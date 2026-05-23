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FBL-EUR-C1-BARCELONA-LYONAFP
Ameé Ruszkai

Traduzido por

Ewa Pajor finalmente conquistou sua medalha! Vencedores e perdedores na vitória do Barcelona sobre o Lyon, que garantiu ao clube seu quarto título da Liga dos Campeões, em uma final de tirar o fôlego para a estrela da seleção feminina dos EUA, Lindsey Heaps

Vencedores & perdedores
Barcelona
OL Lyonnes
Liga dos Campeões Feminino
E. Pajor
L. Heaps
S. Paralluelo
M. Dumornay
C. Coll
C. Serrajordi
Futebol feminino
Especiais e Opinião
Barcelona x OL Lyonnes

Redenção. Era isso que o Barcelona buscava em Oslo no sábado. Depois de perder a final da Liga dos Campeões no ano passado, os catalães voltaram à grande final 12 meses depois e conseguiram o que queriam — e muito mais —, ao derrotar o Lyon, oito vezes campeão, por 4 a 0, reconquistando de forma contundente o título de campeões da Europa.

Foi uma final repleta de histórias. Jonatan Giraldez, o técnico responsável por duas das três conquistas europeias anteriores do Barça, estava no banco adversário nesta partida, após assumir o comando do Lyon no início da temporada. Que impacto isso poderia ter? Há meses circulam especulações em torno de Alexia Putellas, já que seu contrato na Catalunha está prestes a expirar. Seria esta sua última participação na Liga dos Campeões com o clube de sua infância? E ainda há a Bola de Ouro. Com Putellas e Melchie Dumornay em lados opostos, este era um jogo que veria as duas melhores jogadoras da Europa nesta temporada se enfrentando. Era tudo tão empolgante.

À medida que o jogo se desenrolava, novas narrativas vieram à tona. Ewa Pajor disputava sua sexta final da Liga dos Campeões, tendo perdido todas as cinco anteriores — três delas contra o Lyon. Como uma das melhores atacantes da história do futebol feminino, ver ela finalmente colocar as mãos nesse troféu era um enredo que os neutros torciam para ver acontecer. Quando ela abriu o placar logo após o intervalo, antes de ampliar a vantagem para aparentemente selar a vitória, suas comemorações diziam tudo. A espera havia acabado.

Tudo isso aconteceu depois que Lindsey Heaps pensou ter dado a vantagem ao Lyon, no que provavelmente será seu último jogo na Liga dos Campeões. A jogadora da seleção dos Estados Unidos está voltando para casa neste verão, para se juntar ao Denver Summit na NWSL, e para ela ter que suportar a decepção de ver seu gol anulado, depois de ter comemorado com tanto entusiasmo quanto se esperaria em sua situação, só aumentou a tristeza que ela sentiria ao apito final.

Então surgiu Salma Paralluelo, para dar o toque final a tudo isso. Em meio a todas as especulações sobre o futuro de Putellas e da zagueira central Mapi León, que parece prestes a se transferir para o London City Lionesses, pouco se falou sobre Paralluelo, apesar de seu contrato atual também estar chegando ao fim. O sábado, então, serviu como um lembrete de suas qualidades notáveis, já que ela marcou dois gols nos três minutos de acréscimos, garantindo o resultado de forma incontestável. Se ela ficar sem contrato neste verão, com certeza será muito disputada.

Enquanto o Barça comemora seu quarto título europeu e o Lyon reflete sobre o que poderia ter acontecido na busca pelo nono, o GOAL analisa os vencedores e perdedores do Ullevaal Stadion...

  • Ewa Pajor Barcelona Women 2025-26Getty Images

    VENCEDORA: Ewa Pajor

    Que trajetória incrível a de Pajor. Depois de ser contratada pelo Wolfsburg aos 18 anos como uma atacante inexperiente, mas talentosa, a jogadora da seleção polonesa se tornou, ao longo dos últimos 10 anos, uma das melhores atacantes da história do futebol feminino, conquistando uma transferência para o Barcelona em 2024 após marcar 135 gols em 196 partidas na Alemanha.

    Ela levantou muitos troféus durante sua passagem pela Baixa Saxônia e chegou a esta partida tendo conquistado mais seis desde a mudança para a Catalunha, há menos de dois anos. No entanto, de alguma forma, a Liga dos Campeões havia escapado dela.

    Esta foi a sexta final de Pajor, após derrotas em todas as cinco anteriores. Ela assistiu do banco do Wolfsburg à vitória do Lyon nos pênaltis em 2016; depois, disputou todos os minutos da final de 2018, que o Wolfsburg levou para a prorrogação contra o mesmo adversário, mas acabou perdendo por 4 a 1. Dois anos depois, o OL partiria seu coração novamente, com uma derrota por 3 a 1.

    Em 2023, parecia que a espera havia acabado. Pajor abriu o placar logo aos três minutos, quando o Wolfsburg enfrentou o Barcelona em Eindhoven, com o time vencendo por 2 a 0 no intervalo. Mas uma recuperação notável das catalãs viraria a final de cabeça para baixo, em um jogo emocionante que terminou em 3 a 2. Depois, ela passou por mais uma decepção ao trocar o Wolfsburg pelo Barça, perdendo a final do ano passado por 1 a 0 para o Arsenal. Será que algum dia seria o seu dia?

    No sábado, finalmente chegou. Dez anos depois de sua primeira final, Pajor se saiu maravilhosamente bem em um palco que conhece bem, marcando duas vezes para dar ao Barça uma vantagem de 2 a 0 sobre o Lyon em Oslo. Desta vez, ao contrário de Eindhoven, foi uma vantagem que se manteve para sua equipe. Ewa Pajor é campeã da Liga dos Campeões — e, cara, ela merece mesmo.

    • Publicidade
  • Salma Paralluelo Barcelona Women 2025-26Getty Images

    VENCEDORA: Salma Paralluelo

    O técnico do Barça, Pere Romeu, teve que tomar uma decisão importante quanto à posição na ala esquerda para esta partida. Estava certo que Caroline Graham Hansen jogaria pela direita e Pajor pelo centro, mas será que ele escolheria Claudia Pina para completar o ataque? Ou Paralluelo?

    Esta última não tem tido um papel tão de destaque nesta temporada quanto Pina, que está a caminho de conquistar a Chuteira de Ouro da Liga F. No entanto, Pina tem enfrentado dificuldades para causar impacto nas partidas das fases eliminatórias da UWCL deste ano, enquanto Paralluelo marcou um gol e deu uma assistência na vitória sobre o Bayern de Munique nas semifinais.

    Talvez impulsionada por essa atuação, foi Paralluelo quem manteve sua vaga na escalação no sábado, e suas contribuições no final da partida garantiram o resultado de forma incontestável. Seu primeiro gol foi uma obra de arte, quando ela mandou a bola no ângulo superior do gol do Lyon, aparentemente coroando uma grande noite. Mas ainda havia tempo para outro, e ela bateu com frieza em Christiane Endler pela segunda vez, deixando o placar ainda mais brilhante.

    Em meio a toda a especulação sobre o futuro de Putellas e de Leon, Paralluelo também está sem contrato neste verão. Ela tem carecido de consistência em alguns momentos desde que se mudou para a Catalunha aos 18 anos, mas os picos de desempenho que ela consegue atingir são notáveis. Será que isso é algo que o Barça quer — e pode se dar ao luxo de — manter? De qualquer forma, ela certamente aumentou seu valor e atratividade para muitos outros grandes clubes com essa atuação.

  • Lindsey Heaps Lyon Women 2025-26Getty Images

    PERDEDORA: Lindsey Heaps

    As lágrimas de Lindsey Heaps ao final da partida no sábado dizem tudo. A jogadora de 31 anos deixará o Lyon neste verão, voltando para casa, nos Estados Unidos, para se juntar ao novo time da NWSL, o Denver Summit, após quatro anos no OL e oito no total na Europa. Ela tem sido uma pioneira para as americanas do outro lado do Atlântico e teve a oportunidade de encerrar este capítulo de sua carreira de uma forma digna nesse sentido. A vitória a teria tornado a primeira estrela da seleção feminina dos EUA a conquistar a Liga dos Campeões duas vezes.

    Ela parecia ter colocado o Lyon no caminho certo para essa vitória também, quando reagiu mais rápido para mandar a bola para o fundo da rede logo aos 14 minutos. Após cenas de júbilo enquanto comemorava, porém, o VAR interveio e anulou o gol. Essas comemorações não voltariam a acontecer para o OL.

    Uma derrota tão devastadora proporcionou a Heaps um final doloroso de sua passagem pelo Lyon. Ela tem sido uma jogadora extremamente influente e importante para esta equipe, ajudando-a a conquistar este troféu há quatro anos. Ainda há uma chance de sair em alta, vencendo o campeonato na próxima semana, mas isso era algo maior, algo mais especial. Foi uma maneira devastadora de a carreira de Heaps na Liga dos Campeões provavelmente chegar ao fim.

  • Cata Coll Barcelona Women 2025-26Getty Images

    VENCEDORA: Cata Coll

    Nunca há muitas goleiras indicadas ao Ballon d'Or, mas Cata Coll provavelmente estará na lista preliminar ainda este ano. A jogadora da seleção espanhola estava entre as candidatas ao Troféu Yashin em 2025, mas ainda não recebeu uma indicação ao Ballon d'Or; essa primeira indicação certamente virá depois de sua excelente atuação na final de sábado.

    Ainda com apenas 25 anos, Coll pode cometer erros e não sempre consegue convencer ao defender cruzamentos. Em Oslo, porém, ela demonstrou todas as qualidades que a tornaram a número 1 tanto do Barcelona quanto da Espanha, duas das melhores seleções do mundo.

    Coll fez quatro defesas na final, mantendo o gol invicto em uma partida muito mais disputada do que o placar sugere. Uma defesa com a mão firme contra Wendie Renard foi crucial no início da partida, e sua defesa contra Selma Bacha pouco antes do intervalo talvez tenha sido a melhor. No entanto, ela foi fortemente rivalizada pela maneira como frustrou Vicki Becho no segundo tempo, enquanto sua compostura em situações de um contra um foi muito impressionante.

    Pajor e Paralluelo vão ganhar as manchetes, com muitas outras atuações de destaque no campo por parte desta equipe do Barça. Mas Coll esteve lá no topo como uma das grandes razões pelas quais as catalãs conquistaram este troféu no sábado.

  • Clara Serrajordi Barcelona Women 2025-26Getty Images

    VENCEDORA: Clara Serrajordi

    Talvez a decisão mais difícil que Romeu teve de tomar ao definir a escalação do Barça tenha sido no meio-campo. Ele daria a Aitana Bonmati apenas sua segunda titularidade desde que ela voltou de uma lesão de cinco meses no início deste mês? Ele escalaria Vicky López, que tem ocupado frequentemente a posição no meio-campo nesta temporada? Ou optaria pela jovem Clara Serrajordi, de 18 anos?

    A adolescente foi a escolha de Romeu para a partida de volta da semifinal contra o Bayern de Munique, depois que o trio formado por Patri Guijarro, Putellas e Lopez não conseguiu proporcionar o equilíbrio necessário. A estratégia funcionou muito bem na vitória por 4 a 2 que levou o Barça à final. Assim, o técnico manteve Serrajordi no time no sábado — e ela se mostrou à vontade na partida mais importante de sua jovem carreira até agora.

    O Lyon pressionou bem o Barça no primeiro tempo, impedindo que o time entrasse em ritmo, mas a jovem ainda assim completou todos os seus passes até o intervalo, tendo lidado muito bem com a pressão. Sua tomada de decisão rápida e precisa continuou no segundo tempo, com seus movimentos e capacidade de assumir diferentes responsabilidades ajudando o Barça a entrar no ritmo.

    Fica claro que Romeu tinha poucas, se é que tinha alguma, dúvidas sobre a capacidade de Serrajordi de lidar com uma ocasião tão importante. Sua atuação mostrou por que isso era verdade e por que ela tem um futuro tão promissor.

  • Melchie Dumornay Lyon Women 2025-26Getty Images

    PERDEDORA: Melchie Dumornay

    Muitas vezes nesta temporada, Melchie Dumornay se destacou como a melhor jogadora em campo. É por isso que ela chegou à final de sábado como uma forte candidata ao Ballon d'Or. Em Oslo, porém, as coisas não deram certo para a jogadora de 22 anos, e sua espera por uma medalha de campeã da Liga dos Campeões continua, por enquanto.

    Dumornay teve seus momentos. Ela tocou bastante na bola, criou várias boas chances e, muitas vezes, parecia a jogadora com mais chances de marcar um gol pelo Lyon. Mas ela não teve nenhuma oportunidade de finalização, com o Barça fazendo um bom trabalho para limitar sua influência da melhor maneira possível.

    Dumornay certamente conquistará a Liga dos Campeões um dia e é de se esperar que ela venha a ganhar a Bola de Ouro em algum momento também. Afinal, ela é uma das melhores jogadoras do mundo e ainda é muito jovem. A espera por um triunfo europeu continua, porém, e isso provavelmente significa que sua espera pela Bola de Ouro também continuará.