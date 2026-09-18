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Ex-atacante do Southampton, Dusan Tadic confirma retorno sensacional à seleção da Sérvia após dois anos de aposentadoria internacional
Um retorno lendário ao cenário internacional
A seleção da Sérvia está prestes a receber de volta seu nome mais experiente, já que Tadic confirmou que está pronto para vestir novamente a camisa da equipe nacional. O jogador de 37 anos, que encerrou sua carreira internacional após a Euro 2024, admitiu que o apelo de representar sua nação era forte demais para continuar sendo ignorado. O meia revelou sua decisão logo após a difícil derrota do NEC por 5 a 0 para a Juventus, mudando o foco de uma decepção doméstica para um grande impulso internacional para seu país. Tadic, que é o recordista histórico de jogos pela Sérvia, com 111 partidas, dará liderança imediata a uma equipe
Tadic foi claro sobre suas motivações para voltar, enfatizando um senso de dever e a alegria que encontra em representar o povo sérvio. "Agora quero ajudar meu país de novo. Sinto a necessidade de voltar a gostar de jogar pela seleção. Isso sempre traz um sentimento de orgulho. Em breve, vocês me verão jogando na partida contra a Holanda", disse Tadic à Ziggo Sport.
- AFP
O caminho de volta pela Holanda
O caminho para esse retorno foi pavimentado pela persistência da Federação Sérvia e pela volta de Tadic à Europa. O ex-capitão do Ajax explicou que a federação mantinha contato constante com ele desde sua aposentadoria inicial. Sua passagem anterior pela Arábia Saudita também serviu como uma barreira logística que impediu um retorno mais cedo à seleção. A ida para o NEC Nijmegen, na Eredivisie, mudou o cenário para o meio-campista criativo. Estar de volta ao ritmo do futebol europeu revitalizou sua condição física e sua ambição.
"Quando eu tinha parado, a associação me ligou várias vezes para voltar. Naquelas ocasiões, eu ainda não estava fisicamente pronto para isso. Quando eu estava jogando lá (Arábia Saudita), a distância era grande demais para viajar de ida e volta constantemente", revelou.
Falhas táticas contra a Juventus
O NEC sofreu uma dura derrota por 5 a 0 para a Juventus, em Turim, expondo falhas táticas críticas e problemas de comunicação em um grande palco. Ao refletir de forma contundente sobre o resultado desigual, Tadic fez uma crítica franca ao colapso defensivo de sua equipe. Ele enfatizou que o elenco não conseguiu ajudar uns aos outros a manter os espaços compactos, o que acabou permitindo que a gigante italiana marcasse com facilidade demais.
"Deveríamos ter ajudado uns aos outros hoje para manter os espaços fechados. No fim, sofremos gols com muita facilidade hoje. Não era necessário. Nossa comunicação não foi o que deveria ter sido. Quando essas coisas dão errado contra um time como a Juventus, você tem uma noite difícil. Quando tivemos a bola, muitas vezes não fizemos boas escolhas", explicou Tadic.
- AFP
Desafios imediatos na Liga das Nações
O momento do retorno de Tadic é crucial, já que a Sérvia enfrenta uma agenda exigente no ciclo da Liga das Nações. Não haverá espaço para uma integração lenta, com quatro testes sérios em rápida sucessão. A equipe receberá a Grécia em Belgrado em 24 de setembro, antes de um duelo de destaque contra a Holanda em 27 de setembro. Após os jogos em casa, a seleção sérvia viajará para duas partidas fora, incluindo uma ida a Munique para enfrentar a Alemanha em 1º de outubro e um retorno à Holanda para jogar em Eindhoven em 4 de outubro.
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