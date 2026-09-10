Getty Images Sport
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Ex-atacante do Chelsea exalta Xabi Alonso por arquitetar a transferência sensacional de Danny Welbeck após heroísmo na Copa da Liga Inglesa
Chelsea surpreende o Leeds em thriller da Copa da Liga Inglesa
O Chelsea protagonizou uma virada sensacional para derrotar o Leeds por 6 a 3 em um eletrizante confronto da Copa da Liga Inglesa. A equipe de Alonso inicialmente parecia caminhar para uma desastrosa eliminação precoce depois de ficar 2 a 0 atrás em Stamford Bridge.
No entanto, um frenético período ofensivo de 12 minutos no segundo tempo virou completamente o confronto de cabeça para baixo. Cole Palmer marcou duas vezes em três minutos para empatar a partida, antes de Pedro Neto e o reforço de verão Welbeck aumentarem a contagem.
Valentin Barco e um dramático segundo gol de Welbeck garantiram enfim a vaga do Chelsea na quarta rodada. O heroísmo tardio da equipe fez com que o gol de Dominic Calvert-Lewin, aos 75 minutos, pelo Leeds, fosse mero consolo na noite.
- AFP
Hasselbaink elogia Alonso por contratação inteligente de Welbeck
Após a dramática vitória por nove gols, o ex-atacante dos Blues Hasselbaink destacou Welbeck para elogios especiais. O comentarista acredita que Alonso tomou uma decisão notavelmente astuta ao levar o experiente atacante para o oeste de Londres.
Welbeck, que também balançou as redes no triunfo anterior do Chelsea na Copa da Liga contra o Luton Town, rapidamente provou seu valor. Falando à Sky Sports, Hasselbaink insistiu que o ex-internacional da Inglaterra será um trunfo vital para seu novo time.
"Ele vai acrescentar muito, vamos lá!", afirmou. "Ele jogou por Arsenal e Manchester United, e fez o trabalho no Brighton. Ele sabe que não vai ser a primeira opção no Chelsea e vai aceitar isso.
"Mas ele pode oferecer tanto aos outros jogadores dentro e fora de campo. Ele vai conversar com os outros jogadores e ajudar dessa forma, mas também quer marcar gols e vai querer aparecer para concluir as jogadas. É uma grande contratação para o Chelsea."
Atacante veterano oferece liderança crucial ao Chelsea
O elenco do Chelsea, muito talentoso, mas em grande parte inexperiente, tem sentido de forma clara a falta de liderança veterana nas últimas temporadas. Alonso claramente percebeu essa carência crucial e agiu de imediato para aproveitar a oportunidade de contratar o atacante já comprovado da Premier League.
Embora se espere que Welbeck atue principalmente como opção de reserva para o atacante em boa fase Joao Pedro, sua influência geral vai muito além dos minutos em campo. Hasselbaink destacou que o jogador de 35 anos entende perfeitamente seu papel no elenco.
"Ele é um grande atacante, mas a personalidade dele e o que ele vai trazer ao grupo fora de campo, ninguém realmente vai entender a importância disso a menos que esteja vivendo isso", acrescentou Hasselbaink.
"Ele é um profissional brilhante, como vimos durante sua carreira na Premier League, e eu só espero que ele siga crescendo cada vez mais jogando pelo Chelsea."
- Getty Images Sport
Retorno à Premier League aguarda o Chelsea em grande fase
A impressionante participação de Welbeck na copa, saindo do banco, certamente dará muito em que pensar a Alonso enquanto ele administra a rotação no ataque. O veterano agora demonstrou de forma conclusiva sua capacidade de mudar um jogo quando acionado por seu treinador.
O Chelsea agora voltará suas atenções para os compromissos domésticos, enquanto busca construir em cima desta notável vitória na copa. O Chelsea volta à ação na Premier League no sábado, quando recebe o recém-promovido Hull City.
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