Ex-atacante do Liverpool, Darwin Nunez deveria ter voltado à Europa? Gus Poyet explica por que o enigmático uruguaio permaneceu na Liga Saudita com um contrato “maluco”

Um retorno à Inglaterra chegou a ser cogitado para Nunez, mas, por enquanto, ele parece feliz onde está. Questionado se isso o surpreende, Poyet, que falou em parceria com o Gambling.com, referência em sites de cassino, disse à GOAL: “Ele teve a oportunidade porque tomou uma decisão no Liverpool: ir para lá por um contrato absurdo. Começou razoavelmente bem. Depois, o Al-Hilal trouxe Benzema e ele ficou fora da lista, não podia jogar, o que foi um problema para ele.

“E então, neste ano, mesmo sem Benzema, ele mudou de clube, foi emprestado a outra equipe e provavelmente está mantendo seu contrato. Tenho a impressão de que ele pretende ficar lá por um tempo. Talvez uma decisão familiar possa fazê-lo mudar de ideia, por causa dos filhos, da escola, dos estudos ou algo assim. Mas, se não for por isso, não parece que ele vá sair.

“Ainda mais agora que ele sente que voltou à sua melhor forma também na seleção, porque Diego Forlan lhe deu novamente a camisa 9, como quem diz: ‘ela é sua’. Então, jogando por seu clube e pela seleção, provavelmente não vai mudar tão cedo.

“Mas é verdade o que você diz: 27 anos. Não sei por que ele parece mais velho! Acho que Darwin é um jogador que precisa ter confiança. É preciso dar confiança a ele. É preciso fazer com que se sinta o camisa 9.”