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Ex-astro do Man Utd aponta o Man City como favorito ao título da Premier League à frente do Arsenal
O Manchester City ganha embalo
Saha declarou que o City é o time mais forte na corrida pelo título da Premier League após um fim de semana dramático de ação na elite. A atual campeã, o Arsenal, sofreu um grande revés, permitindo que o City aproveitasse e abrisse uma vantagem significativa.
O time de Enzo Maresca garantiu que entraria na pausa para jogos internacionais com uma vantagem de três pontos na liderança da tabela. A equipe conquistou uma emocionante vitória por 5 a 3 sobre o Sunderland no Etihad Stadium, resistindo a um impressionante hat-trick do atacante visitante Brian Brobbey.
Antoine Semenyo liderou a reação dos mandantes com dois gols decisivos. Enzo Fernandez, Rayan Cherki e Erling Haalandtambém balançaram as redes para garantir os três pontos em um espetáculo de oito gols.
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Saha destaca a impressionante profundidade do elenco
A mudança de momento não passou despercebida ao ex-atacante de United e França, Saha. Em entrevista à Sky Sports, ele explicou por que agora vê o City como o time a ser batido na briga pelo título desta temporada.
"Acho que todos podem dizer que o Arsenal tinha o melhor momento, mesmo que o tenha perdido no fim [da última temporada]", afirmou Saha. "Acho que agora o City entendeu seus erros e, mesmo que ainda tenha jovens jogadores surgindo, tem essa experiência.
"A combinação de força e criatividade é enorme no meio-campo, então eu realmente acho que eles são o mais forte. Também no banco, porque Jeremy Doku está voltando, e isso assusta."
Arsenal tropeça no Amex
Os comentários de Saha vêm logo após um fim de semana desastroso para o Arsenal. Um dia antes da chuva de gols do City, os Gunners sofreram possivelmente a maior zebra da temporada da Premier League até aqui.
A equipe visitante sofreu uma derrota contundente por 3 a 0 para o Brighton em um Amex Stadium em êxtase. Pascal Gross e Charalampos Kostoulas marcaram no primeiro tempo e deixaram os candidatos ao título atordoados.
Qualquer esperança de reação no segundo tempo foi encerrada na marca de uma hora de jogo. Chema Andres marcou de cabeça para praticamente liquidar a partida, selando uma tarde miserável para o Arsenal.
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Olhando para frente após a pausa
A pausa para os jogos internacionais oferece a chance de ambos os candidatos ao título se reorganizarem antes de uma sequência crucial de partidas. O Arsenal estará desesperado para se recuperar e voltar a vencer.
O time retomará sua campanha na elite contra o Leeds daqui a três semanas, sabendo que não pode se dar ao luxo de outro tropeço. Pontos perdidos podem permitir que o City amplie ainda mais sua vantagem.
Enquanto isso, os comandados de Maresca terão um enorme teste de suas credenciais na disputa pelo título quando voltarem a campo. A equipe viajará para Anfield para enfrentar o Liverpool, na esperança de preservar seu impressionante aproveitamento de 100% fora de casa.
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