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Ex-atacante do Manchester United, Fraizer Campbell fala abertamente sobre vício debilitante em snus durante a carreira na Premier League
Campbell revela vício grave em snus
Ao falar no podcast The Sports Agents, Campbell explicou como sua dependência de snus começou durante sua passagem pelo Crystal Palace, entre 2014 e 2017. Apresentado aos produtos de snus por alguém do time, que sugeriu seu uso para ajudá-lo a relaxar após partidas de muita pressão, Campbell logo se tornou fortemente dependente. “Eu me senti relaxado, e aquilo me acalmou mais do que qualquer outra coisa”, disse Campbell. “Foi depois de um jogo também e, sabe, depois de uma partida é uma daquelas situações em que é bem difícil relaxar.”
- AFP
Um hábito que se transforma em cansaço diário
O hábito rapidamente passou de uma prática de recuperação após os jogos para o consumo diário, causando exaustão intensa durante sua rotina no futebol. Campbell confessou que sofria uma queda acentuada de energia à tarde. Ao explicar como a dependência evoluiu, acrescentou: “Começou só depois dos jogos, depois passou para os treinos, mas é assim que começa. Então vem o vício e você passa a consumir cada vez mais.” Apesar do cansaço constante, Campbell admitiu que não percebeu o impacto negativo enquanto ainda jogava.
Dificuldades após a aposentadoria e recuperação
Campbell revelou que seu vício piorou depois que se aposentou do futebol profissional e passou a ter mais tempo livre, embora evitasse deliberadamente usar snus em dias de jogo porque o produto o deixava relaxado demais para competir. “Eu era, sem dúvida, viciado. Mas, quando me aposentei e passei a ter mais tempo livre, também tinha mais tempo para usar snus”, afirmou Campbell. Após anos lidando com as consequências físicas do vício, Campbell confirmou que conseguiu superá-lo e disse, com orgulho, que está há seis meses sem usar snus.
- AFP
O que vem pela frente para o futebol e o snus?
Com a Associação de Jogadores Profissionais de Futebol lançando recentemente um canal de apoio específico e confidencial, a expectativa é que mais jogadores busquem ajuda para lidar com a dependência de nicotina. Após um estudo de 2024 mostrar que um em cada cinco jogadores de elite usa snus ou sachês de nicotina, é provável que as autoridades do futebol criem novos programas educativos para combater essa tendência crescente nos clubes.
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