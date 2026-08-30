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Mohamed Saeed

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Everton tenta contratar Folarin Balogun, e os Toffees apresentam proposta de € 18 milhões ao Monaco com atacante americano já tendo acertado termos pessoais

Everton
F. Balogun
Premier League
Tottenham

O Everton intensificou a busca por Folarin Balogun ao apresentar uma proposta formal pelo atacante do Monaco à medida que a janela de transferências de verão entra em sua reta final. Segundo relatos, o internacional dos Estados Unidos está ansioso para concluir a transferência para Goodison Park, com David Moyes identificando o centroavante como alvo prioritário para reforçar o ataque.

  • Everton faz oferta formal por estrela americana

    O Everton iniciou oficialmente sua investida por Balogun, apresentando uma proposta concreta ao Monaco, enquanto busca garantir uma contratação de impacto antes do prazo final da janela de transferências.

    O Everton atua com urgência renovada nos últimos dias da janela, e o internacional da USMNT surgiu como o principal foco da equipe de recrutamento do clube. Segundo o jornalista belga Sacha Tavolieri, o Everton apresentou uma proposta de € 18 milhões aos dirigentes do Monaco e pressiona para contratar o atacante americano.

    O interesse em Balogun surge em um momento de mudanças significativas no elenco do Everton. Recentemente, o clube precisou lidar com tensão interna em relação a possíveis saídas, especialmente ao ter de cancelar um acordo pelo jovem talento Harrison Armstrong.

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  • Folarin Balogun USMNT 2026 World CupGetty

    Balogun dá sinal verde para ida ao Goodison

    Fundamental para o Everton, o próprio jogador estaria totalmente alinhado com o projeto. Segundo relatos, Balogun já informou ao seu atual clube o desejo de sair e definiu Merseyside como seu destino preferido.

    Entende-se que os termos pessoais não devem ser um problema, já que o ex-jogador do Arsenal já chegou a um acordo de princípio sobre um contrato para se transferir para a Premier League. O atacante agora espera que os dois clubes cheguem a um denominador comum sobre a taxa de transferência, com o Monaco tendo anteriormente hesitado em autorizar uma venda nesta janela.

  • Tottenham sai da disputa por Balogun

    A busca por Balogun acontece após um período em que o atacante foi fortemente ligado a outros clubes da Premier League, incluindo o Tottenham Hotspur. No entanto, com o Tottenham adicionando nomes como Omar Marmoush e Savio ao elenco, o caminho para o norte de Londres parece ter se fechado para o americano. Isso permitiu ao Everton sair na frente de seus rivais.

    A movimentação para contratar Balogun faz parte de uma reformulação mais ampla no ataque, que envolve negociações complexas com o Tottenham sobre outros nomes.

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  • Richarlison Tottenham 2025-26 goalGetty

    A postura do Monaco e a contagem regressiva final

    Apesar do otimismo do Everton, o acordo por Balogun ainda não está fechado. O Monaco segue um tanto relutante em perder o atacante, especialmente diante do interesse demonstrado pelo Paris Saint-Germain no início do verão.

    Durante as negociações por Maghnes Akliouche, o PSG teria levantado a possibilidade de levar Balogun para o Parc des Princes. Embora ainda não esteja claro se os campeões franceses vão dar sequência a essa consulta inicial com uma proposta formal própria, o Everton decidiu agir primeiro para garantir que esteja na frente da fila.

    As próximas 24 a 48 horas serão decisivas para a temporada do Everton. Se conseguir contratar Richarlison e Balogun, isso representará uma das janelas de transferências mais ambiciosas da história recente do clube.

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