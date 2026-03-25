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Everton e Nottingham Forest estão indignados com o fato de o Chelsea ter escapado da dedução de pontos, enquanto os clubes consideram entrar com uma ação judicial e exigem respostas da Premier League
O Everton exige transparência sobre o acordo com o Chelsea
De acordo com uma reportagem do The Guardian, o clube de Merseyside estaria redigindo uma carta formal à Premier League, buscando esclarecimentos sobre o motivo pelo qual o time londrino escapou de sanções esportivas. Essa medida surge depois que o Chelsea foi multado em 10,75 milhões de libras e recebeu uma proibição de transferências suspensa na semana passada, após ter auto-denunciado pagamentos ocultos no valor de 47,5 milhões de libras feitos a agentes e jogadores ao longo de um período de sete anos.
O Everton, que já está avaliando suas opções legais, considera a punição incrivelmente branda em comparação com o tratamento que recebeu. Executivos de vários clubes da primeira divisão já entraram em contato com o diretor executivo da Premier League, Richard Masters, e com a presidente, Alison Brittain, para expressar suas preocupações em relação aos termos do acordo firmado com o Chelsea.
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A falta de consistência alimenta a frustração no Everton
O sentimento de injustiça do Everton decorre do fato de o clube ter sofrido uma dedução de oito pontos durante a temporada 2023-24 por duas violações distintas do Regulamento de Lucro e Sustentabilidade (PSR). Ao contrário do caso do Chelsea, em que a Premier League se concentrou em penalidades financeiras, os Toffees foram atingidos por sanções esportivas imediatas que afetaram significativamente sua posição na tabela e seus esforços para permanecer na liga.
Fontes internas do Everton apontam uma omissão flagrante no julgamento do Chelsea: a ausência de qualquer menção à “vantagem esportiva”. Isso apesar de o Chelsea ter conquistado oito troféus importantes, incluindo dois títulos da Premier League, durante o período em que os pagamentos ilícitos foram realizados. Em contrapartida, as justificativas escritas para as punições do Everton e do Nottingham Forest destacaram de forma proeminente o conceito de vantagem esportiva obtida por meio de gastos excessivos.
O Nottingham Forest une forças para um possível desafio
O Nottingham Forest também estaria furioso com a postura da Premier League. O Forest teve quatro pontos deduzidos na mesma temporada 2023-24 por violação do PSR e considera o veredicto do Chelsea um caso de dois pesos e duas medidas. Dirigentes do Forest e do Everton mantiveram conversas esta semana sobre a formação de uma frente unida para contestar a entidade reguladora da liga.
Espera-se que os dois clubes comecem solicitando um detalhamento completo do processo por trás da punição imposta ao Chelsea. Há um temor crescente em toda a divisão de que este caso crie um precedente perigoso, especialmente com o veredicto sobre as 115 acusações contra o Manchester City ainda pendente. Embora o Manchester City negue todas as alegações, grandes clubes como Arsenal, Tottenham, Manchester United e Liverpool já se reservaram o direito de entrar com ação judicial para obter indenização caso o City seja considerado culpado.
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A defesa da Premier League em relação à multa
A Premier League teria justificado a não dedução de pontos explicando que a cooperação do Chelsea foi fundamental. Como a atual diretoria, liderada pela Clearlake Capital e por Todd Boehly, descobriu e denunciou os 36 pagamentos não declarados da era Roman Abramovich, a liga considerou que um acordo negociado seria a maneira mais eficaz de garantir uma condenação.
Os pagamentos ocultos, ocorridos entre 2011 e 2018, estavam ligados às contratações de estrelas como Eden Hazard, Willian e Cesc Fàbregas. Embora os atuais proprietários tenham recebido um desconto de £ 150 milhões no preço de compra do clube para cobrir tais passivos, o Everton e o Forest permanecem firmes em sua convicção de que as regras foram aplicadas de forma inconsistente. Por enquanto, ambos os clubes se recusaram a comentar oficialmente, enquanto continuam a consultar especialistas jurídicos.