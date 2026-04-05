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Evitem José Mourinho! Newcastle é aconselhado a ficar longe do “Special One”, enquanto a lenda do clube, Chris Waddle, explica por que os torcedores não ficariam satisfeitos com um “1 a 0 toda semana”
O estilo de Mourinho é uma combinação "desastrosa" para Tyneside
À medida que aumenta a pressão sobre Eddie Howe devido às dificuldades do Newcastle em manter a regularidade na Premier League, os rumores estão a proliferar. O diretor executivo David Hopkinson recusou-se recentemente a dar a Howe quaisquer garantias a longo prazo, o que levou a fortes especulações ligando Mourinho, ex-treinador do Chelsea, do Manchester United e do Tottenham, a um regresso ao futebol inglês.
No entanto, Waddle insiste que a abordagem pragmática do técnico português entraria em conflito com a identidade do clube.
“Olha, eu respeito o José”, disse Waddle aoFruity King. “Não dá para não respeitar o Mourinho pelo que ele fez no futebol e pelos troféus que conquistou. Mas sejamos totalmente honestos, ele provavelmente admitiria que suas equipes não são as mais divertidas de se assistir. Ele foca nos resultados e, na verdade, é disso que se trata o futebol, mas o Newcastle é um clube que vai além disso.”
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A sombra de Sir Bobby Robson
Mourinho sempre falou com carinho dos Magpies, em grande parte devido à sua relação próxima com o lendário Sir Bobby Robson. Apesar dessa ligação emocional, Waddle argumenta que a torcida do St James' Park exige um estilo específico de futebol de "ataque", que tem sido a marca registrada de seus treinadores mais queridos.
Ele disse: “Os treinadores lembrados no Newcastle United são Joe Harvey, Arthur Cox, Bobby Robson, Kevin Keegan e agora Eddie Howe, porque sempre jogaram de forma ofensiva. Eles não mencionam os outros treinadores, e podem ter feito um ótimo trabalho, não me interpretem mal, mas não mencionam muitos dos outros treinadores”
O ex-jogador da seleção inglesa acrescentou: “Mourinho foi para o Tottenham e os torcedores do Tottenham não gostaram muito do seu futebol porque esperam um futebol espetacular e de ataque. Eles querem ver entretenimento. Quando se olha para José Mourinho, olha-se para os resultados, não para como ele os consegue. Acho que os torcedores do Newcastle teriam dificuldade em aceitar Mourinho e seu futebol se fosse 1 a 0 todas as semanas.”
Xavi como uma aposta “empolgante”, mas arriscada
Enquanto Mourinho representa o extremo defensivo do espectro, o ex-técnico do Barcelona, Xavi, também surgiu como um candidato de destaque.
Xavi, que continua sem clube após deixar o Camp Nou em 2024, estaria sendo observado por vários clubes de ponta, incluindo o Chelsea. Waddle reconhece o glamour que tal contratação traria, mas permanece cético quanto à capacidade do espanhol de lidar com os rigores da Premier League.
Ele disse: “Xavi seria uma contratação empolgante para o Newcastle United caso Eddie Howe saísse. Obviamente, ele foi um grande jogador. No que diz respeito à sua carreira como técnico, obviamente vimos pontos positivos e negativos, eu suponho, mas, ouça, acho que as expectativas seriam altas”.
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Conquistar a torcida do St James' Park
Para Waddle, a transição da La Liga ou da Liga Profissional da Arábia Saudita para o nordeste da Inglaterra é um obstáculo significativo que não pode ser ignorado. Ele sugere que os dirigentes do Newcastle devem procurar um candidato com experiência comprovada na primeira divisão nacional, em vez de simplesmente correr atrás de grandes nomes. Se Howe acabar sendo demitido, o sucessor enfrentará um desafio imediato para provar que compreende a cultura única do clube.