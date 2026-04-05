À medida que aumenta a pressão sobre Eddie Howe devido às dificuldades do Newcastle em manter a regularidade na Premier League, os rumores estão a proliferar. O diretor executivo David Hopkinson recusou-se recentemente a dar a Howe quaisquer garantias a longo prazo, o que levou a fortes especulações ligando Mourinho, ex-treinador do Chelsea, do Manchester United e do Tottenham, a um regresso ao futebol inglês.

No entanto, Waddle insiste que a abordagem pragmática do técnico português entraria em conflito com a identidade do clube.

“Olha, eu respeito o José”, disse Waddle aoFruity King. “Não dá para não respeitar o Mourinho pelo que ele fez no futebol e pelos troféus que conquistou. Mas sejamos totalmente honestos, ele provavelmente admitiria que suas equipes não são as mais divertidas de se assistir. Ele foca nos resultados e, na verdade, é disso que se trata o futebol, mas o Newcastle é um clube que vai além disso.”



