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Everton acerta acordo de €50 milhões por atacante do Monaco, Folarin Balogun, enquanto estrela da seleção dos EUA se aproxima de retorno à Premier League
Everton fecha acordo milionário
O Everton deu um passo decisivo nas horas finais da janela de transferências de verão ao fechar um acordo para contratar Balogun, do AS Monaco. A movimentação representa uma grande demonstração de intenção da equipe de David Moyes, que estava desesperada para encontrar uma fonte consistente de gols após um período de mudanças significativas em seu setor ofensivo.
O acordo foi estruturado para refletir o alto potencial do jogador de 25 anos e sua passagem bem-sucedida pela Ligue 1. Segundo o especialista em transferências Fabrizio Romano, os clubes acertaram uma taxa fixa de €45 milhões, €5 milhões em bônus e uma cláusula de venda futura, garantindo que o Monaco seja compensado por seu investimento, enquanto o Everton contrata um dos atacantes mais promissores do futebol mundial.
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Termos pessoais seguem como obstáculo restante
Embora o acordo entre os clubes esteja firmemente acertado, ainda há trabalho a ser feito para finalizar a transação. O foco agora se voltou para o estafe do jogador, com as conversas avançando pela noite para acertar os detalhes de seu contrato no Goodison Park. Romano observou que as negociações em andamento nesta noite sobre os termos pessoais representam o último passo-chave para concretizar
Balogun estaria aberto à mudança, vendo o Everton como o destino ideal para restabelecer sua reputação na Inglaterra após uma temporada difícil na França. Um novo começo sob o comando de Moyes oferece ao astro da USMNT a chance de liderar o ataque de um histórico clube da Premier League.
Substituindo Beto e Ndiaye
A chegada de Balogun acontece em um momento de transição significativa para o elenco do Everton. O clube foi forçado a agir após a saída de Iliman Ndiaye para o Manchester City, enquanto Beto deixou o clube rumo à Serie A para se juntar à Fiorentina.
Essas saídas deixaram um enorme vazio no setor ofensivo, tornando necessária a contratação de um substituto de peso que possa oferecer tanto velocidade quanto finalização clínica.
Os torcedores do Everton esperam que Balogun possa dar o impulso que tem faltado no terço final. Com pouco mais de 24 horas restantes na janela, o clube também vem sendo ligado a outros nomes de peso, incluindo Jack Grealish.
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A complicação de Richarlison
A possível chegada de Balogun e a busca por Grealish levantaram dúvidas sobre outros alvos em potencial, principalmente o ex-queridinho da torcida Richarlison.
Embora o brasileiro tenha dado indícios emocionais nas redes sociais sobre um retorno a Merseyside, o tamanho financeiro do negócio por Balogun sugere que o Everton talvez já tenha comprometido seus principais recursos.
Se o negócio por Balogun for concluído sem problemas, isso representará uma vitória significativa para o Everton em uma janela definida por drama de última hora. Espera-se que o atacante, que segue como peça central da seleção dos Estados Unidos, chegue em breve para realizar exames médicos, pouco depois de os termos pessoais serem ratificados.
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