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Ex-atacante de Liverpool e Chelsea, Fabio Borini anuncia aposentadoria após uma longa carreira
Borini põe fim à extensa carreira como jogador
Borini revelou sua decisão de se afastar do futebol por meio de um comunicado nas redes sociais na quarta-feira. O atacante começou sua trajetória na base do Bologna antes de o Chelsea tirá-lo do clube em 2007, quando ele tinha apenas 16 anos. Depois de retornar à Itália, sua carreira ganhou impulso significativo na Roma. Essa forma impressionante rendeu ao atacante uma transferência de destaque de € 13,3 milhões para o Liverpool no verão de 2012. Naquele mesmo ano, ele também fez sua única e exclusiva aparição pela seleção principal da Itália.
Mudando-se pela Inglaterra e se estabelecendo na Europa
Durante sua passagem pela Inglaterra, Borini teve um período por empréstimo no Sunderland antes de concluir uma transferência em definitivo para o clube em 2015. O Liverpool desejou oficialmente tudo de bom ao seu ex-atacante após o anúncio. Além da experiência na Premier League, ele vestiu as camisas de Swansea City, Parma, Milan e Hellas Verona. Aos 35 anos, encerrou a carreira após passagens pelo Fatih Karagumruk, na Turquia, uma passagem pela Série B com a Sampdoria e, por fim, um retorno à Inglaterra para defender o Salford City, da League Two, antes de seu contrato expirar em 30 de junho.
Uma despedida emocionante do belo jogo
Em seu anúncio, o italiano compartilhou uma mensagem emocionante refletindo sobre sua trajetória, escrevendo: "Tudo começou com um voo. Obrigado, Chelsea. Eu tinha 16 anos. Um voo que passei inteiramente com lágrimas nos olhos, iniciando a jornada da minha carreira sem um destino real, além dos sonhos que eu queria alcançar. A partir daquele dia, comecei a me construir, sem saber no que se tornaria aquele garoto com uma mentalidade tão forte. Comecei a construir meus sonhos na minha cabeça e, de alguma forma, acabei transformando-os na minha realidade. A mesma realidade que hoje vai mudar para sempre. A realidade que moldou meu passado, meu presente e meu futuro. Hoje, assim como naquele dia em que sentei em um avião para Londres, sinto essas mesmas emoções sobre o que está por vir. Medo. Felicidade. Coragem. Incerteza. Sonhos. Sucesso. Paixão. Sacrifício. Quero agradecer àquele garoto que nunca parou de acreditar. E o homem que sou hoje continuará acreditando na próxima oportunidade, desta vez sem uma bola nos pés, mas com a mesma crença. Sempre. OBRIGADO. OBRIGADO, FUTEBOL."
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O que o futuro reserva para o italiano?
Embora Borini tenha oficialmente encerrado a carreira como jogador, suas palavras de despedida sugerem fortemente o desejo de seguir envolvido no esporte em uma função fora de campo. Ao se afastar dos gramados, ele agora tirará um tempo para pensar nos próximos passos, que podem incluir trabalho como técnico, comentarista ou em um cargo de diretoria, enquanto abraça o próximo capítulo de sua vida.
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