Cole condenou o Chelsea por vender Havertz ao Arsenal em um negócio de £ 65 milhões em 2023. Havertz marcou o gol de empate na recente vitória do Arsenal por 2 a 1 sobre o Chelsea, anulando um gol no início de Morgan Rogers antes de Martin Odegaard fazer o gol da vitória.

Falando à Premier League Productions, Cole expressou sua absoluta frustração: "Acho que, se você tem Kai Havertz no seu clube, está vendo ele todos os dias, semana após semana. Técnicos e treinadores vão e vêm, mas os diretores de futebol? Olhe a quantidade de dinheiro que o clube gastou em centroavantes desde que eles o deixaram sair pela porta."