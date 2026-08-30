O Everton iniciou oficialmente sua investida por Balogun, apresentando uma proposta concreta ao Monaco, enquanto busca garantir uma contratação de impacto antes do prazo final da janela de transferências.

O Everton atua com urgência renovada nos últimos dias da janela, e o internacional da USMNT surgiu como o principal foco da equipe de recrutamento do clube. Segundo o jornalista belga Sacha Tavolieri, o Everton apresentou uma proposta de € 18 milhões aos dirigentes do Monaco e pressiona para contratar o atacante americano.

O interesse em Balogun surge em um momento de mudanças significativas no elenco do Everton. Recentemente, o clube precisou lidar com tensão interna em relação a possíveis saídas, especialmente ao ter de cancelar um acordo pelo jovem talento Harrison Armstrong.