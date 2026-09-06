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Ex-astro do Chelsea, Joe Cole critica o clube por vender Kai Havertz, "de classe mundial", ao rival londrino Arsenal
Cole critica as decisões de transferência do Chelsea
Cole condenou o Chelsea por vender Havertz ao Arsenal em um negócio de £ 65 milhões em 2023. Havertz marcou o gol de empate na recente vitória do Arsenal por 2 a 1 sobre o Chelsea, anulando um gol no início de Morgan Rogers antes de Martin Odegaard fazer o gol da vitória.
Falando à Premier League Productions, Cole expressou sua absoluta frustração: "Acho que, se você tem Kai Havertz no seu clube, está vendo ele todos os dias, semana após semana. Técnicos e treinadores vão e vêm, mas os diretores de futebol? Olhe a quantidade de dinheiro que o clube gastou em centroavantes desde que eles o deixaram sair pela porta."
Comparações com De Bruyne e técnicos lendários
Cole questionou ainda mais a estratégia do clube de permitir a saída de grandes talentos, traçando paralelos diretos com outra saída notável. Cole acrescentou: "Isso simplesmente não é bom o suficiente; acho que isso tem que parar de acontecer. Aconteceu com Kevin De Bruyne [saindo]; aconteceu com Kai Havertz. Esse tipo de negócio nunca acontecia no Manchester United com Sir Alex Ferguson, nem no Arsenal com Arsene Wenger. Quando você ouviu falar deles deixando sair um jogador que depois se tornou de classe mundial em um de seus rivais?"
O resultado deixa o Arsenal com um máximo de nove pontos em três jogos, enquanto o Chelsea segue em quarto, com seis.
Elogios do Arsenal a Havertz
Mikel Arteta e Odegaard rasgaram elogios a Havertz após sua atuação influente no domingo. Odegaard destacou a inteligência do companheiro de equipe, afirmando: "Ele é um jogador muito inteligente. Se movimenta muito bem e atrai muita atenção dos defensores, e foi um gol brilhante."
Arteta também elogiou a contribuição geral de Havertz e sua fase atual. "Ele parece feliz. Parece adaptado, feliz, e grandes coisas aconteceram na vida pessoal dele também", explicou Arteta. "Ele se sente em forma, está treinando todos os dias e tem essa rotina agora. Está fazendo gols, mas não só isso: também está fazendo um trabalho incrível para a equipe."
- AFP
O que vem a seguir para os dois clubes?
O Arsenal agora voltará suas atenções para a competição europeia, enquanto se prepara para enfrentar o Napoli na noite de quarta-feira, em sua partida de estreia na Liga dos Campeões da temporada. Enquanto isso, o Chelsea precisa buscar uma reação após esse revés doméstico quando enfrentar o Leeds United no meio da semana, pela Copa da Liga.
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