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Manchester United v Portsmouth - FA Community ShieldGetty Images Sport
Moataz Elgammal
Traduzido por

Ex-atacante do Manchester United, Fraizer Campbell fala abertamente sobre vício debilitante em snus durante a carreira na Premier League

F. Campbell
Manchester United
Premier League

O ex-atacante do Manchester United e do Crystal Palace Fraizer Campbell revelou a gravidade de sua dependência de snus durante a carreira, admitindo que o produto de nicotina à base de tabaco o deixava constantemente cansado. Ele contou como um hábito que começou como forma de relaxar após os jogos rapidamente saiu do controle.

  • Campbell revela vício grave em snus

    Ao falar no podcast The Sports Agents, Campbell explicou como sua dependência de snus começou durante sua passagem pelo Crystal Palace, entre 2014 e 2017. Apresentado aos produtos de snus por alguém do time, que sugeriu seu uso para ajudá-lo a relaxar após partidas de muita pressão, Campbell logo se tornou fortemente dependente. “Eu me senti relaxado, e aquilo me acalmou mais do que qualquer outra coisa”, disse Campbell. “Foi depois de um jogo também e, sabe, depois de uma partida é uma daquelas situações em que é bem difícil relaxar.”

  • Manchester United's Fraizer Campbell (L)AFP

    Um hábito que se transforma em cansaço diário

    O hábito rapidamente passou de uma prática de recuperação após os jogos para o consumo diário, causando exaustão intensa durante sua rotina no futebol. Campbell confessou que sofria uma queda acentuada de energia à tarde. Ao explicar como a dependência evoluiu, acrescentou: “Começou só depois dos jogos, depois passou para os treinos, mas é assim que começa. Então vem o vício e você passa a consumir cada vez mais.” Apesar do cansaço constante, Campbell admitiu que não percebeu o impacto negativo enquanto ainda jogava.

  • Dificuldades após a aposentadoria e recuperação

    Campbell revelou que seu vício piorou depois que se aposentou do futebol profissional e passou a ter mais tempo livre, embora evitasse deliberadamente usar snus em dias de jogo porque o produto o deixava relaxado demais para competir. “Eu era, sem dúvida, viciado. Mas, quando me aposentei e passei a ter mais tempo livre, também tinha mais tempo para usar snus”, afirmou Campbell. Após anos lidando com as consequências físicas do vício, Campbell confirmou que conseguiu superá-lo e disse, com orgulho, que está há seis meses sem usar snus.

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  • FBL-ENG-PR-MANUTD-NEWCASTLEAFP

    O que vem pela frente para o futebol e o snus?

    Com a Associação de Jogadores Profissionais de Futebol lançando recentemente um canal de apoio específico e confidencial, a expectativa é que mais jogadores busquem ajuda para lidar com a dependência de nicotina. Após um estudo de 2024 mostrar que um em cada cinco jogadores de elite usa snus ou sachês de nicotina, é provável que as autoridades do futebol criem novos programas educativos para combater essa tendência crescente nos clubes.

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