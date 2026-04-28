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Everton, Aston Villa e Brighton explicam por que não conseguem competir com o “grande nome” Frank Lampard no mercado de transferências, enquanto o Coventry traça seus planos para a Premier League
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Coventry volta à Premier League após 25 anos
Depois de ter sido rebaixado da primeira divisão em 2001, o Coventry chegou a cair para a League Two na temporada 2017-18. Desde então, o clube tem vivido um notável retorno à proeminência, com Mark Robins comandando grande parte desse processo.
Lampard concluiu o trabalho, levando o Sky Blues à promoção em 2025-26 como campeão da Championship. Após um quarto de século, a competição nacional de elite está voltando a uma região carente de sucessos na região de West Midlands.
Lampard, lenda do Chelsea, reconstruiu sua reputação como técnico
Consolidar essa posição promete ser uma tarefa épica, já que a história recente mostra como pode ser difícil superar a diferença entre a segunda e a primeira divisão. Será necessário investir muito dinheiro para enfrentar esse desafio.
É preciso adquirir as peças certas de um quebra-cabeça complexo, tanto dentro quanto fora de campo, sendo que é notoriamente difícil encontrar valor em mercados que podem ficar saturados rapidamente. O Coventry, no entanto, tem um trunfo na manga quando se trata de Lampard.
A lenda do Chelsea e da Inglaterra, de 47 anos, reconstruiu sua reputação como técnico após passagens difíceis no banco de reservas de Stamford Bridge e Goodison Park. Já há rumores de que ofertas atraentes poderão ser feitas a ele em breve.
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Será que Lampard conseguirá manter o Coventry na Premier League?
Tendo jogado ao lado de Lampard tanto em clubes quanto pela seleção, o ex-meia do Coventry Cole — que saiu da aposentadoria para jogar por um dia emprestado pelo Warley FC, o “Melhor Pior Time” da Specsavers, que registrou uma vitória e 18 derrotas na última temporada, sofrendo 81 gols — disse ao GOAL quando questionado sobre o que o futuro imediato reserva: “Não há motivo para que o Coventry não possa ser o próximo Brighton, o próximo Brentford, o próximo Bournemouth. Ele poderia fazer parte disso e se desenvolver, aprimorando de verdade suas habilidades como técnico. Ele ainda é jovem em termos de habilidades de gestão. Ainda há muito a ser feito por ele.
“A vantagem que Frank tem agora é que, por ter garantido a promoção para a Premier League tão cedo, ele está à frente das outras equipes promovidas. Isso é crucial quando se trata de conquistar o apoio dos jogadores.
“Você viu o que o Sunderland fez no ano passado. Há um grupo de jogadores que todas as equipes promovidas querem e procuram. Eles conseguiram fechar todos os seus negócios. Acho que, no caso do Frank, ele provavelmente vai olhar para isso e pensar: precisamos garantir que, nessas próximas duas semanas, estejamos negociando, sondando agentes e fazendo esse tipo de coisa para trazer esses jogadores antes que times como o Ipswich ou o Southampton tenham a chance de chegar neles.”
Como Lampard dá ao Coventry uma vantagem no mercado de transferências
Cole continuou explicando como Lampard pode ajudar a atrair jogadores que recusariam outras oportunidades na Inglaterra: “A joia que eles têm em Coventry é que, sim, é um time recém-promovido. Sim, eles não jogaram na Premier League, mas têm Frank Lampard como técnico.
“Então, se você é um jogador na Europa, não vai para o Everton, o Aston Villa, o Brighton, o Bournemouth ou algo do tipo. Mas você vai para lá. Frank Lampard é um grande atrativo para os jogadores porque é um nome de peso no futebol mundial. Portanto, o Coventry está em uma posição realmente boa.”
Importante janela de transferências no verão de 2026
O Sky Blues conquistou o troféu da Championship após derrotar o Wrexham no dia da festa de comemoração do título. A equipe tem mais uma partida a disputar nesta temporada, fora de casa contra o Watford, no sábado.
Cole estará entre aqueles que acompanharão de perto como Lampard conduzirá as coisas daqui para frente, sendo fundamental que ele contrate jogadores com a habilidade técnica e a força mental necessárias para enfrentar o que está por vir para o Coventry após desfrutar de uma notável reviravolta na sorte.
A transformação do Warley FC está sendo documentada pela Specsavers em sua série do YouTube “Best Worst Team”. Assista a Joe Cole no episódio 9 e inscreva-se no canal “Best Worst Team” daSpecsavers no YouTube para acompanhar a trajetória do time.