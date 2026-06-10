O caso do dia na Inglaterra: o Everton foi condenado a pagar ao Burnley 35 milhões de libras a título de indenização e juros, em consequência de uma violação das normas financeiras por parte do clube de Liverpool. O Burnley receberá 26 milhões de libras a título de indenização por danos e mais 9,1 milhões de libras de juros.
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Everton é condenado a pagar multa por violações das normas financeiras: 35 milhões de libras para o Burnley. E agora, atenção ao Manchester City
COMUNICADO DO EVERTON
O Everton Football Club está surpreso e indignado com a decisão de uma Comissão Disciplinar Independente da Premier League de ordenar o pagamento de uma indenização ao Burnley Football Club em relação à violação do regulamento PSR pelo Everton em junho de 2022.
O Everton interpôs recurso contra a decisão e está firmemente convencido de que a sentença está fundamentalmente errada, tanto em direito quanto em fato.
O clube não reconhece as conclusões da comissão, que determinou que o rebaixamento do Burnley da Premier League em maio de 2022 foi causado por uma vantagem esportiva obtida pelo Everton em consequência de uma violação das normas relativas a lucros e sustentabilidade, pela qual já foi imposta uma sanção esportiva substancial.
Esta sentença cria um precedente perigoso e inaplicável para o futebol inglês, uma vez que se baseia no princípio de que um clube pode violar as normas financeiras em qualquer momento do ano fiscal.
O Everton considera que a decisão do colégio arbitral deturpa as provas inequívocas apresentadas por seus representantes legais e que o recurso de apelação será bem-sucedido.
O clube está confiante de que está em conformidade com as normas do PSR e, além disso, obteve confirmação da Premier League de sua posição clara de que essa decisão não deve ser motivo para futuras sanções do PSR. Os torcedores do Everton podem ter certeza de que a diretoria está focada, com determinação renovada, na concretização de sua visão de levar o Everton de volta ao topo do futebol inglês.
Não serão emitidos mais comentários sobre esta questão até a conclusão positiva do processo de apelação.
MAS O QUE ACONTECEU?
O Burnley havia solicitado uma indenização por danos depois que o Everton foi considerado culpado por violar as regras de rentabilidade e sustentabilidade (PSR) da Premier League durante a temporada 2021-22, temporada em que o Burnley foi rebaixado da primeira divisão.
Em 17 de setembro, no Centro Internacional para Resolução de Controvérsias, localizado próximo à Catedral de St. Paul, em Londres, foram realizadas as audiências iniciais relativas ao litígio, iniciado há mais de quatro anos.
De acordo com o The Athletic, o Burnley alegou que teria evitado o rebaixamento se o Everton tivesse recebido uma penalidade de pontos pela violação do regulamento PSR na temporada 2021-22. O Everton encerrou a temporada com quatro pontos de vantagem sobre o Burnley, mantendo assim sua posição na Premier League, e acabou recebendo uma penalidade de seis pontos pela violação na temporada 2023-24.
Na sequência do rebaixamento, o Burnley perdeu receitas significativas decorrentes da permanência na primeira divisão. Entre elas, os direitos de transmissão da Premier League e as oportunidades comerciais. Isso ficou claro nas demonstrações financeiras do clube, que mostraram uma queda nas receitas de televisão de 104,9 milhões de libras para 47,8 milhões de libras entre a temporada 2021-22 e a temporada 2022-23. O Burnley teria solicitado uma indenização de 60 milhões de libras a título de lucros cessantes.
Depois de inicialmente contestar a violação, o Everton admitiu ter ultrapassado o limite de gastos de 19,5 milhões de libras. Em novembro de 2023, foi punido com uma penalidade de 10 pontos, posteriormente reduzida para seis. O Everton já havia chegado a um acordo extrajudicial com o Leeds United, que o havia ultrapassado em uma posição na classificação na temporada 2021-22
E AGORA, ATENÇÃO AO MANCHESTER CITY
Existem semelhanças com a ação judicial movida pelo Sheffield United contra o West Ham depois que Carlos Tevez ajudou o clube londrino a evitar o rebaixamento da Premier League na temporada 2006-07. Descobriu-se posteriormente que Tevez deveria ter sido considerado inelegível e, após um acordo, o Sheffield United recebeu 20 milhões de libras em indenização.
Este caso deve ser acompanhado com especial atenção, tendo em vista as 115 acusações movidas contra o Manchester City pela Premier League. O City nega qualquer responsabilidade, mas várias equipes podem se unir com a intenção de apresentar seus pedidos de indenização por danos esportivos causados, uma vez que existe o precedente legal.