Tendo jogado ao lado de Lampard tanto em clubes quanto pela seleção, o ex-meia do Coventry Cole — que saiu da aposentadoria para jogar por um dia emprestado pelo Warley FC, o “Melhor Pior Time” da Specsavers, que registrou uma vitória e 18 derrotas na última temporada, sofrendo 81 gols — disse ao GOAL quando questionado sobre o que o futuro imediato reserva: “Não há motivo para que o Coventry não possa ser o próximo Brighton, o próximo Brentford, o próximo Bournemouth. Ele poderia fazer parte disso e se desenvolver, aprimorando de verdade suas habilidades como técnico. Ele ainda é jovem em termos de habilidades de gestão. Ainda há muito a ser feito por ele.

“A vantagem que Frank tem agora é que, por ter garantido a promoção para a Premier League tão cedo, ele está à frente das outras equipes promovidas. Isso é crucial quando se trata de conquistar o apoio dos jogadores.

“Você viu o que o Sunderland fez no ano passado. Há um grupo de jogadores que todas as equipes promovidas querem e procuram. Eles conseguiram fechar todos os seus negócios. Acho que, no caso do Frank, ele provavelmente vai olhar para isso e pensar: precisamos garantir que, nessas próximas duas semanas, estejamos negociando, sondando agentes e fazendo esse tipo de coisa para trazer esses jogadores antes que times como o Ipswich ou o Southampton tenham a chance de chegar neles.”