A seleção da Sérvia está prestes a receber de volta seu nome mais experiente, já que Tadic confirmou que está pronto para vestir novamente a camisa da equipe nacional. O jogador de 37 anos, que encerrou sua carreira internacional após a Euro 2024, admitiu que o apelo de representar sua nação era forte demais para continuar sendo ignorado. O meia revelou sua decisão logo após a difícil derrota do NEC por 5 a 0 para a Juventus, mudando o foco de uma decepção doméstica para um grande impulso internacional para seu país. Tadic, que é o recordista histórico de jogos pela Sérvia, com 111 partidas, dará liderança imediata a uma equipe

Tadic foi claro sobre suas motivações para voltar, enfatizando um senso de dever e a alegria que encontra em representar o povo sérvio. "Agora quero ajudar meu país de novo. Sinto a necessidade de voltar a gostar de jogar pela seleção. Isso sempre traz um sentimento de orgulho. Em breve, vocês me verão jogando na partida contra a Holanda", disse Tadic à Ziggo Sport.