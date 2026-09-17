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€ 93 milhões ou não tem negócio! Real Madrid monitora o zagueiro do Everton Jarrad Branthwaite, enquanto gigantes da Premier League entram na disputa pela transferência
Mourinho mira rosto conhecido para ganhar profundidade no setor defensivo
O Real Madrid entrou na nova temporada com uma linha defensiva significativamente reformulada, após garantir as contratações de Denzel Dumfries, Marc Cucurella e Ibrahima Konate durante a janela de verão. Apesar desses reforços, ainda há no Santiago Bernabéu a sensação de que falta um zagueiro para que o elenco fique perfeito.
Enquanto Raul Asencio permaneceu para oferecer cobertura, o Real Madrid já está se planejando para as próximas janelas, com Jarrad Branthwaite, do Everton, agora firmemente no radar. De acordo com informações de Graeme Bailey, o campeão europeu está acompanhando de perto a evolução do inglês em Goodison Park.
No entanto, qualquer investida pelo defensor é complicada pelo fato de que o Everton não tem desejo de vender seu pilar defensivo e vai esperar por uma quantia altíssima.
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Avaliação altíssima representa obstáculo para o Madrid
Embora o departamento de observação do Madrid esteja impressionado com a evolução de Branthwaite, as exigências financeiras de um possível acordo podem se mostrar proibitivas. O Everton supostamente fixou um preço de € 93 milhões para seu ativo mais valioso, valor que reflete tanto a importância dele para a equipe quanto o ágio aplicado a jovens talentos formados em casa da Premier League.
Apesar de sua qualidade inegável, o histórico físico de Branthwaite continua sendo um ponto de consideração para possíveis interessados. O defensor viveu uma frustrante campanha 2025-26, em que problemas recorrentes na coxa o fizeram perder 31 partidas em todas as competições. No entanto, esses problemas agora parecem estar definitivamente no retrovisor, já que ele começou a temporada atual em forma excepcional.
Manchester United lidera a corrida da Premier League
O Real Madrid não está sozinho na disputa, já que vários clubes da Premier League estão prontos para rivalizar com a equipe espanhola caso surja uma janela de oportunidade. O Manchester United é admirador de longa data do jogador de 24 anos e, segundo relatos, está pronto para reacender seu interesse para reforçar a linha defensiva de Michael Carrick.
O ex-chefe de olheiros do United Mick Brown confirmou que o clube está monitorando ativamente a resistência física do defensor ao longo desta temporada. "Branthwaite é alguém que está no topo da lista deles há muito tempo", disse Brown.
A disputa não termina em Old Trafford, com Manchester City e Atlético de Madrid também mencionados como possíveis destinos caso o preço pedido se torne mais administrável. A concorrência por sua contratação só serve para fortalecer a posição do Everton em sua avaliação do jogador.
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Perspectivas futuras e estratégia de transferências
Para o Real Madrid, Branthwaite representa exatamente o tipo de perfil que o clube costuma buscar: jovem, fisicamente imponente e com margem significativa para evoluir tecnicamente. Ele já provou seu valor no ambiente de alta intensidade da Premier League, o que faz dele uma perspectiva atraente a longo prazo para qualquer equipe de elite da Europa.
Ainda assim, a cúpula no Bernabéu é notoriamente disciplinada quando se trata de avaliações de mercado. A menos que o Everton esteja disposto a negociar abaixo de sua atual pedida de € 93 milhões, o Real Madrid pode ser forçado a procurar em outro lugar por opções para sua rotação defensiva, concentrando-se em alvos que representem melhor custo-benefício no mercado atual.
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