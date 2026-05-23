Foi uma final repleta de histórias. Jonatan Giraldez, o técnico responsável por duas das três conquistas europeias anteriores do Barça, estava no banco adversário nesta partida, após assumir o comando do Lyon no início da temporada. Que impacto isso poderia ter? Há meses circulam especulações em torno de Alexia Putellas, já que seu contrato na Catalunha está prestes a expirar. Seria esta sua última participação na Liga dos Campeões com o clube de sua infância? E ainda há a Bola de Ouro. Com Putellas e Melchie Dumornay em lados opostos, este era um jogo que veria as duas melhores jogadoras da Europa nesta temporada se enfrentando. Era tudo tão empolgante.

À medida que o jogo se desenrolava, novas narrativas vieram à tona. Ewa Pajor disputava sua sexta final da Liga dos Campeões, tendo perdido todas as cinco anteriores — três delas contra o Lyon. Como uma das melhores atacantes da história do futebol feminino, ver ela finalmente colocar as mãos nesse troféu era um enredo que os neutros torciam para ver acontecer. Quando ela abriu o placar logo após o intervalo, antes de ampliar a vantagem para aparentemente selar a vitória, suas comemorações diziam tudo. A espera havia acabado.

Tudo isso aconteceu depois que Lindsey Heaps pensou ter dado a vantagem ao Lyon, no que provavelmente será seu último jogo na Liga dos Campeões. A jogadora da seleção dos Estados Unidos está voltando para casa neste verão, para se juntar ao Denver Summit na NWSL, e para ela ter que suportar a decepção de ver seu gol anulado, depois de ter comemorado com tanto entusiasmo quanto se esperaria em sua situação, só aumentou a tristeza que ela sentiria ao apito final.

Então surgiu Salma Paralluelo, para dar o toque final a tudo isso. Em meio a todas as especulações sobre o futuro de Putellas e da zagueira central Mapi León, que parece prestes a se transferir para o London City Lionesses, pouco se falou sobre Paralluelo, apesar de seu contrato atual também estar chegando ao fim. O sábado, então, serviu como um lembrete de suas qualidades notáveis, já que ela marcou dois gols nos três minutos de acréscimos, garantindo o resultado de forma incontestável. Se ela ficar sem contrato neste verão, com certeza será muito disputada.

Enquanto o Barça comemora seu quarto título europeu e o Lyon reflete sobre o que poderia ter acontecido na busca pelo nono, o GOAL analisa os vencedores e perdedores do Ullevaal Stadion...