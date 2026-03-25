Everton e Nottingham Forest estão indignados com o fato de o Chelsea ter escapado da dedução de pontos, enquanto os clubes consideram entrar com uma ação judicial e exigem respostas da Premier League

De acordo com uma reportagem do The Guardian, o clube de Merseyside estaria redigindo uma carta formal à Premier League, buscando esclarecimentos sobre o motivo pelo qual o time londrino escapou de sanções esportivas. Essa medida surge depois que o Chelsea foi multado em 10,75 milhões de libras e recebeu uma proibição de transferências suspensa na semana passada, após ter auto-denunciado pagamentos ocultos no valor de 47,5 milhões de libras feitos a agentes e jogadores ao longo de um período de sete anos.

O Everton, que já está avaliando suas opções legais, considera a punição incrivelmente branda em comparação com o tratamento que recebeu. Executivos de vários clubes da primeira divisão já entraram em contato com o diretor executivo da Premier League, Richard Masters, e com a presidente, Alison Brittain, para expressar suas preocupações em relação aos termos do acordo firmado com o Chelsea.