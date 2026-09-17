O Real Madrid entrou na nova temporada com uma linha defensiva significativamente reformulada, após garantir as contratações de Denzel Dumfries, Marc Cucurella e Ibrahima Konate durante a janela de verão. Apesar desses reforços, ainda há no Santiago Bernabéu a sensação de que falta um zagueiro para que o elenco fique perfeito.

Enquanto Raul Asencio permaneceu para oferecer cobertura, o Real Madrid já está se planejando para as próximas janelas, com Jarrad Branthwaite, do Everton, agora firmemente no radar. De acordo com informações de Graeme Bailey, o campeão europeu está acompanhando de perto a evolução do inglês em Goodison Park.

No entanto, qualquer investida pelo defensor é complicada pelo fato de que o Everton não tem desejo de vender seu pilar defensivo e vai esperar por uma quantia altíssima.



