durante partida de padel
A emergência ocorreu em um complexo esportivo de Montesilvano quando o ex-lateral-direito perdeu a consciência repentinamente durante uma partida de padel por volta das 18h30 no horário local, segundo o Il Messaggero. Um médico no local administrou imediatamente os primeiros socorros antes de as equipes de emergência médica do 118 chegarem e utilizarem um dispositivo mecânico de compressão torácica para a reanimação. Ele foi prontamente intubado no local e levado às pressas em código vermelho ao Hospital Civil Spirito Santo, em Pescara.
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Condição estável após cirurgia
Autoridades médicas do hospital confirmaram que um procedimento emergencial de hemodinâmica foi realizado com sucesso durante a noite, deixando seu quadro estável na UTI. Os médicos mantiveram um prognóstico reservado devido ao seu histórico anterior de complicações cardiovasculares. O monitoramento contínuo segue focado em sua recuperação após a parada cardíaca súbita.
Distinta carreira no futebol italiano
A figura lendária foi capitã do Pescara em dois acessos à Serie A sob o comando de Giovanni Galeone, em 1987 e 1992. Sua trajetória continuou no Perugia, onde conquistou acessos consecutivos até chegar à elite antes de, mais tarde, conduzir o mesmo clube ao título da Serie C de 2013-14 como treinador principal. Sua carreira como técnico no futebol italiano também teve passagens no comando de Virtus Lanciano, Benevento, Bari, Cesena e Catania.
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O monitoramento hospitalar continua crítico
Equipes médicas especializadas estão agendando novos exames e avaliações pós-intubação antes de divulgar um boletim médico atualizado. As autoridades policiais locais também foram informadas sobre o incidente na instalação esportiva, de acordo com os procedimentos padrão, para concluir os relatórios oficiais.
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