Everton é condenado a pagar multa por violações das normas financeiras: 35 milhões de libras para o Burnley. E agora, atenção ao Manchester City

O Everton Football Club está surpreso e indignado com a decisão de uma Comissão Disciplinar Independente da Premier League de ordenar o pagamento de uma indenização ao Burnley Football Club em relação à violação do regulamento PSR pelo Everton em junho de 2022.

O Everton interpôs recurso contra a decisão e está firmemente convencido de que a sentença está fundamentalmente errada, tanto em direito quanto em fato.

O clube não reconhece as conclusões da comissão, que determinou que o rebaixamento do Burnley da Premier League em maio de 2022 foi causado por uma vantagem esportiva obtida pelo Everton em consequência de uma violação das normas relativas a lucros e sustentabilidade, pela qual já foi imposta uma sanção esportiva substancial.

Esta sentença cria um precedente perigoso e inaplicável para o futebol inglês, uma vez que se baseia no princípio de que um clube pode violar as normas financeiras em qualquer momento do ano fiscal.

O Everton considera que a decisão do colégio arbitral deturpa as provas inequívocas apresentadas por seus representantes legais e que o recurso de apelação será bem-sucedido.

O clube está confiante de que está em conformidade com as normas do PSR e, além disso, obteve confirmação da Premier League de sua posição clara de que essa decisão não deve ser motivo para futuras sanções do PSR. Os torcedores do Everton podem ter certeza de que a diretoria está focada, com determinação renovada, na concretização de sua visão de levar o Everton de volta ao topo do futebol inglês.

Não serão emitidos mais comentários sobre esta questão até a conclusão positiva do processo de apelação.