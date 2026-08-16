A carreira nômade de Batshuayi está prestes a ganhar seu capítulo mais recente, já que o atacante belga se prepara para trocar o futebol europeu pela riqueza da Saudi Pro League. Depois de passar a última temporada e meia no Eintracht Frankfurt, o centroavante estaria em negociações avançadas para se juntar a um clube ainda não identificado no país do Golfo, de acordo com a talkSPORT.

Essa transferência representaria o 11º clube da carreira profissional de Batshuayi, reforçando ainda mais sua reputação como um dos mais prolíficos andarilhos do futebol da era moderna, com passagens por algumas das maiores ligas do mundo.

A mudança acontece em um momento em que Batshuayi tem encontrado cada vez mais dificuldade para conseguir minutos na Bundesliga. Desde que chegou ao Eintracht Frankfurt em fevereiro do ano passado, ele fez apenas 10 partidas em todas as competições na última temporada, um número muito abaixo das expectativas para um jogador de seu calibre.



