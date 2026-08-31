O Everton deu um passo decisivo nas horas finais da janela de transferências de verão ao fechar um acordo para contratar Balogun, do AS Monaco. A movimentação representa uma grande demonstração de intenção da equipe de David Moyes, que estava desesperada para encontrar uma fonte consistente de gols após um período de mudanças significativas em seu setor ofensivo.

O acordo foi estruturado para refletir o alto potencial do jogador de 25 anos e sua passagem bem-sucedida pela Ligue 1. Segundo o especialista em transferências Fabrizio Romano, os clubes acertaram uma taxa fixa de €45 milhões, €5 milhões em bônus e uma cláusula de venda futura, garantindo que o Monaco seja compensado por seu investimento, enquanto o Everton contrata um dos atacantes mais promissores do futebol mundial.