Ex-atacante de Liverpool e Chelsea, Fabio Borini anuncia aposentadoria após uma longa carreira

Em seu anúncio, o italiano compartilhou uma mensagem emocionante refletindo sobre sua trajetória, escrevendo: "Tudo começou com um voo. Obrigado, Chelsea. Eu tinha 16 anos. Um voo que passei inteiramente com lágrimas nos olhos, iniciando a jornada da minha carreira sem um destino real, além dos sonhos que eu queria alcançar. A partir daquele dia, comecei a me construir, sem saber no que se tornaria aquele garoto com uma mentalidade tão forte. Comecei a construir meus sonhos na minha cabeça e, de alguma forma, acabei transformando-os na minha realidade. A mesma realidade que hoje vai mudar para sempre. A realidade que moldou meu passado, meu presente e meu futuro. Hoje, assim como naquele dia em que sentei em um avião para Londres, sinto essas mesmas emoções sobre o que está por vir. Medo. Felicidade. Coragem. Incerteza. Sonhos. Sucesso. Paixão. Sacrifício. Quero agradecer àquele garoto que nunca parou de acreditar. E o homem que sou hoje continuará acreditando na próxima oportunidade, desta vez sem uma bola nos pés, mas com a mesma crença. Sempre. OBRIGADO. OBRIGADO, FUTEBOL."



