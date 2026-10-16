Campbell revelou que seu vício piorou depois que se aposentou do futebol profissional e passou a ter mais tempo livre, embora evitasse deliberadamente usar snus em dias de jogo porque o produto o deixava relaxado demais para competir. “Eu era, sem dúvida, viciado. Mas, quando me aposentei e passei a ter mais tempo livre, também tinha mais tempo para usar snus”, afirmou Campbell. Após anos lidando com as consequências físicas do vício, Campbell confirmou que conseguiu superá-lo e disse, com orgulho, que está há seis meses sem usar snus.