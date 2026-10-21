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Ex-atacante do Liverpool, Darwin Nunez deveria ter voltado à Europa? Gus Poyet explica por que o enigmático uruguaio permaneceu na Liga Saudita com um contrato “maluco”
Nunez se transferiu para o Liverpool por uma quantia elevada.
Nunez se valorizou após passagens produtivas por Almería e Benfica, na Espanha e em Portugal, respectivamente. Os impressionantes 34 gols marcados na temporada 2021-22 atraíram o interesse do Liverpool.
O Liverpool investiu alto, em um acordo que poderia chegar a 85 milhões de libras (114 milhões de dólares). O sul-americano não ultrapassou a marca de 20 gols em nenhuma de suas três temporadas em Merseyside.
Ele chegou a conquistar o título da Premier League, mas perdeu espaço no ataque e deixou de ser titular absoluto. Para alguns, virou alvo de piadas ao ganhar fama de desperdiçar grandes chances.
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Atacante do Al-Hilal fica frustrado com contratação de Benzema
Com o Liverpool seguindo por outro caminho e uma oferta lucrativa sobre a mesa, a transferência para o Oriente Médio foi concretizada no verão de 2025. Nunez inicialmente se juntou ao Al-Hilal, mas viu o clube contratar o vencedor da Bola de Ouro Karim Benzema poucos meses depois, o que impediu sua inscrição porque o limite de jogadores estrangeiros já havia sido atingido.
Em vez de dar por perdida sua passagem pelo Campeonato Saudita, foi acertado um empréstimo ao Al-Diriyah. Ele tem marcado gols por lá e se tornou peça importante nos planos de Diego Forlan para a seleção do Uruguai.
Por que Nunez não voltou ao futebol europeu
Um retorno à Inglaterra chegou a ser cogitado para Nunez, mas, por enquanto, ele parece feliz onde está. Questionado se isso o surpreende, Poyet, que falou em parceria com o Gambling.com, referência em sites de cassino, disse à GOAL: “Ele teve a oportunidade porque tomou uma decisão no Liverpool: ir para lá por um contrato absurdo. Começou razoavelmente bem. Depois, o Al-Hilal trouxe Benzema e ele ficou fora da lista, não podia jogar, o que foi um problema para ele.
“E então, neste ano, mesmo sem Benzema, ele mudou de clube, foi emprestado a outra equipe e provavelmente está mantendo seu contrato. Tenho a impressão de que ele pretende ficar lá por um tempo. Talvez uma decisão familiar possa fazê-lo mudar de ideia, por causa dos filhos, da escola, dos estudos ou algo assim. Mas, se não for por isso, não parece que ele vá sair.
“Ainda mais agora que ele sente que voltou à sua melhor forma também na seleção, porque Diego Forlan lhe deu novamente a camisa 9, como quem diz: ‘ela é sua’. Então, jogando por seu clube e pela seleção, provavelmente não vai mudar tão cedo.
“Mas é verdade o que você diz: 27 anos. Não sei por que ele parece mais velho! Acho que Darwin é um jogador que precisa ter confiança. É preciso dar confiança a ele. É preciso fazer com que se sinta o camisa 9.”
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O que o futuro reserva ao atacante inconstante?
Essa autoconfiança diminuiu um pouco no Liverpool, em meio a dúvidas sobre sua capacidade de marcar gols com regularidade pelos maiores clubes. Mas sua efetividade no ataque claramente continua lá, assim como a força e a velocidade, que sempre foram características marcantes de seu jogo.
Talvez um retorno ao futebol europeu aconteça nas próximas janelas de transferências, já que os clubes daquela parte do mundo estão sempre em busca de um camisa 9 com histórico comprovado. Por enquanto, porém, ele aparentemente não tem pressa de encerrar sua aventura no futebol árabe.
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