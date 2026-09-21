Saha declarou que o City é o time mais forte na corrida pelo título da Premier League após um fim de semana dramático de ação na elite. A atual campeã, o Arsenal, sofreu um grande revés, permitindo que o City aproveitasse e abrisse uma vantagem significativa.

O time de Enzo Maresca garantiu que entraria na pausa para jogos internacionais com uma vantagem de três pontos na liderança da tabela. A equipe conquistou uma emocionante vitória por 5 a 3 sobre o Sunderland no Etihad Stadium, resistindo a um impressionante hat-trick do atacante visitante Brian Brobbey.

Antoine Semenyo liderou a reação dos mandantes com dois gols decisivos. Enzo Fernandez, Rayan Cherki e Erling Haalandtambém balançaram as redes para garantir os três pontos em um espetáculo de oito gols.