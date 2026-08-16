Getty Images Sport
Traduzido por
Ex-atacante do Chelsea, Michy Batshuayi está prestes a se juntar a um clube da Saudi Pro League após 10 partidas pelo Eintracht Frankfurt
Um novo capítulo no Oriente Médio
A carreira nômade de Batshuayi está prestes a ganhar seu capítulo mais recente, já que o atacante belga se prepara para trocar o futebol europeu pela riqueza da Saudi Pro League. Depois de passar a última temporada e meia no Eintracht Frankfurt, o centroavante estaria em negociações avançadas para se juntar a um clube ainda não identificado no país do Golfo, de acordo com a talkSPORT.
Essa transferência representaria o 11º clube da carreira profissional de Batshuayi, reforçando ainda mais sua reputação como um dos mais prolíficos andarilhos do futebol da era moderna, com passagens por algumas das maiores ligas do mundo.
A mudança acontece em um momento em que Batshuayi tem encontrado cada vez mais dificuldade para conseguir minutos na Bundesliga. Desde que chegou ao Eintracht Frankfurt em fevereiro do ano passado, ele fez apenas 10 partidas em todas as competições na última temporada, um número muito abaixo das expectativas para um jogador de seu calibre.
- Getty Images
Refletindo sobre um legado complicado no Chelsea
Batshuayi segue sendo uma figura intrigante para os torcedores do Chelsea, tendo desempenhado um papel pequeno, mas decisivo, na conquista mais recente do título da Premier League pelo clube, em 2017. Durante sua passagem por Stamford Bridge, ele marcou 25 gols em 77 partidas, mas sua relação com o então técnico Antonio Conte era notoriamente conturbada.
Apesar de ter marcado o gol da vitória contra o West Bromwich Albion para garantir o troféu, Batshuayi sentia que nunca teve uma chance justa sob o comando do treinador italiano, que preferia usar outras opções apesar de ter prometido ao belga um papel significativo em seu esquema tático.
Ao falar sobre suas frustrações com Conte em 2022, Batshuayi não poupou palavras e declarou: "Conte se contradizia constantemente. Para começar, na minha chegada. Ele me ligou e explicou seu projeto. Queria que eu jogasse em uma dupla de ataque ao lado de Diego Costa. Eu acreditei nisso? Claro, porque Conte jogou com dois atacantes durante toda a carreira. Exceto no Chelsea comigo. Eu não entendo. A verdade é que fui enganado vezes demais."
Fazendo história e enfrentando controvérsia na Turquia
Depois de finalmente deixar o Chelsea em definitivo em 2022, Batshuayi encontrou uma segunda casa na Turquia, embora sua trajetória por lá tenha sido tudo, menos tranquila. Inicialmente, ele assinou com o Fenerbahce depois que uma proposta de transferência para o Nottingham Forest desmoronou de forma notória no último dia da janela de transferências.
No entanto, foi sua transferência seguinte para o Galatasaray, em 2024, que realmente chocou o mundo do futebol. Ao assinar com os então campeões, Batshuayi se tornou o primeiro jogador não turco da história a defender os três grandes rivais de Istambul, depois de já ter atuado por Besiktas e Fenerbahce ao longo da carreira.
Sua passagem pela Super Lig foi marcada tanto por sucesso quanto por grande turbulência. Embora tenha conquistado a Copa da Turquia com o Fenerbahce, ele também se envolveu em uma altercação física com um invasor de campo durante uma partida caótica contra o Trabzonspor.
- AFP
Pedigree internacional e o caminho a seguir
No cenário internacional, Batshuayi tem sido um nome confiável da "Geração de Ouro" da Bélgica. Com 52 partidas pela seleção e 27 gols, ele atualmente é o oitavo maior artilheiro da história da seleção belga.
Suas contribuições foram vitais durante a campanha na Copa do Mundo de 2018, na Rússia, quando a Bélgica garantiu o terceiro lugar. Ele também disputou a Copa do Mundo de 2022 e duas Eurocopas, comprovando sua capacidade de atuar nos maiores palcos, mesmo quando sua carreira em clubes atravessou períodos de instabilidade e incerteza.
No entanto, a carreira internacional de Batshuayi perdeu força nos últimos anos, com sua última partida pela seleção tendo acontecido em um amistoso contra a Inglaterra, em Wembley, em março de 2024. Agora, aos 32 anos, o atacante parece estar priorizando um novo desafio ao entrar na reta final da carreira.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.