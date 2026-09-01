O Everton fez uma oferta de última hora para contratar Zirkzee por empréstimo junto ao Manchester United, segundo a Sky Sports. A movimentação acontece nas horas finais da janela de transferências, com David Moyes buscando reforçar suas opções de ataque.

Zirkzee vinha sendo fortemente ligado a um retorno à Itália ao longo do verão, com a Juventus sendo apontada como líder da disputa e a Fiorentina também demonstrando forte interesse. No entanto, uma possível transferência para a Fiorentina fracassou recentemente, já que o jogador teria rejeitado a mudança, abrindo a porta para o Everton avançar. O clube de Merseyside agiu rapidamente para tentar manter o jogador de 24 anos na Premier League.