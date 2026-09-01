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Everton faz oferta de última hora no dia do fechamento da janela por Joshua Zirkzee, encostado no Manchester United
Everton mira Joshua Zirkzee
O Everton fez uma oferta de última hora para contratar Zirkzee por empréstimo junto ao Manchester United, segundo a Sky Sports. A movimentação acontece nas horas finais da janela de transferências, com David Moyes buscando reforçar suas opções de ataque.
Zirkzee vinha sendo fortemente ligado a um retorno à Itália ao longo do verão, com a Juventus sendo apontada como líder da disputa e a Fiorentina também demonstrando forte interesse. No entanto, uma possível transferência para a Fiorentina fracassou recentemente, já que o jogador teria rejeitado a mudança, abrindo a porta para o Everton avançar. O clube de Merseyside agiu rapidamente para tentar manter o jogador de 24 anos na Premier League.
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A negociação por Folarin Balogun fracassa
A investida repentina por Zirkzee acontece após complicações na busca do Everton pelo atacante do Monaco, Folarin Balogun. Segundo a RMC Sport, os esforços para levar o internacional dos Estados Unidos a Goodison Park enfrentam sérios problemas depois de o jogador ter sido reprovado em exames médicos. Esse revés obrigou o clube a explorar alvos alternativos antes do fim do prazo.
Enquanto isso, Zirkzee tem enfrentado dificuldades para ganhar minutos em Old Trafford nesta temporada. Ele foi um reserva não utilizado nas duas primeiras partidas de liga do Manchester United, contra Hull City e Ipswich Town, permanecendo no banco mesmo com Benjamin Sesko sem condições físicas para jogar e Amad Diallo fora por lesão.
Planos de transferência do Manchester United
O Manchester United vinha explorando ativamente a possibilidade de contratar mais um atacante para dar cobertura e concorrência a Sesko, mas a incapacidade de negociar a saída de Zirkzee havia travado esses planos. Se o Everton conseguir fechar o empréstimo, isso pode permitir que o clube de Manchester faça seu próprio movimento de última hora antes do fechamento da janela.
Zirkzee se juntou ao Manchester United vindo do Bologna no verão de 2024 por uma taxa de £36,5 milhões. No entanto, sua passagem pelo clube tem sido decepcionante por causa de um fraco desempenho em gols. O atacante soma apenas cinco gols na Premier League e nove em todas as competições em 75 partidas.
- AFP
O que vem a seguir para Joshua Zirkzee?
Manchester United e Everton enfrentam uma corrida contra o tempo para finalizar o acordo de empréstimo antes de a janela de transferências se fechar hoje. Independentemente de Zirkzee permanecer na Inglaterra ou se transferir para a Serie A, ele precisa desesperadamente de futebol regular no time principal para reacender sua carreira.
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