Evra: “A Copa Africana de Nações decidida na mesa para o Marrocos? Achei que fosse uma piada de 1º de abril; eles perderam toda a credibilidade”

"Todos vimos que o Senegal venceu. Mas por que ninguém fala desse árbitro? Onde ele está agora?", desabafa Evra em um vídeo publicado em seu perfil no Instagram. A vitória por 1 a 0 na prorrogação dos Leões da Teranga veio depois de um protesto estrondoso da seleção senegalesa, que primeiro reclamou de um pênalti não marcado e depois explodiu de raiva com a intervenção do VAR, que marcou um pênalti a favor de Marrocos por um contato muito semelhante. O Senegal, com exceção de Mané, abandonou o campo em protesto por mais de 20 minutos e, depois, convencido pelo próprio capitão, decidiu voltar ao campo para cobrar o pênalti mencionado, que acabou sendo perdido por Brahim Diaz. De acordo com a declaração da CAF, a seleção do Senegal violou os artigos 82 e 84 do regulamento da Copa Africana das Nações. Em particular, o artigo 82 estabelece que: “se uma equipe se recusar a jogar ou abandonar o campo antes do fim da partida sem a permissão do árbitro, será considerada derrotada por desistência”.